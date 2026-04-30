Edyta Górniak twierdzi, że zna przyszłość na 100 lat. Co na to Kuba Wojewódzki?

Kuba wbija szpilkę divie

2026.04.30

fot. Karol Makurat / @tarakum_photography

Edyta Górniak ponownie wywołała szeroką dyskusję w mediach po tym, jak w jednym z wywiadów zasugerowała, że posiada wiedzę na temat tego, jak będzie wyglądał świat w ciągu najbliższego stulecia. Jej wypowiedź szybko stała się viralem i doczekała się reakcji ze strony Kuby Wojewódzkiego.

Kontrowersyjna wypowiedź Edyty Górniak

W rozmowie Edytą Górniak stwierdziła, że „wie, jak będzie wyglądać następne 100 lat”. Artystka odwoływała się przy tym do własnych przemyśleń oraz duchowości, sugerując, że pewne globalne wydarzenia były dla niej przewidywalne.

Ostra reakcja Kuby Wojewódzkiego

Do słów artystki odniósł się Kuby Wojewódzkiego w swoim felietonie, w charakterystycznym dla siebie ironicznym stylu. Showman zakwestionował realność tak daleko idących deklaracji, podkreślając ich kontrowersyjny charakter.

„Mam wiedzę, jak będzie wyglądać następne 100 lat” — to Edyta Górniak w podkaście Cypriana Majchera. Edyta ma dopiero 53 lata. Chyba mam wiedzę, jak będzie wyglądać następne kilkanaście lat.

Edyta Górniak i jej duchowe podejście

Edyta Górniak od lat znana jest z otwartości na tematy duchowe i metafizyczne. W swoich wypowiedziach często porusza kwestie związane z wiarą, energią oraz osobistym rozwojem.

To właśnie ten aspekt jej publicznego wizerunku sprawia, że jej wypowiedzi regularnie wywołują dyskusje.

