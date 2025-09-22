Szukaj
CGM

U2 bronią „prawa do wolności słowa” po zawieszeniu programu Jimmy Kimmel Live

Zawieszenie programu wywołało burzę

2025.09.22

opublikował:

U2 bronią „prawa do wolności słowa” po zawieszeniu programu Jimmy Kimmel Live

Program Jimmy Kimmel Live został nagle zdjęty z anteny stacji ABC (należącej do Disneya) po komentarzach prowadzącego dotyczących zabójstwa prawicowego aktywisty Charlie’ego Kirka. Decyzja wywołała skrajne reakcje – od krytyki środowiska artystycznego po pochwały ze strony Donalda Trumpa.

U2 solidaryzują się z Kimmlem

Zespół U2 dołączył do grona znanych artystów, którzy stanęli w obronie Jimmy’ego Kimmela. Grupa opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie z wizyty w programie w 2017 roku, dodając opis:

„W obronie prawa do swobodnej wypowiedzi, od lewej do prawej, od dobrego do złego, od nie najlepszego do inspirującego… a ponad wszystko do śmiechu. Śmiech jest dowodem wolności”.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by U2 (@u2)

 

Reakcje świata rozrywki

Oprócz U2, głos w sprawie zabrali również Stephen Colbert i David Letterman, którzy wyrazili obawy dotyczące wolności słowa w mediach. Wsparcie okazali też liczni członkowie hollywoodzkich środowisk artystycznych, a komik Marc Maron określił zawieszenie programu jako formę „rządowej cenzury”.

Tymczasem John Cleese i Piers Morgan wdali się w publiczną dyskusję, spierając się o to, czy Jimmy Kimmel powinien być traktowany jako „męczennik wolności słowa”.

Spór polityczny wokół sprawy

Komentarze Kimmela, w których zasugerował, że sprawca zabójstwa Charlie’ego Kirka mógł być sympatykiem Donalda Trumpa, spotkały się z ostrą reakcją środowisk prawicowych. Decyzja o zawieszeniu programu została entuzjastycznie przyjęta przez samego Trumpa, który od dawna pozostaje w konflikcie z prowadzącym.

Obecnie prawnicy Kimmela prowadzą rozmowy z przedstawicielami Disneya i ABC w sprawie możliwego kompromisu, który pozwoliłby na powrót programu na antenę.

Tagi


Popularne newsy

Peja pracował w Ikei jako ochroniarz. „Po fali kradzieży na nocnej zmianie, wszyscy mnie pytali czy dlatego mnie wyrzucili”
NEWS

Peja pracował w Ikei jako ochroniarz. „Po fali kradzieży na nocnej zmianie, wszyscy mnie pytali czy dlatego mnie wyrzucili”

Gazeta Wyborcza ujawniała gdzie ukrywa się poszukiwany przez Interpol Jongmen
NEWS

Gazeta Wyborcza ujawniała gdzie ukrywa się poszukiwany przez Interpol Jongmen

Doda jest znów zakochana? „Musiałabym być kompletną atencyjną psychopatką, jeśli bym nadal eksponowała swój związek”
NEWS

Doda jest znów zakochana? „Musiałabym być kompletną atencyjną psychopatką, jeśli bym nadal eksponowała swój związek”

Na koncercie Malika Montany w Żaganiu rozpylono gaz pieprzowy. Raper przerwał koncert
NEWS

Na koncercie Malika Montany w Żaganiu rozpylono gaz pieprzowy. Raper przerwał koncert

Ben Affleck i Jennifer Lopez ponownie wystawiają dom na sprzedaż. Była para znacznie obniżyła cenę nieruchomości
NEWS

Ben Affleck i Jennifer Lopez ponownie wystawiają dom na sprzedaż. Była para znacznie obniżyła cenę nieruchomości

Morrissey odwołuje koncerty po „wiarygodnym groźbach śmierci”
NEWS

Morrissey odwołuje koncerty po „wiarygodnym groźbach śmierci”

Profeat prezentuje nowy album „Aloes” – osobistą podróż między Warszawą a Paryżem
NEWS

Profeat prezentuje nowy album „Aloes” – osobistą podróż między Warszawą a Paryżem

Polecane

CGM
Doda nie ma wątpliwości co do tego czy Polska powinna wziąć udział w Eurowizji, jeśli do konkursu dopuszczony będzie Izrael

Doda nie ma wątpliwości co do tego czy Polska powinna wziąć udział w E ...

Mocne słowa gwiazdy

1 godzinę temu

CGM
Sara James od lat mierzy się z hejtem w internecie. „Komentowanie ciała nastolatki jest obrzydliwe”

Sara James od lat mierzy się z hejtem w internecie. „Komentowani ...

Hejt w internecie - codzienność młodej gwiazdy

1 godzinę temu

CGM
Taylor Swift z własną stacją radiową. „Taylor’s Channel 13” gra jej muzykę 24 godziny na dobę

Taylor Swift z własną stacją radiową. „Taylor’s Channel 13” gra jej mu ...

Gwiazda z dedykowaną stacją na SiriusXM

2 godziny temu

CGM
Cardi B dissuje BIA, Ice Spice, Lil Uzi Verta i JT na nowym albumie „Am I The Drama?”

Cardi B dissuje BIA, Ice Spice, Lil Uzi Verta i JT na nowym albumie &# ...

Powrót Cardi B po siedmiu latach

3 godziny temu

CGM
Britney Spears nie wychodzi z domu. Gwiazda popu odcięła się od ludzi

Britney Spears nie wychodzi z domu. Gwiazda popu odcięła się od ludzi

Bliscy martwią się o jej stan

3 godziny temu

CGM
Magda Steczkowska ujawnia prawdę o relacji z Justyną: „Więzy krwi to nie wszystko”

Magda Steczkowska ujawnia prawdę o relacji z Justyną: „Więzy krw ...

Media od lat pisały o konflikcie między siostrami.

3 godziny temu