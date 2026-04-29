Fagata na zakupowym szale w Japonii. Wydała ponad 40 tysięcy na same torebki

2026.04.29

Fagata ponownie znalazła się w centrum uwagi. Tym razem za sprawą luksusowych zakupów podczas podróży do Japonii. Influencerka pochwaliła się nowymi zdobyczami, których łączna wartość przyprawia o zawrót głowy.

Luksusowe torebki Chanel za dziesiątki tysięcy

Podczas wyjazdu Fagata postawiła przede wszystkim na produkty marki Chanel. Największe emocje wzbudziły dwie torebki:

  • model za około 25 tysięcy złotych,
  • czarno-biała torebka zakupiona w Osace za ok. 17 tysięcy złotych.

Łącznie daje to ponad 40 tysięcy złotych wydanych wyłącznie na używane torebki.

Biżuteria i dodatki – lista zakupów rośnie

To jednak dopiero początek. Influencerka dorzuciła do koszyka również:

  • pikowany portfel Chanel,
  • dwa naszyjniki z ozdobnymi elementami,
  • zawieszkę w kształcie serca wartą kilka tysięcy złotych.

Całość zakupów z tej podróży może sięgać nawet około 65 tysięcy złotych.

Moda jako wyznacznik statusu

Fagata od dawna podkreśla, że luksusowe dodatki są dla niej symbolem sukcesu. W jej kolekcji znajdują się już drogie zegarki, biżuteria oraz nieruchomości.

Niedawno celebrytka chwaliła się również torebką marki Hermès wartą około 100 tysięcy złotych.

