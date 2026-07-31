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Billie Eilish i FINNEAS żegnają tragicznie zmarłego GlenaHansarda. „Nie bylibyśmy tymi, kim jesteśmy, bez jego muzyki”

"Glen Hansard był siłą w naszym życiu"

2026.07.31

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Billie Eilish 2023 press 3

Śmierć Glena Hansarda poruszyła świat muzyki. Irlandzki wokalista, autor tekstów i lider zespołu The Frames zmarł 29 lipca 2026 roku w wieku 56 lat w wyniku wypadku motocyklowego. Wśród artystów, którzy pożegnali muzyka, znaleźli się między innymi Bruce Springsteen, Bono oraz Nick Cave. Teraz swoje wspomnienia opublikowała także rodzina Billie Eilish, podkreślając ogromny wpływ, jaki Hansard miał na ich życie i twórczość.

FINNEAS wspomina Glena Hansarda jako muzyczną inspirację

FINNEAS, brat Billie Eilish i producent odpowiedzialny za wiele jej największych sukcesów, podzielił się wzruszającym wpisem po śmierci irlandzkiego artysty. Muzyk opublikował wspólne zdjęcie z Hansardem i przyznał, że jego twórczość odegrała ogromną rolę w jego życiu.

FINNEAS wspominał, że pierwszą piosenką, którą wykonał publicznie na scenie, było „Falling Slowly” – utwór Glena Hansarda i Markéty Irglovej z filmu „Once”. Miał wtedy zaledwie 11 lat.

Jak podkreślił, muzyka Hansarda nie tylko inspirowała go do pisania własnych piosenek, ale również wywoływała silne emocje. Spotkanie z artystą w Dublinie w 2019 roku zapamiętał jako wyjątkowy moment, ponieważ Hansard przyjął ich jak starych znajomych, mimo że byli jego fanami.

 

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Rodzina Billie Eilish: „Glen Hansard był siłą w naszym życiu”

Matka Billie Eilish i FINNEASA, Maggie Baird, również opublikowała wspomnienie po śmierci muzyka. Podzieliła się zdjęciami z Han­sardem i napisała, że spotkanie własnych idoli czasami okazuje się jeszcze bardziej niezwykłe, niż można sobie wyobrazić.

Baird zaznaczyła, że Glen Hansard był ważną postacią dla całej jej rodziny. Ich pierwsze spotkanie podczas festiwalu Electric Picnic w 2019 roku nazwała wyjątkowym doświadczeniem.

Wspominała również wpływ filmu „Once”, w którym Hansard wystąpił i do którego stworzył muzykę. Produkcja ta miała ogromne znaczenie dla rodziny Eilish, a jej emocjonalny charakter wpłynął również na późniejszą twórczość Maggie Baird.

„Wiem, że Finneas i Billie nie byliby tymi, kim są, bez jego muzyki” – napisała Baird, podkreślając, że piosenki Hansarda były częścią ich rodzinnej historii.

 

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Billie Eilish żegna Glena Hansarda

Billie Eilish udostępniła wpis swojej mamy na Instagramie, dodając własne słowa pożegnania. Artystka napisała, że jest załamana śmiercią muzyka i przyznała, że jego twórczość miała ogromny wpływ na to, kim dziś jest.

Dla wielu młodych artystów Glen Hansard był symbolem autentyczności i niezależności. Jego muzyka łączyła szczerość tekstów, emocjonalny wokal oraz wyjątkową umiejętność opowiadania historii poprzez piosenki.

 

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Glen Hansard – kariera pełna emocji i muzycznych sukcesów

Glen Hansard rozpoczął swoją karierę jako uliczny muzyk występujący na ulicach Dublina. Z czasem stał się jednym z najbardziej cenionych irlandzkich artystów, znanym zarówno z działalności zespołu The Frames, jak i kariery solowej.

Dużą popularność przyniósł mu film „Once”, w którym zagrał główną rolę oraz stworzył ścieżkę muzyczną. Wspólnie z Markétą Irglovą nagrał utwór „Falling Slowly”, który zdobył Oscara w 2008 roku w kategorii najlepsza piosenka oryginalna.

Jego solowy album „Didn’t He Ramble” z 2016 roku otrzymał nominację do nagrody Grammy w kategorii Best Folk Album, potwierdzając jego pozycję jako jednego z najważniejszych współczesnych twórców muzyki folkowej.

Dziedzictwo Glena Hansarda pozostanie na zawsze

Glen Hansard pozostawił po sobie muzykę, która wpłynęła na pokolenia słuchaczy oraz wielu artystów. Jego twórczość inspirowała między innymi Billie Eilish i FINNEASA, którzy dzięki jego piosenkom odkrywali siłę emocjonalnego opowiadania historii.

Muzyk pozostawił żonę, poetkę Maire Saaritsę, oraz syna Christy’ego, urodzonego w 2022 roku. Jego odejście jest ogromną stratą dla świata muzyki, ale jego utwory – szczególnie „Falling Slowly” – nadal będą przypominać o wyjątkowym talencie irlandzkiego artysty.

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