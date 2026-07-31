Billie Eilish i FINNEAS żegnają tragicznie zmarłego GlenaHansarda. „Nie bylibyśmy tymi, kim jesteśmy, bez jego muzyki”

Śmierć Glena Hansarda poruszyła świat muzyki. Irlandzki wokalista, autor tekstów i lider zespołu The Frames zmarł 29 lipca 2026 roku w wieku 56 lat w wyniku wypadku motocyklowego. Wśród artystów, którzy pożegnali muzyka, znaleźli się między innymi Bruce Springsteen, Bono oraz Nick Cave. Teraz swoje wspomnienia opublikowała także rodzina Billie Eilish, podkreślając ogromny wpływ, jaki Hansard miał na ich życie i twórczość.

FINNEAS wspomina Glena Hansarda jako muzyczną inspirację

FINNEAS, brat Billie Eilish i producent odpowiedzialny za wiele jej największych sukcesów, podzielił się wzruszającym wpisem po śmierci irlandzkiego artysty. Muzyk opublikował wspólne zdjęcie z Hansardem i przyznał, że jego twórczość odegrała ogromną rolę w jego życiu.

FINNEAS wspominał, że pierwszą piosenką, którą wykonał publicznie na scenie, było „Falling Slowly” – utwór Glena Hansarda i Markéty Irglovej z filmu „Once”. Miał wtedy zaledwie 11 lat.

Jak podkreślił, muzyka Hansarda nie tylko inspirowała go do pisania własnych piosenek, ale również wywoływała silne emocje. Spotkanie z artystą w Dublinie w 2019 roku zapamiętał jako wyjątkowy moment, ponieważ Hansard przyjął ich jak starych znajomych, mimo że byli jego fanami.