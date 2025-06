Twenty One Pilots wracają z singlem „The Contract”

fot. mat. pras.

Twenty One Pilots, zdobywcy Grammy i gwiazdy rocka, wydali właśnie „The Contract”, pierwszy singiel z nadchodzącego albumu „Breach”, który ukaże się 25 września.

Po epickim cliffhangerze z ostatniej płyty „Clancy”, „The Contract” zwiastuje początek końca albumowej sagi, którą w 2015 roku zapoczątkowało kultowe już dziś „Blurryface”.

Zespół ponownie rusza w trasę

Wraz z premierą singla, Twenty One Pilots zapowiedzieli trasę po Ameryce – THE CLANCY TOUR: BREACH 2025. Trasa rozpocznie się niespełna 6 miesięcy po tournée Clancy, w ramach którego Twenty One Pilots zagrali dla ponad miliona fanów na całym świecie, w tym dla 65 tysięcy sympatyków zgromadzonych na stadionie w Mexico City.

Podczas trasy zespół promował ubiegłoroczny album „Clancy”, który w pierwszym tygodniu sprzedał się w liczbie 143 tys. egzemplarzy i łącznie zgromadził ponad miliard streamów. Z elementami pirotechnicznymi i teatralnymi oraz potężnymi wykonami, Twenty One Pilots udowodnili, że wciąż są jednymi z najbardziej ekscytujących koncertowych wykonawców na rynku.

Choć dopiero zbliżamy się do połowy 2025, już wiadomo, że będzie to ważny rok dla Twenty One Pilots. Duet może na przykład pochwalić się dwiema statuetkami American Music Awards, a także okrągłą, dziesiątą rocznicą wydania swego przełomowego albumu „Blurryface”. Obok megahitów „Stressed Out” i „Ride”, „Blurryface” przeszło do historii, zdobywając światowy rekord Guinnessa jako pierwszy album w historii, z którego każda piosenka pokryła się co najmniej złotem. Płyta wygenerowała ponad 15 miliardów streamów, stając się największym rockowym albumem dekady lat 10. Tym samym Twenty One Pilots ugruntowali swoją pozycję jako jednej z najbardziej wpływowych grup gatunku.