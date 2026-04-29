Fagata na zakupowym szale w Japonii. Wydała ponad 40 tysięcy na same torebki

Fagata ponownie znalazła się w centrum uwagi. Tym razem za sprawą luksusowych zakupów podczas podróży do Japonii. Influencerka pochwaliła się nowymi zdobyczami, których łączna wartość przyprawia o zawrót głowy.
Luksusowe torebki Chanel za dziesiątki tysięcy
Podczas wyjazdu Fagata postawiła przede wszystkim na produkty marki Chanel. Największe emocje wzbudziły dwie torebki:
model za około 25 tysięcy złotych,
czarno-biała torebka zakupiona w Osace za ok. 17 tysięcy złotych.
Łącznie daje to ponad 40 tysięcy złotych wydanych wyłącznie na używane torebki.
Biżuteria i dodatki – lista zakupów rośnie
To jednak dopiero początek. Influencerka dorzuciła do koszyka również:
pikowany portfel Chanel,
dwa naszyjniki z ozdobnymi elementami,
zawieszkę w kształcie serca wartą kilka tysięcy złotych.
Całość zakupów z tej podróży może sięgać nawet około 65 tysięcy złotych.
Moda jako wyznacznik statusu
Fagata od dawna podkreśla, że luksusowe dodatki są dla niej symbolem sukcesu. W jej kolekcji znajdują się już drogie zegarki, biżuteria oraz nieruchomości.
Niedawno celebrytka chwaliła się również torebką marki Hermès wartą około 100 tysięcy złotych.