Trzecia scena na Santander Letnie Brzmienia. BitterSweet Stage: artyści zabierają głos w ważnych sprawach

Santander Letnie Brzmienia łączy siły z BitterSweet Festival. Letni festiwal to nie tylko muzyczne emocje pod gołym niebem – to także przestrzeń do rozmów, które naprawdę mają znaczenie. Tegoroczna trasa zyskuje nowy, ważny element: BitterSweet Stage – wyjątkową scenę społeczną i muzyczną, która pojawi się na każdym z pięciu przystanków festiwalu. W ciągu dnia – merytoryczne rozmowy o emocjach, granicach, zdrowiu psychicznym i relacjach. Wieczorem – silent disco z udziałem takich artystów jak Reni Jusis, Tomasz Makowiecki, Paulina Przybysz, Kuba Karaś, Wozz Lozowski czy Ofelia.

Projekt powstał z potrzeby chwili. W świecie przebodźcowania, presji sukcesu i ciągłego „bycia w formie”, coraz trudniej znaleźć przestrzeń, w której można się zatrzymać, odetchnąć, być usłyszanym. BitterSweet Stage to odpowiedź na ten brak – miejsce, gdzie tematy takie jak zdrowie psychiczne, granice, ciało, relacje czy wrażliwość nie są tabu, a zaproszenie do wspólnej rozmowy jest otwarte i naturalne.

W programie BitterSweet Talks – codzienne kameralne spotkania, luźne, ale wartościowe rozmowy z artystami i gośćmi specjalnymi. To nie będą typowe wywiady – raczej szczere pogaduchy, w których ważniejsze od gotowych odpowiedzi będą pytania, emocje i wspólne poszukiwania. Porozmawiamy m.in. o tym, jak zadbać o siebie (nie tylko na urlopie), jak rozpoznać swoje potrzeby i… czy czasem warto się po prostu wyłączyć. Wystarczy ciekawość i otwartość – reszta wydarzy się sama.

To część kampanii społecznej BitterSweet Talks, zainicjowana przez organizatorów pierwszej edycji BitterSweet Festival, współtworzonej z fundacjami SEXED.PL i UNAWEZA (projekt MŁODE GŁOWY) – organizacjami, które od lat wspierają młodych ludzi w obszarze zdrowia psychicznego i edukacji emocjonalnej. W czasach przebodźcowania i presji ciągłej obecności, przestrzeń na szczere rozmowy staje się luksusem. BitterSweet Stage ma być właśnie takim „luksusem w środku miasta” – bez ocen, bez patosu, ale z uważnością i empatią. Partnerstwo z festiwalem Santander Letnie Brzmienia nadaje rozmowom dodatkowy wymiar – społecznego zaangażowania.

Wieczorem BitterSweet Stage stanie się przestrzenią do nieskrępowanej zabawy w rytm ulubionej muzyki płynącej ze słuchawek silent disco. Na scenie w pięciu miastach zagrają czołowe polskie nazwiska, uwielbiani przez publiczność artyści, m.in. Reni Jusis, Tomasz Makowiecki, Kuba Karaś, Paulina Przybysz, Wozz Lozowski, Nita, Piotr Zioła, Bovska, Faustyna Maciejczuk oraz Ofelia. Pełen harmonogram festiwalu wraz z informacją, kto wystąpi w danym mieście można znaleźć na www.santanderletniebrzmienia.pl.

BitterSweet Festival odbędzie się w dniach 14-16 sierpnia w Parku Cytadela w Poznaniu. Na kilku scenach zagrają m.in. Post Malone, Empire of the Sun, Nelly Furtado, Taco Hemingway, Hurts czy Viagra Boys, a częścią festiwalu jest kampania społeczna BitterSweet Talks. Jej główną myślą jest hasło „Uważaj na siebie: bądźmy dla siebie, bądźmy na siebie uważni”. Więcej o festiwalu: www.bittersweetfestival.pl

Organizatorem festiwalu Santander Letnie Brzmienia 2025 jest poznańska agencja koncertowa Good Taste Production. Sponsor tytularny: Santander Bank Polska. Sponsorem głównym: Mastercard, Somersby. Partnerem: Eventim, Helios. Patroni medialni: RMF, wyborcza.pl, wysokieobcasy.pl, Elle, Onet.