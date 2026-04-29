Josef Baratn poznał swojego przeciwnika na FAME 31. Do wygrania luksusowe BMW

Federacja FAME MMA ogłosiła kolejne starcie gali FAME 31, które elektryzuje fanów. W klatce zmierzą się Josef Bratan oraz Bojan. Pojedynek odbędzie się w ramach turnieju, którego stawką jest prestiżowa nagroda główna.

Josef Bratan wraca do klatki

Reprezentant GM2L i twórca projektu „Miejska Jungla” ponownie pojawi się w oktagonie. Josef Bratan zapowiada, że jego umiejętności i zasięgi okażą się kluczowe w starciu turniejowym.

Dla Bratana to kolejna szansa, by udowodnić swoją wartość nie tylko w świecie muzyki, ale i sportów walki.

Bojan chce sprawić niespodziankę

Po drugiej stronie stanie Bojan, który od początku swojej kariery w FAME MMA pokazywał widowiskowy styl walki. Zawodnik nie zamierza kalkulować i liczy na zaskoczenie rywala już na etapie ćwierćfinału.

Jego celem jest awans do kolejnych rund i zaznaczenie swojej pozycji w federacji.

Turniej i nagroda główna

Stawką rywalizacji na gali FAME 31 jest nie tylko prestiż, ale również nagroda główna – luksusowe BMW M5.

Turniejowa formuła oznacza, że tylko jeden zawodnik będzie mógł sięgnąć po zwycięstwo i główną wygraną.

Kiedy i gdzie odbędzie się FAME 31?

Gala FAME 31 odbędzie się 9 maja w hali widowiskowo-sportowej w Koszalinie. Wydarzenie przyciąga ogromne zainteresowanie fanów, a bilety powoli się wyprzedają.