Usher wychwala Diddy'ego zapominając o ofiarach jego przestępstw

2026.03.26

Usher o Diddym: „Nie mam nic negatywnego do powiedzenia na jego temat, bo moje doświadczenia były inne niż też, które widzi świat”

Usher, ikona muzyki R&B, udzielił niedawno obszernego wywiadu dla magazynu Forbes, w którym odniósł się do kontrowersji wokół Seana „Diddy” Combsa. Artysta podkreślił, że jego doświadczenia z Diddym były inne niż to, co jest powszechnie przedstawiane w mediach, i że wkład producenta oraz przedsiębiorcy w świat muzyki zasługuje na pełne uznanie.

Diddy – mentor i przyjaciel Ushera

Usher wspomniał, że poznał Diddy’ego jako nastolatek, a w 1994 roku nawet wprowadził się do jego domu. W tym czasie Diddy pełnił rolę nie tylko przyjaciela, ale także mentora młodego artysty, pomagając mu rozwijać talent i karierę. Diddy był także producentem wykonawczym debiutanckiego albumu Ushera, który pomógł mu wejść na scenę muzyczną i zdobyć międzynarodową sławę.

„Nie mam nic negatywnego do powiedzenia o Sean Combsie. Moje doświadczenie nie było tym, co świat widział i jak został, wiesz, błędnie przedstawiony” – wyjaśnił Usher.

Docenienie Diddy’ego mimo wad

Artysta podkreślił, że choć Diddy nie jest człowiekiem bez wad, to jego osiągnięcia w branży muzycznej są niepodważalne. Usher stwierdził, że każdy powinien doceniać wkład Combsa w rozwój kultury muzycznej i w sukcesy wielu artystów, którzy dzięki niemu mieli możliwość rozwoju.

„Nie mówię, że każdy człowiek jest doskonały. Nie mówię, że wszyscy jesteśmy bez wad, ale nie mogę nie zauważać cennych osiągnięć tego człowieka – dla nas jako przedsiębiorców, dla nas jako osób, które przenoszą kulturę i pomysły w coś namacalnego” – dodał.

Reakcja Diddiego

Diddy odpowiedział na słowa Ushera za pośrednictwem swojego rzecznika, Juda Engelmayera:

„Zawsze miałem miłość i szacunek do Ushera. Doceniam jego słowa i wszystko, co osiągnął”.

Relacja między artystami jest więc wyraźnie oparta na wzajemnym szacunku i uznaniu.

Kontekst Prawny Diddiego

Sean „Diddy” Combs obecnie odsiaduje wyrok więzienia przekraczający cztery lata, po tym jak w 2025 roku został skazany za dwa przypadki transportu osób w celach prostytucyjnych. Obecnie podejmuje starania o odwołanie wyroku. Pomimo kontrowersji prawnych, Usher zdecydował się publicznie wyrazić swoje wsparcie, zaznaczając, że warto patrzeć na całokształt kariery Diddiego, a nie tylko na jego błędy.

Popularne newsy

KęKę: „Od 11 lat piję i nie ćpam”
NEWS

KęKę: „Od 11 lat piję i nie ćpam”

Doda nazwała osoby odchudzające się Ozempikiem „leniwymi tłuściochami, zabierającymi lek chorym ludziom”. Karolina Korwin Piotrowska poczuła się wywołana do odpowiedzi
NEWS

Doda nazwała osoby odchudzające się Ozempikiem „leniwymi tłuściochami, zabierającymi lek chorym ludziom”. Karolina Korwin Piotrowska poczuła się wywołana do odpowiedzi

Young Leosia potwierdza rozstanie z Kacprem Błońskim. Raperka podała powody rozpadu ich związku
NEWS

Young Leosia potwierdza rozstanie z Kacprem Błońskim. Raperka podała powody rozpadu ich związku

Do sieci wyciekły „świńskie” wiadomości Shaquille’a O’Neal do Sabriny Carpenter. Koszykarz zaprzecza, że je wysłał
NEWS

Do sieci wyciekły „świńskie” wiadomości Shaquille’a O’Neal do Sabriny Carpenter. Koszykarz zaprzecza, że je wysłał

Jay-Z pierwszy raz komentuje pozew o napaść seksualną. „Nawet kiedy robiliśmy najgorsze rzeczy, mieliśmy zasady”
NEWS

Jay-Z pierwszy raz komentuje pozew o napaść seksualną. „Nawet kiedy robiliśmy najgorsze rzeczy, mieliśmy zasady”

Kacper Błoński o rozstaniu z Young Leosią: „Sarka zasługujesz na wszystko co najlepsze, mnóstwo się od Ciebie nauczyłem”
NEWS

Kacper Błoński o rozstaniu z Young Leosią: „Sarka zasługujesz na wszystko co najlepsze, mnóstwo się od Ciebie nauczyłem”

Wojtek Gola odchodzi z Fame MMA. „Pamiętam, jak nikt we mnie nie wierzył” 
NEWS

Wojtek Gola odchodzi z Fame MMA. „Pamiętam, jak nikt we mnie nie wierzył” 

Polecane

CGM
Kacper Błoński o rozstaniu z Young Leosią: „Sarka zasługujesz na wszystko co najlepsze, mnóstwo się od Ciebie nauczyłem”

Kacper Błoński o rozstaniu z Young Leosią: „Sarka zasługujesz na ...

Kacper Błoński przerywa milczenie

1 godzinę temu

CGM
Dawid Podsiadło udostępił ostatnie bilety na swoje stadionowe koncerty

Dawid Podsiadło udostępił ostatnie bilety na swoje stadionowe koncerty

Ostatnia szansa na bilety

3 godziny temu

CGM
Young Leosia potwierdza rozstanie z Kacprem Błońskim. Raperka podała powody rozpadu ich związku

Young Leosia potwierdza rozstanie z Kacprem Błońskim. Raperka podała p ...

"Kacper dał mi tyle miłości, ile żaden inny chłopak kiedykolwiek w moim życiu"

4 godziny temu

CGM
bambi ogłosiła B-DAY Festival na Torwarze. To święto kobiecej energii i globalnego rapu

bambi ogłosiła B-DAY Festival na Torwarze. To święto kobiecej energii ...

B-DAY Festival to coś więcej niż koncerty

8 godzin temu

CGM
FKA Twigs pozwała Shia LaBeouf. Sprawa dotyczy porozumienia w sprawie napaści seksualnej

FKA Twigs pozwała Shia LaBeouf. Sprawa dotyczy porozumienia w sprawie ...

Twigs twierdzi, że Shia próbował ją uciszyć poprzez zapisy w umowie o poufności

13 godzin temu

CGM
Do sieci wyciekły „świńskie” wiadomości Shaquille’a O’Neal do Sabriny Carpenter. Koszykarz zaprzecza, że je wysłał

Do sieci wyciekły „świńskie” wiadomości Shaquille’a ...

„Mój członek wysłałby cię do szpitala”

13 godzin temu