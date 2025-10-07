Szukaj
CGM

Tribute to Joka: Kazik i polscy raperzy oddadzą hołd zmarłej legendzie

Muzyczny hołd i symboliczne pożegnanie

2025.10.07

opublikował:

Tribute to Joka: Kazik i polscy raperzy oddadzą hołd zmarłej legendzie

Foto: K. Makurat

Już 7 lutego 2026 roku w Spodku w Katowicach odbędzie się wyjątkowy koncert „Tribute to Joka”, podczas którego największe gwiazdy polskiej sceny hip-hopowej oddadzą hołd zmarłemu raperowi, współzałożycielowi kultowego Kalibra 44.
To niezwykłe wydarzenie ma być nie tylko muzycznym wspomnieniem artysty, lecz także celebracją jego wkładu w rozwój polskiego rapu.

Joka – współtwórca Kalibra 44 i pionier polskiego hip-hopu

Joka (Marcin Marten) był jednym z założycieli legendarnego zespołu Kaliber 44, który na stałe wpisał się w historię polskiego hip-hopu.Wspólnie z bratem AbradAbem i Magikiem stworzył formację, która w latach 90. przełamała schematy i wprowadziła na scenę nową jakość. Joka zmarł w maju 2025 roku, a jego odejście poruszyło całe środowisko muzyczne.

Tribute to Joka – wyjątkowy koncert w katowickim Spodku

Wydarzenie „Tribute to Joka” zaplanowano na 7 lutego 2026 roku w Spodku w Katowicach – miejscu symbolicznym dla fanów hip-hopu i rodzimej muzyki. Na scenie pojawią się artyści, którzy współpracowali z Joką lub inspirowali się jego twórczością.

Wśród zaproszonych wykonawców znaleźli się: AbradAb, O.S.T.R., Molesta Ewenement, Gutek, DJ Eprom, DJ FEEL-X, K2, Jajonasz, Mioush, Kleszcz, PIH, Skorup, L.U.C., CNE, WSZ, Michalina oraz Kazik Staszewski.

Organizatorzy zapowiadają, że koncert będzie pełen emocji, wspomnień i wyjątkowej oprawy wizualnej.

„To będzie emocjonalna podróż” – zapowiedź organizatorów

Jak czytamy w komunikacie organizatorów wydarzenia:

„Razem z przyjaciółmi oraz artystami oddamy hołd Joce – współzałożycielowi Kalibra 44, legendzie i pionierowi polskiego hip-hopu. To będzie emocjonalna podróż. Rymy Joki, za które go kochamy, znów wybrzmią ze sceny.”

Podczas koncertu usłyszymy kultowe utwory Kalibra 44 w nowych aranżacjach, a także niepublikowane wcześniej materiały i nagrania archiwalne.

Muzyczny hołd i symboliczne pożegnanie

„Tribute to Joka” ma być nie tylko koncertem, ale także symbolicznym pożegnaniem i wspólnym przeżyciem dla fanów, przyjaciół i artystów. Dla wielu słuchaczy Kaliber 44 był fundamentem polskiego hip-hopu, a twórczość Joki stanowiła jego nieodłączny filar.

To wydarzenie ma przypomnieć o jego wkładzie w kulturę i uświadomić, jak duże znaczenie miała jego twórczość dla kolejnych pokoleń raperów.

Kaliber 44 – dziedzictwo, które przetrwało

Kaliber 44 od lat pozostaje jednym z najważniejszych zespołów w historii polskiego rapu. Ich albumy, takie jak „Księga Tajemnicza. Prolog” czy „W 63 minuty dookoła świata”, na stałe zapisały się w kanonie polskiej muzyki. Koncert „Tribute to Joka” to dowód, że jego duch i muzyka wciąż żyją w sercach fanów i artystów.

 

Tagi


Popularne newsy

AdMa zakończyła współpracę z agencją ghostwriterską Ghost Time Tomba
NEWS

AdMa zakończyła współpracę z agencją ghostwriterską Ghost Time Tomba

Krzysztof Kozak ocenia beef Tede vs Ten Typ Mes. „Niektóre osoby są wyalienowane i mają swój świat.”
NEWS

Krzysztof Kozak ocenia beef Tede vs Ten Typ Mes. „Niektóre osoby są wyalienowane i mają swój świat.”

Bonus BGC w szpitalu: „Dostałem tak mocnego ataku nerwicy lękowej, że miałem problem z oddychaniem”
NEWS

Bonus BGC w szpitalu: „Dostałem tak mocnego ataku nerwicy lękowej, że miałem problem z oddychaniem”

Kaz Bałagane o „pięcie Achillesa” polskiego rapu: problem, którego nikt nie zauważa
NEWS

Kaz Bałagane o „pięcie Achillesa” polskiego rapu: problem, którego nikt nie zauważa

Taylor Swift sprzedaje się w 2,7 mln egzemplarzy nowego albumu w 24 godziny i bije rekord Spotify
NEWS

Taylor Swift sprzedaje się w 2,7 mln egzemplarzy nowego albumu w 24 godziny i bije rekord Spotify

Suge Knight atakuje Diddy’ego po ogłoszeniu wyroku: „To układ stulecia”
NEWS

Suge Knight atakuje Diddy’ego po ogłoszeniu wyroku: „To układ stulecia”

Bad Bunny odpowiada na konserwatywną krytykę po ogłoszeniu jego występu na Super Bowl: „Macie cztery miesiące, żeby się nauczyć”
NEWS

Bad Bunny odpowiada na konserwatywną krytykę po ogłoszeniu jego występu na Super Bowl: „Macie cztery miesiące, żeby się nauczyć”

Polecane

CGM
Nie żyje syn Tiny Turner. Ike Turner Jr. miał 67 lat

Nie żyje syn Tiny Turner. Ike Turner Jr. miał 67 lat

Muzyk od dłuższego czasu zmagał się z problemami zdrowotnymi

2 minuty temu

CGM
Donald Trump przyznał, że Diddy poprosił go o ułaskawienie

Donald Trump przyznał, że Diddy poprosił go o ułaskawienie

Czy prezydent USA daruje raperowi odsiadkę w więzieniu?

24 minuty temu

CGM
20-lecie „Drewnianej Małpy Rock”: Gural świętuje wyjątkową niespodzianką dla fanów

20-lecie „Drewnianej Małpy Rock”: Gural świętuje wyjątkową niespodzian ...

20 lat temu Gural wydał kultowy album „Drewnianej Małpy Rock”

33 minuty temu

CGM
Florence + The Machine zapowiada premierę „visual world” do nowego albumu ‘Everybody Scream’ w Londynie

Florence + The Machine zapowiada premierę „visual world” do nowego alb ...

Florence + The Machine ogłosili intymny pokaz w Londynie

1 godzinę temu

CGM
Taylor Swift nie może już utożsamić się z „The Tortured Poets Department”: „Nie jestem już nieszczęśliwa”

Taylor Swift nie może już utożsamić się z „The Tortured Poets Departme ...

Taylor Swift o twórczości i szczęściu

2 godziny temu

CGM
Lionel Richie zdradza, że Michael Jackson miał ksywkę „śmierdzący”. Gwiazdor miał mieć luźne podejście do higieny

Lionel Richie zdradza, że Michael Jackson miał ksywkę „śmierdząc ...

"Wszyscy mamy swoje dziwactwa”

3 godziny temu