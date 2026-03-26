Usher o Diddym: „Nie mam nic negatywnego do powiedzenia na jego temat, bo moje doświadczenia były inne niż też, które widzi świat”

Usher, ikona muzyki R&B, udzielił niedawno obszernego wywiadu dla magazynu Forbes, w którym odniósł się do kontrowersji wokół Seana „Diddy” Combsa. Artysta podkreślił, że jego doświadczenia z Diddym były inne niż to, co jest powszechnie przedstawiane w mediach, i że wkład producenta oraz przedsiębiorcy w świat muzyki zasługuje na pełne uznanie.

Diddy – mentor i przyjaciel Ushera

Usher wspomniał, że poznał Diddy’ego jako nastolatek, a w 1994 roku nawet wprowadził się do jego domu. W tym czasie Diddy pełnił rolę nie tylko przyjaciela, ale także mentora młodego artysty, pomagając mu rozwijać talent i karierę. Diddy był także producentem wykonawczym debiutanckiego albumu Ushera, który pomógł mu wejść na scenę muzyczną i zdobyć międzynarodową sławę.

„Nie mam nic negatywnego do powiedzenia o Sean Combsie. Moje doświadczenie nie było tym, co świat widział i jak został, wiesz, błędnie przedstawiony” – wyjaśnił Usher.

Docenienie Diddy’ego mimo wad

Artysta podkreślił, że choć Diddy nie jest człowiekiem bez wad, to jego osiągnięcia w branży muzycznej są niepodważalne. Usher stwierdził, że każdy powinien doceniać wkład Combsa w rozwój kultury muzycznej i w sukcesy wielu artystów, którzy dzięki niemu mieli możliwość rozwoju.

„Nie mówię, że każdy człowiek jest doskonały. Nie mówię, że wszyscy jesteśmy bez wad, ale nie mogę nie zauważać cennych osiągnięć tego człowieka – dla nas jako przedsiębiorców, dla nas jako osób, które przenoszą kulturę i pomysły w coś namacalnego” – dodał.

Reakcja Diddiego

Diddy odpowiedział na słowa Ushera za pośrednictwem swojego rzecznika, Juda Engelmayera:

„Zawsze miałem miłość i szacunek do Ushera. Doceniam jego słowa i wszystko, co osiągnął”.

Relacja między artystami jest więc wyraźnie oparta na wzajemnym szacunku i uznaniu.

Kontekst Prawny Diddiego

Sean „Diddy” Combs obecnie odsiaduje wyrok więzienia przekraczający cztery lata, po tym jak w 2025 roku został skazany za dwa przypadki transportu osób w celach prostytucyjnych. Obecnie podejmuje starania o odwołanie wyroku. Pomimo kontrowersji prawnych, Usher zdecydował się publicznie wyrazić swoje wsparcie, zaznaczając, że warto patrzeć na całokształt kariery Diddiego, a nie tylko na jego błędy.