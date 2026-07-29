Nie żyje Glen Hansard. Muzyk zginął w wypadku motocyklowym. Fani i artyści żegnają legendę

Świat muzyki pogrążył się w żałobie. Glen Hansard, irlandzki wokalista, autor tekstów, aktor i lider zespołu The Frames, zginął w wypadku motocyklowym w Dublinie. Artysta miał 56 lat. Wiadomość o jego śmierci poruszyła fanów na całym świecie, a w mediach społecznościowych pojawiły się liczne wpisy pełne wspomnień i wyrazów współczucia.

Tragiczny wypadek w Dublinie

Do tragicznego zdarzenia doszło we wczesnych godzinach porannych w miejscowości Lucan pod Dublinem. Według wstępnych ustaleń był to wypadek z udziałem jednego pojazdu. Służby potwierdziły śmierć muzyka na miejscu, a policja prowadzi dochodzenie i apeluje do świadków o zgłaszanie się z informacjami, które mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia.

Rodzina i współpracownicy Hansarda przekazali w oficjalnym oświadczeniu, że są pogrążeni w głębokim smutku i proszą o uszanowanie prywatności w tym niezwykle trudnym czasie.

Glen Hansard był ikoną irlandzkiej muzyki

Glen Hansard przez lata należał do najważniejszych postaci irlandzkiej sceny muzycznej. Jako lider zespołu The Frames zdobył uznanie dzięki charakterystycznemu głosowi i poruszającym tekstom. Grupa wydała sześć albumów, a krążek „Burn The Maps” z 2004 roku osiągnął ogromny sukces w Irlandii.

Artysta rozwijał również karierę solową. Jego ostatni album, „All That Was East Is West of Me Now”, ukazał się w 2023 roku i został bardzo dobrze przyjęty przez krytyków oraz fanów.

Oscar za „Falling Slowly” i sukces filmu „Once”

Międzynarodową rozpoznawalność Hansard zdobył dzięki duetowi The Swell Season, który tworzył wspólnie z Markétą Irglovą. Ich utwór „Falling Slowly”, wykorzystany w filmie „Once”, zdobył Oscara za najlepszą oryginalną piosenkę.

Hansard wystąpił również w samym filmie, wcielając się w główną rolę. Produkcja stała się światowym sukcesem i do dziś uznawana jest za jeden z najważniejszych muzycznych dramatów romantycznych XXI wieku.

Był nie tylko muzykiem, ale także cenionym aktorem

Kariera Glena Hansarda nie ograniczała się wyłącznie do muzyki. Już na początku lat 90. wystąpił w kultowym filmie „The Commitments”, gdzie zagrał postać Outspana Fostera. Produkcja zdobyła uznanie krytyków i na stałe zapisała się w historii irlandzkiego kina.

W kolejnych latach Hansard łączył działalność muzyczną z występami aktorskimi, zdobywając sympatię publiczności na całym świecie.

Wzruszające pożegnania od gwiazd i fanów

Informacja o śmierci artysty wywołała falę wzruszających wspomnień. Hołd Hansardowi oddali między innymi Bruce Springsteen, Rachel Zegler, Warren Ellis, były prezydent Irlandii Michael D. Higgins oraz liczni muzycy i aktorzy.

Bruce Springsteen nazwał go wspaniałym muzykiem i serdecznym przyjacielem, podkreślając jego życzliwość oraz nieustanną pasję do tworzenia. Rachel Zegler opublikowała wspólne zdjęcia z artystą, pisząc, że będzie o nim pamiętać na zawsze.

Zespół Aslan określił Hansarda mianem „wyjątkowego artysty, którego muzyka poruszyła miliony ludzi”, a fani wspominali jego skromność, charyzmę oraz niezwykłą energię podczas koncertów.

Muzyczne dziedzictwo pozostanie na zawsze

Glen Hansard rozpoczął swoją karierę jako uliczny muzyk na ulicach Dublina. Z czasem stał się jednym z najbardziej cenionych irlandzkich songwriterów, zdobył nominację do nagrody Grammy i stworzył utwory, które na stałe zapisały się w historii współczesnej muzyki.

Artysta pozostawił żonę, poetkę Maire Saaritsę, oraz syna Christy’ego. Jego twórczość i wyjątkowa wrażliwość nadal będą inspirować kolejne pokolenia słuchaczy.