D4vd zamówił dwie piły łańcuchowe, worek na zwłoki i łopatę po zabiciu Celeste. Tak twierdzą prokuratorzy

Sprawa dotycząca D4vd wstrząsnęła opinią publiczną. Prokuratura przedstawiła nowe, bardzo poważne zarzuty związane ze śmiercią 14-letniej Celeste Rivas Hernandez. Według śledczych artysta miał dopuścić się zaplanowanego zabójstwa, a następnie podejmować działania mające na celu zatarcie śladów zbrodni.

Zarzuty prokuratury wobec D4vd

Zgodnie z dokumentami procesowymi, śledczy twierdzą, że D4vd miał zwabić nastolatkę do swojego domu w Hollywood Hills, gdzie doszło do tragicznego zdarzenia.

Prokuratura utrzymuje, że po śmierci dziewczyny artysta miał podejmować liczne działania mające na celu ukrycie dowodów, w tym nietypowe zakupy internetowe oraz próby usunięcia śladów z miejsca zdarzenia.

Kontrowersyjne zakupy i śledztwo

Według śledczych, po zdarzeniu D4vd miał zamawiać przez internet przedmioty takie jak narzędzia ogrodowe, piły łancuchowe, czy duże worki, które mogą być powiązane z próbą ukrycia ciała i zatarcia śladów.

Prokuratura twierdzi również, że zakupy były realizowane na fałszywe dane osobowe, co dodatkowo komplikuje sprawę.

Relacja między D4vd a ofiarą

Według akt sprawy, znajomość między artystą a Celeste Rivas Hernandez miała rozpocząć się kilka lat wcześniej, gdy dziewczyna była jeszcze niepełnoletnia.

Śledczy analizują wiadomości i materiały cyfrowe, które mają potwierdzać, że relacja była intensywna i trwała przez dłuższy czas, co stało się jednym z kluczowych elementów aktu oskarżenia.

Przebieg śledztwa i aresztowanie

W toku śledztwa funkcjonariusze zabezpieczyli liczne dowody cyfrowe oraz materiały biologiczne w miejscu zamieszkania artysty. Według prokuratury, część z nich ma wskazywać na próbę ukrycia ciała ofiary.

D4vd został zatrzymany i nie przyznał się do winy, domagając się natychmiastowego procesu wstępnego.