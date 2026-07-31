Tony Iommi zapowiada pierwszy solowy album od 20 lat. Legendarny gitarzysta Black Sabbath wraca z nową muzyką

Tony Iommi, gitarzysta i współtwórca legendy heavy metalu, ogłosił premierę swojego pierwszego od ponad 20 lat solowego albumu. Płyta „From The Dark” ukaże się 23 października 2026 roku nakładem wytwórni BMG i będzie długo wyczekiwanym powrotem muzyka do autorskiego materiału.

Nowy album to wyjątkowe wydarzenie dla fanów ciężkiego brzmienia. Jest to bowiem pierwszy solowy projekt Iommiego od czasu wydania w 2001 roku krążka „Fused”, który nagrał wspólnie z Glennem Hughesem. „From The Dark” będzie również pierwszym nowym materiałem artysty po śmierci jego wieloletniego kolegi z zespołu Black Sabbath – Ozzy’ego Osbourne’a.

Tony Iommi powraca z albumem „From The Dark”

Po ponad dwóch dekadach przerwy Tony Iommi ponownie stanął za sterami własnego projektu muzycznego. Nowy album ma zawierać osiem utworów utrzymanych w charakterystycznym dla gitarzysty stylu – ciężkim, mrocznym i pełnym potężnych riffów.

Muzyk nie tylko zagrał partie gitarowe, ale również zajął się produkcją płyty razem ze swoim wieloletnim współpracownikiem Mikem Exeterem. To właśnie Exeter odpowiadał wcześniej za wiele projektów związanych z twórczością Iommiego, pełniąc funkcję producenta, inżyniera dźwięku oraz współautora muzyki.

„To album, przy którego tworzeniu naprawdę dobrze się bawiliśmy. Nie próbujemy już niczego udowadniać – to po prostu świetna płyta, która rockuje” – powiedział Tony Iommi, opisując swoje najnowsze dzieło.

„World Alone” – pierwszy singiel promujący nową płytę

Pierwszym zwiastunem albumu „From The Dark” został utwór „World Alone”, który miał swoją premierę podczas specjalnego wydarzenia streamingowego w Birmingham – rodzinnym mieście Tony’ego Iommiego.

Premiera singla odbyła się niedaleko słynnego Black Sabbath Bridge, mostu otwartego w 2019 roku jako hołd dla zespołu Black Sabbath i jego ogromnego wpływu na historię muzyki rockowej.

W utworze Iommi ponownie pokazuje swoje charakterystyczne, ciężkie brzmienie gitarowe. Wokalnie wspiera go norweski wokalista Jorn Lande, który jest również współautorem wszystkich piosenek znajdujących się na albumie.

Singiel „World Alone” otrzymał również teledysk utrzymany w klimacie futurystycznej dystopii. Historia przedstawiona w obrazie opowiada o samotnej postaci, która trafia do mrocznego świata przypominającego niebezpieczną grę komputerową i próbuje odnaleźć drogę do ocalenia.

Muzycy współtworzący nowy album Tony’ego Iommiego

Na płycie „From The Dark” Tony Iommi współpracuje z cenionymi muzykami. Oprócz Jorna Lande w nagraniach udział wzięli:

Becky Baldwin – gitara basowa,

Karl Brazil – perkusja,

Mike Exeter – produkcja i współpraca studyjna.

Wspólnie stworzyli materiał, który łączy klasyczny heavy metal z nowoczesnym podejściem do kompozycji. Album ma poruszać tematy związane z przemijaniem, ludzką egzystencją oraz poszukiwaniem sensu w świecie pełnym zmian.

Tracklista albumu „From The Dark”

Nowa płyta Tony’ego Iommiego będzie zawierać osiem podstawowych utworów:

„Over The Violent Sun” „Black Times” „World Alone” „Beyond The Dead” „Stormwatcher” „Death Wake” „Return Of The Arbalist” „Legacy”

Wersja deluxe CD zostanie wzbogacona o dodatkowe utwory:

„Scent Of Dark”

„Deified”

Fani będą mogli kupić album w różnych edycjach winylowych oraz na płytach CD. Limitowana wersja singla „World Alone” w formacie 7-calowym ukaże się 4 września i będzie zawierać także instrumentalną wersję utworu.

Tony Iommi oddaje hołd Ozzy’emu Osbourne’owi

„From The Dark” jest pierwszym dużym muzycznym projektem Tony’ego Iommiego od śmierci Ozzy’ego Osbourne’a w 2025 roku. Odeście wokalisty Black Sabbath było ogromnym ciosem dla świata rocka i milionów fanów zespołu.

Iommi wielokrotnie podkreślał, jak ważna była dla niego przyjaźń z Osbourne’em. Wspominał, że mimo upływu lat muzycy pozostawali w regularnym kontakcie i często rozmawiali zarówno o życiu, jak i muzyce.

Gitarzysta zaznaczył również, że wspólny występ oryginalnego składu Black Sabbath podczas koncertu „Back To The Beginning” w Birmingham był wyjątkowym momentem, który na zawsze pozostanie w pamięci fanów.

„Nigdy nie będzie drugiego Ozzy’ego. Tęsknię za tobą, mój drogi przyjacielu” – napisał Iommi, żegnając legendę heavy metalu.

Powrót legendy heavy metalu

Premiera albumu „From The Dark” to jedno z najważniejszych wydarzeń dla fanów klasycznego heavy metalu. Tony Iommi po raz kolejny udowadnia, że jego charakterystyczne riffy i ciężkie gitarowe brzmienie nadal mają ogromną siłę.

Nowa płyta może stać się kolejnym ważnym rozdziałem w karierze muzyka, który przez dekady współtworzył historię rocka i pozostaje jednym z najważniejszych gitarzystów w dziejach muzyki metalowej.