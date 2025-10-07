Tribute to Joka: Kazik i polscy raperzy oddadzą hołd zmarłej legendzie

Foto: K. Makurat

Już 7 lutego 2026 roku w Spodku w Katowicach odbędzie się wyjątkowy koncert „Tribute to Joka”, podczas którego największe gwiazdy polskiej sceny hip-hopowej oddadzą hołd zmarłemu raperowi, współzałożycielowi kultowego Kalibra 44.

To niezwykłe wydarzenie ma być nie tylko muzycznym wspomnieniem artysty, lecz także celebracją jego wkładu w rozwój polskiego rapu.

Joka – współtwórca Kalibra 44 i pionier polskiego hip-hopu

Joka (Marcin Marten) był jednym z założycieli legendarnego zespołu Kaliber 44, który na stałe wpisał się w historię polskiego hip-hopu.Wspólnie z bratem AbradAbem i Magikiem stworzył formację, która w latach 90. przełamała schematy i wprowadziła na scenę nową jakość. Joka zmarł w maju 2025 roku, a jego odejście poruszyło całe środowisko muzyczne.

Tribute to Joka – wyjątkowy koncert w katowickim Spodku

Wydarzenie „Tribute to Joka” zaplanowano na 7 lutego 2026 roku w Spodku w Katowicach – miejscu symbolicznym dla fanów hip-hopu i rodzimej muzyki. Na scenie pojawią się artyści, którzy współpracowali z Joką lub inspirowali się jego twórczością.

Wśród zaproszonych wykonawców znaleźli się: AbradAb, O.S.T.R., Molesta Ewenement, Gutek, DJ Eprom, DJ FEEL-X, K2, Jajonasz, Mioush, Kleszcz, PIH, Skorup, L.U.C., CNE, WSZ, Michalina oraz Kazik Staszewski.

Organizatorzy zapowiadają, że koncert będzie pełen emocji, wspomnień i wyjątkowej oprawy wizualnej.

„To będzie emocjonalna podróż” – zapowiedź organizatorów

Jak czytamy w komunikacie organizatorów wydarzenia:

„Razem z przyjaciółmi oraz artystami oddamy hołd Joce – współzałożycielowi Kalibra 44, legendzie i pionierowi polskiego hip-hopu. To będzie emocjonalna podróż. Rymy Joki, za które go kochamy, znów wybrzmią ze sceny.”

Podczas koncertu usłyszymy kultowe utwory Kalibra 44 w nowych aranżacjach, a także niepublikowane wcześniej materiały i nagrania archiwalne.

Muzyczny hołd i symboliczne pożegnanie

„Tribute to Joka” ma być nie tylko koncertem, ale także symbolicznym pożegnaniem i wspólnym przeżyciem dla fanów, przyjaciół i artystów. Dla wielu słuchaczy Kaliber 44 był fundamentem polskiego hip-hopu, a twórczość Joki stanowiła jego nieodłączny filar.

To wydarzenie ma przypomnieć o jego wkładzie w kulturę i uświadomić, jak duże znaczenie miała jego twórczość dla kolejnych pokoleń raperów.

Kaliber 44 – dziedzictwo, które przetrwało

Kaliber 44 od lat pozostaje jednym z najważniejszych zespołów w historii polskiego rapu. Ich albumy, takie jak „Księga Tajemnicza. Prolog” czy „W 63 minuty dookoła świata”, na stałe zapisały się w kanonie polskiej muzyki. Koncert „Tribute to Joka” to dowód, że jego duch i muzyka wciąż żyją w sercach fanów i artystów.