Josef Baratn poznał swojego przeciwnika na FAME 31. Do wygrania luksusowe BMW

Josef Bratan poznał swojego przeciwnika na FAME 31. Do wygrania luksusowe BMW

Josef Bratan wraca do klatki

2026.04.29

Josef Bratan

Federacja FAME MMA ogłosiła kolejne starcie gali FAME 31, które elektryzuje fanów. W klatce zmierzą się Josef Bratan oraz Bojan. Pojedynek odbędzie się w ramach turnieju, którego stawką jest prestiżowa nagroda główna.

Reprezentant GM2L i twórca projektu „Miejska Jungla” ponownie pojawi się w oktagonie. Josef Bratan zapowiada, że jego umiejętności i zasięgi okażą się kluczowe w starciu turniejowym.

Dla Bratana to kolejna szansa, by udowodnić swoją wartość nie tylko w świecie muzyki, ale i sportów walki.

Bojan chce sprawić niespodziankę

Po drugiej stronie stanie Bojan, który od początku swojej kariery w FAME MMA pokazywał widowiskowy styl walki. Zawodnik nie zamierza kalkulować i liczy na zaskoczenie rywala już na etapie ćwierćfinału.

Jego celem jest awans do kolejnych rund i zaznaczenie swojej pozycji w federacji.

Turniej i nagroda główna

Stawką rywalizacji na gali FAME 31 jest nie tylko prestiż, ale również nagroda główna – luksusowe BMW M5.

Turniejowa formuła oznacza, że tylko jeden zawodnik będzie mógł sięgnąć po zwycięstwo i główną wygraną.

Kiedy i gdzie odbędzie się FAME 31?

Gala FAME 31 odbędzie się 9 maja w hali widowiskowo-sportowej w Koszalinie. Wydarzenie przyciąga ogromne zainteresowanie fanów, a bilety powoli się wyprzedają.

 

