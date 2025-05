U giganta muzyki zdiagnozowano wodogłowie normotensyjne

fot. mat. pras.

Billy Joel, legenda amerykańskiej muzyki, autor m.in. „Uptown Girl” i „Piano Man” (oba utwory mają ponad miliard streamów na samym Spotify), jest zmuszony odwołać wszystkie zaplanowane koncerty. To skutek diagnozy, którą usłyszał od lekarzy. Joel zmaga się z wodogłowiem normotensyjnym.

W oficjalnym komunikacie informującym o stanie zdrowia artysty czytamy, że do pogorszenia jego stanu zdrowia przyczyniło się intensywne życie w trasie. Dlatego też muzyk musi na dłuższy czas ograniczyć tę aktywność do zera. Póki co nie zanosi się, by wrócił na scenę przed końcem 2026 r.

Joel ostatni raz wystąpił w lutym. Muzyk upadł w trakcie tego koncertu, próbując rzucić mikrofonem w kierunku członka ekipy technicznej.

Czym jest wodogłowie normotensyjne?

Wodogłowie normotensyjne to rzadka postać wodogłowia występująca u osób starszych, w której dochodzi do gromadzenia się płynu mózgowo-rdzeniowego w komorach mózgu, mimo prawidłowego ciśnienia tego płynu. Objawia się najczęściej zaburzeniami chodu, nietrzymaniem moczu i otępieniem. Choroba bywa mylona z chorobą Alzheimera lub Parkinsona, ale w niektórych przypadkach jest uleczalna, zwłaszcza po wczesnym rozpoznaniu i wszczepieniu drenu odprowadzającego płyn.

