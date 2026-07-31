Michał Szpak ujawnił, co usłyszał po udziale w programie „X Factor””. Chcieli zmienić w nim niemal wszystko

Dziś trudno wyobrazić sobie Michała Szpaka bez długich włosów, makijażu i charakterystycznego scenicznego stylu. Okazuje się jednak, że na początku kariery wiele osób próbowało przekonać go do całkowitej zmiany wizerunku. Jak wspomina artysta w rozmowie z Pudelkiem, w zamian obiecywano mu wielką karierę.

Po „X Factor” nie brakowało propozycji

Michał Szpak zdobył popularność w 2011 roku dzięki programowi „X Factor”, w którym zachwycił widzów wykonaniem utworu „Dziwny jest ten świat” Czesława Niemena. Od samego początku wyróżniał się nie tylko głosem, ale również odważnym stylem, który stał się jego znakiem rozpoznawczym.

W programie „Stare zdjęcia gwiazd” wokalista wrócił wspomnieniami do tamtego okresu i przyznał, że po zakończeniu show zgłaszało się do niego wiele osób przekonanych, że wiedzą, jak powinien wyglądać jego dalszy rozwój w branży.

„Obiecywali złote góry”

Szpak nie ukrywa, że propozycji było sporo, jednak większość z nich wiązała się z koniecznością rezygnacji z własnej tożsamości.

– „Wszyscy wiedzą wtedy, co można z tym zrobić i nagle wszyscy znają ten złoty przepis, że to na pewno będzie sukces. A to nie jest prawda. Nikt nie zna przepisu na sukces (…) Było dużo takich propozycji show-biznesowych, które obiecywały złote góry w zamian za podpisanie cyrografu. Ja wolałem być wolny, bo jednak stawiam na to bardzo mocno – raz się dałem uwięzić i zapłaciłem za to wysoką cenę dla samego siebie, ale wydaje mi się, że czasami trzeba ją zapłacić, żeby móc się rozwinąć. Oczywiście pierwsze, co było, to tak: paznokcie absolutnie nie, makijaż w ogóle nie i skracamy włosy. Taki 'must have’ do tego, żeby osiągnąć to, co chciałem osiągnąć.” – powiedział artysta.

Pozostał wierny sobie

Mimo licznych sugestii Michał Szpak nie zdecydował się na zmianę swojego wyglądu. Z perspektywy czasu można powiedzieć, że była to jedna z najważniejszych decyzji w jego karierze. To właśnie autentyczność i konsekwencja sprawiły, że stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistów, a jego wizerunek od lat pozostaje nieodłącznym elementem scenicznej osobowości.

Choć początki nie należały do najłatwiejszych, dziś Szpak udowadnia, że sukces można osiągnąć bez rezygnowania z własnego stylu i przekonań.