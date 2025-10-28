Szukaj
Twenty One Pilots apelują do fanów o zwrot skradzionego pendrive’a z wystawy

Kradzieże fanowskie nie są nowością

2025.10.28

opublikował:

foto: Jabari Jacobs

Zespół Twenty One Pilots zwrócił się do swoich fanów z apelem o zwrot USB drive po tym, jak został skradziony podczas wydarzenia Fan Premier Event w Los Angeles 25 października.

W e-mailu do uczestników koncertu przy BMO Stadium zespół napisał:

„Pendrive The Level Of Concern został skradziony z wystawy. Prosimy o jego zwrot – bez pytań, w pełnej anonimowości. Pendrive ma dla nas ogromne znaczenie.”

Zespół poprosił, aby osoba posiadająca urządzenie wysłała je na adres Warner Music Group w Nowym Jorku.

Nie jest to pierwszy incydent tego typu. W maju fani skradli gigantyczny bęben podczas koncertu w AO Arena w Manchesterze. Materiały w mediach społecznościowych pokazały, jak jeden z uczestników wynosił instrument z imprezy. Bęben ostatecznie został odnaleziony w hotelu, w którym przebywał fan, który go zabrał.

Fani obecnie pomagają w odnalezieniu USB, zbierając zdjęcia i nagrania z momentów, gdy ostatnio go widziano.

Inne działania Twenty One Pilots

Oprócz problemów z fanami, zespół niedawno pozwał Temu za sprzedaż podrabianych produktów w ramach nowego pozwu o naruszenie znaków towarowych.

Jednocześnie Twenty One Pilots zostali ogłoszeni headlinerem festiwalu Electric Castle 2026 w Transylwanii, obok zespołu The Cure, który odbędzie się od 16 do 19 lipca.

