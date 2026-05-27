OKI wydał nową EP-kę „REKLAMACJA’47: CD2”. Cztery numery, czterech gości, w tym Ewa Farna

OKI ponownie zaskoczył fanów. Raper wypuścił nową EP-kę „REKLAMACJA’47: CD2”, która jest kontynuacją głośnego projektu „CD1”. Tym razem na wydawnictwie pojawili się m.in. Ewa Farna, Young Igi, Otsochodzi i Sobel. Nowy materiał błyskawicznie wywołał ogromne zainteresowanie wśród słuchaczy polskiego rapu.

„REKLAMACJA’47: CD2” już dostępna

Nowa EP-ka OKIEGO trafiła do serwisów streamingowych pod koniec maja 2026 roku. Projekt zawiera cztery premierowe utwory i rozwija koncept zapoczątkowany na pierwszej części „REKLAMACJA’47”.

Fani zwracają uwagę, że raper coraz mocniej eksperymentuje z brzmieniem, łącząc klasyczny rap z popem i alternatywnymi inspiracjami. Szczególne emocje wzbudziły zaproszone gościnie i goście.

Ewa Farna gościnnie u OKIEGO

Największym zaskoczeniem dla słuchaczy okazał się numer „jeszcze raz?”, w którym obok OKIEGO pojawili się Ewa Farna, Young Igi oraz Otsochodzi. To jedna z najbardziej nieoczywistych współprac ostatnich miesięcy na polskiej scenie muzycznej.

Internauci podkreślają, że połączenie rapowego klimatu z charakterystycznym wokalem Ewy Farny nadało utworowi zupełnie nowy wymiar. Wielu fanów już teraz wskazuje ten kawałek jako jeden z najmocniejszych punktów całej EP-ki.

Wcześniej OKI nagrał numer z Machine Gun Kellym

„REKLAMACJA’47: CD2” to kontynuacja pierwszej części projektu, która ukazała się w kwietniu 2026 roku. Na EP-ce „REKLAMACJA’47: CD1” znalazł się głośny utwór „my love” nagrany wspólnie z amerykańskim raperem Machine Gun Kellym, znanym obecnie jako mgk.

Współpraca OKIEGO z mgk była szeroko komentowana zarówno w Polsce, jak i za granicą. Fani zwracali uwagę, że był to jeden z największych międzynarodowych featuringów w karierze rapera.

Tracklista „REKLAMACJA’47: CD2”

Na nowej EP-ce znalazły się cztery utwory: