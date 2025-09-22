U2 bronią „prawa do wolności słowa” po zawieszeniu programu Jimmy Kimmel Live

Reakcje świata rozrywki

Oprócz U2, głos w sprawie zabrali również Stephen Colbert i David Letterman, którzy wyrazili obawy dotyczące wolności słowa w mediach. Wsparcie okazali też liczni członkowie hollywoodzkich środowisk artystycznych, a komik Marc Maron określił zawieszenie programu jako formę „rządowej cenzury”.

Tymczasem John Cleese i Piers Morgan wdali się w publiczną dyskusję, spierając się o to, czy Jimmy Kimmel powinien być traktowany jako „męczennik wolności słowa”.

Spór polityczny wokół sprawy

Komentarze Kimmela, w których zasugerował, że sprawca zabójstwa Charlie’ego Kirka mógł być sympatykiem Donalda Trumpa, spotkały się z ostrą reakcją środowisk prawicowych. Decyzja o zawieszeniu programu została entuzjastycznie przyjęta przez samego Trumpa, który od dawna pozostaje w konflikcie z prowadzącym.

Obecnie prawnicy Kimmela prowadzą rozmowy z przedstawicielami Disneya i ABC w sprawie możliwego kompromisu, który pozwoliłby na powrót programu na antenę.