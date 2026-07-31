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Sam Smith zaręczył się z projektantem mody. „Nie pozwolę, by nienawiść wpłynęła na sposób, w jaki kocham”

Nowy album powstał z inspiracji ich miłością

2026.07.31

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Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Smith przekazali fanom radosną wiadomość. W najnowszym wywiadzie artysta ujawnił, że są zaręczeni z projektantem mody Christianem Cowanem. Jak się okazuje, ich związek stał się również główną inspiracją dla nadchodzącego albumu „Hazel Eyes”, którego premiera zaplanowana jest na 21 sierpnia.

Sam Smith potwierdził zaręczyny

Informacja o zaręczynach pojawiła się w rozmowie z „The New York Times”. Sam Smith i Christian Cowan są razem od około trzech lat, choć przez długi czas starali się chronić swój związek przed nadmiernym zainteresowaniem mediów.

Para po raz pierwszy została publicznie powiązana pod koniec 2022 roku. W kolejnych latach wspólnie pojawiała się na najważniejszych wydarzeniach, w tym na gali Met Gala, gdzie prezentowali dopasowane stylizacje zaprojektowane przez Cowana.

Nowy album „Hazel Eyes” to osobista historia

Piąty studyjny album Sama Smitha nosi tytuł „Hazel Eyes”, nawiązujący do koloru oczu narzeczonego artysty. Jak przyznał wokalista, płyta jest najbardziej romantycznym projektem w jego dotychczasowej karierze.

Otwierający album utwór „Everlasting Love” powstał jeszcze przed pierwszą randką z Christianem Cowanem, a z czasem został dokończony już w trakcie rozwijającej się relacji. Smith podkreślili, że to pierwszy raz, gdy napisali piosenkę o odwzajemnionej miłości, ponieważ wcześniejsze utwory często opowiadały o złamanym sercu i niespełnionych uczuciach.

„Nie pozwolę, by nienawiść wpłynęła na sposób, w jaki kocham”

W wywiadzie Sam Smith odniósł się również do znaczenia tworzenia otwarcie queerowych piosenek o miłości w czasie, gdy prawa osób LGBTQ+ w wielu miejscach świata są przedmiotem politycznych sporów.

– „Dla mnie jest coś radykalnego w tym, że jestem osobą queer w tych czasach i w tym świecie, a jednocześnie śpiewam piosenki o miłości. Nie pozwolę, by trucizna, którą czytam i widzę, wpłynęła na sposób, w jaki kocham” – powiedzieli.

Premiera już w sierpniu

Album „Hazel Eyes” ukaże się 21 sierpnia nakładem Capitol Records UK. Na płycie znajdzie się 12 utworów, a gościnnie usłyszymy między innymi Feist oraz multiinstrumentalistę Shahzada Ismaily’ego. Po premierze Sam Smith rozpoczną serię koncertów rezydencyjnych w Manchesterze i Londynie, promujących nowe wydawnictwo.

 

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