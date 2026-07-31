CGM

Michał Szpak ujawnił, co usłyszał po udziale w programie „X Factor””. Chcieli zmienić w nim niemal wszystko

"Obiecywali złote góry"

2026.07.31

opublikował:

Szpak @piotr_tarasewicz

Dziś trudno wyobrazić sobie Michała Szpaka bez długich włosów, makijażu i charakterystycznego scenicznego stylu. Okazuje się jednak, że na początku kariery wiele osób próbowało przekonać go do całkowitej zmiany wizerunku. Jak wspomina artysta w rozmowie z Pudelkiem, w zamian obiecywano mu wielką karierę.

Po „X Factor” nie brakowało propozycji

Michał Szpak zdobył popularność w 2011 roku dzięki programowi „X Factor”, w którym zachwycił widzów wykonaniem utworu „Dziwny jest ten świat” Czesława Niemena. Od samego początku wyróżniał się nie tylko głosem, ale również odważnym stylem, który stał się jego znakiem rozpoznawczym.

W programie „Stare zdjęcia gwiazd” wokalista wrócił wspomnieniami do tamtego okresu i przyznał, że po zakończeniu show zgłaszało się do niego wiele osób przekonanych, że wiedzą, jak powinien wyglądać jego dalszy rozwój w branży.

„Obiecywali złote góry”

Szpak nie ukrywa, że propozycji było sporo, jednak większość z nich wiązała się z koniecznością rezygnacji z własnej tożsamości.

– „Wszyscy wiedzą wtedy, co można z tym zrobić i nagle wszyscy znają ten złoty przepis, że to na pewno będzie sukces. A to nie jest prawda. Nikt nie zna przepisu na sukces (…) Było dużo takich propozycji show-biznesowych, które obiecywały złote góry w zamian za podpisanie cyrografu. Ja wolałem być wolny, bo jednak stawiam na to bardzo mocno – raz się dałem uwięzić i zapłaciłem za to wysoką cenę dla samego siebie, ale wydaje mi się, że czasami trzeba ją zapłacić, żeby móc się rozwinąć. Oczywiście pierwsze, co było, to tak: paznokcie absolutnie nie, makijaż w ogóle nie i skracamy włosy. Taki 'must have’ do tego, żeby osiągnąć to, co chciałem osiągnąć.” – powiedział artysta.

Pozostał wierny sobie

Mimo licznych sugestii Michał Szpak nie zdecydował się na zmianę swojego wyglądu. Z perspektywy czasu można powiedzieć, że była to jedna z najważniejszych decyzji w jego karierze. To właśnie autentyczność i konsekwencja sprawiły, że stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistów, a jego wizerunek od lat pozostaje nieodłącznym elementem scenicznej osobowości.

Choć początki nie należały do najłatwiejszych, dziś Szpak udowadnia, że sukces można osiągnąć bez rezygnowania z własnego stylu i przekonań.

 

Tagi


Popularne newsy

Sobota Zurnalista
NEWS

Sobota: „Nie łaziłem na jakieś orgie ale miałem takich dwóch kolegów, artystów, z którymi braliśmy sobie 4-5 dziewczyn do pokoju”

BTS k-pop
NEWS

BTS rezygnują z udziału w Grammy 2027. Zespół protestuje przeciwko nowej kategorii stworzonej dla K-Popu

Fagata
NEWS

Fagata nie wystąpi na Baltic Drive Festival. Organizatorzy odwołali jej koncert

Eldo fot. P. Tarasewicz
NEWS

ELDO świętuje 30-lecie działalności artystycznej. Wyjątkowy koncert w Warszawie już w październiku 2026

lila janowska 2026 ig
NEWS

Lila Janowska zabrała głos po aferze z Żabsonem i Fagatą. „Prowokacje i budowanie narracji na cudzym nazwisku nigdy nie były częścią mojego świata”

Bambi Oki
NEWS

bambi pokazała gorące zdjęcia z wakacji: „Bujam się tylko z GOAT-ami”

Lodz Summer Festival foto_piotr_tarasewicz-78
NEWS

Łódź Summer Festival 2026 przeszedł do historii. Największy festiwal miejski w Polsce przyciągnął tłumy

Polecane

CGM
BTS 2026 IG

BTS rezygnują z udział w kategorii Asian Pop na Grammy. Szef nagród ko ...

BTS nadal mogą rywalizować w głównych kategoriach Grammy

37 minut temu

CGM
Billie Eilish 2023 press 3

Billie Eilish i FINNEAS żegnają tragicznie zmarłego GlenaHansarda. &#8 ...

"Glen Hansard był siłą w naszym życiu"

45 minut temu

CGM
Tony Iommiok

Tony Iommi zapowiada pierwszy solowy album od 20 lat. Legendarny gitar ...

Powrót legendy heavy metalu

50 minut temu

CGM
soundgarden

Soundgarden kończą prace nad ostatnim albumem z Chrisem Cornellem

Perkusista zdradził nowe szczegóły

57 minut temu

CGM
Usher 2026 ig

Usher zwrócił się do fanów po viralowym incydencie. „Nie przynoś ...

Usher ostrzegł fanów podczas kolejnego koncertu

60 minut temu

CGM
Opener_piotr_tarasewicz_main_sam_smith-16

Sam Smith zaręczył się z projektantem mody. „Nie pozwolę, by nie ...

Nowy album powstał z inspiracji ich miłością

1 godzinę temu