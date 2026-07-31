BTS rezygnują z udział w kategorii Asian Pop na Grammy. Szef nagród komentuje decyzję zespołu

Konflikt wokół nowej kategorii Best Asian Pop Music na gali Grammy nabiera rozgłosu. Zespół BTS poinformował, że nie zgłosi swojego najnowszego albumu „Arirang” do rywalizacji w tej kategorii, sprzeciwiając się podziałowi muzyki według regionu i języka. Na decyzję koreańskiej grupy odpowiedział Harvey Mason Jr., dyrektor generalny Recording Academy.

BTS wycofuje album „Arirang” z kategorii Asian Pop

Recording Academy ogłosiła, że podczas przyszłorocznej gali Grammy po raz pierwszy pojawi się kategoria Best Asian Pop Music. Jej celem ma być wyróżnienie artystów tworzących muzykę popową w Azji oraz podkreślenie różnorodności tamtejszej sceny muzycznej.

Według zasad nominacji utwory zgłaszane do tej kategorii muszą zawierać znaczące wykorzystanie jednego lub więcej języków azjatyckich.

BTS zdecydowało jednak, że nie będzie ubiegać się o nominację w tej kategorii ze swoim albumem „Arirang”. Członkowie zespołu przekazali, że chcą, aby muzyka była oceniana przede wszystkim przez pryzmat artystycznej wartości, a nie miejsca pochodzenia czy języka.

„Mamy nadzieję, że muzyka może być słyszana i kochana sama w sobie, ponad regionami i językami” – podkreślili członkowie BTS, dziękując jednocześnie swoim fanom za wieloletnie wsparcie.

Harvey Mason Jr. odpowiada na decyzję BTS

Harvey Mason Jr., CEO Recording Academy, odniósł się do decyzji koreańskiego zespołu. Przyznał, że jest mu przykro, iż BTS zdecydowało się nie uczestniczyć w procesie Grammy w tym roku, ale jako twórca muzyki rozumie i szanuje ich stanowisko.

Mason wyjaśnił również, że stworzenie kategorii Asian Pop Music nie miało na celu dzielenia artystów, ale zwiększenie liczby muzyków, którzy mogą zostać docenieni przez członków akademii.

Według szefa Grammy nowa kategoria ma podkreślać:

różnorodność muzyki tworzonej w Azji,

rozwój azjatyckiej sceny popowej,

osiągnięcia artystów, którzy wcześniej mogli mieć mniejszą widoczność podczas ceremonii.

„Więcej kategorii oznacza, że więcej twórczości artystów zostaje zauważone. Nigdy nie chodzi o podział, ale o rozszerzenie grona osób, które mogą zostać docenione przez naszych 15 tysięcy wyborców” – wyjaśnił Mason.

BTS nadal mogą rywalizować w głównych kategoriach Grammy

Harvey Mason Jr. zaznaczył, że rezygnacja z kategorii Asian Pop Music nie oznacza całkowitego wycofania BTS z udziału w Grammy.

Muzycy nadal mogą być zgłaszani w najważniejszych kategoriach, takich jak:

Album Roku,

Płyta Roku,

Piosenka Roku.

CEO Recording Academy podkreślił, że nominacja w kategorii gatunkowej oraz możliwość zdobycia wyróżnienia w głównych kategoriach nie wykluczają się wzajemnie.

Debata o kategorii Asian Pop Music trwa od lat

Decyzja BTS ponownie wywołała dyskusję dotyczącą sposobu, w jaki najważniejsze nagrody muzyczne klasyfikują artystów spoza świata zachodniego.

Krytycy nowej kategorii zwracają uwagę, że podobne podziały mogą prowadzić do oddzielania muzyki według pochodzenia zamiast oceniania jej na podstawie jakości artystycznej.

Niektórzy komentatorzy wskazują, że stworzenie osobnej kategorii dla azjatyckiego popu może ograniczyć obecność takich artystów w najważniejszych segmentach gali, zamiast zwiększać ich globalne uznanie.

Zwolennicy rozwiązania argumentują natomiast, że specjalna kategoria daje większej liczbie wykonawców szansę na zauważenie i docenienie ich pracy.

„Arirang” – powrót BTS na światową scenę

Album „Arirang” został pozytywnie przyjęty przez krytyków i fanów. Płyta jest kolejnym przykładem połączenia koreańskiej tożsamości kulturowej BTS z globalnymi wpływami muzycznymi.

W recenzjach podkreślano, że grupa po kilkuletniej przerwie powróciła jako artysta łączący rolę ambasadora koreańskiej kultury z eksperymentowaniem z nowymi brzmieniami.

BTS od lat przekracza granice językowe i kulturowe, zdobywając popularność na całym świecie. Ich działalność przyczyniła się do ogromnego wzrostu zainteresowania koreańską muzyką pop oraz kulturą Korei Południowej.

Grammy 2027 – kiedy odbędzie się ceremonia?

Kolejna gala Grammy odbędzie się 7 lutego 2027 roku. Proces zgłaszania muzyki rozpoczął się 7 lipca i potrwa do 28 sierpnia.

Choć BTS nie zgłosi albumu „Arirang” do kategorii Asian Pop Music, decyzja zespołu ponownie otworzyła globalną dyskusję o tym, jak powinny wyglądać najważniejsze nagrody muzyczne i czy muzyka powinna być oceniana przez pryzmat pochodzenia, czy przede wszystkim artystycznej wartości.