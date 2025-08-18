Tomb wytyka Mesowi „częstochowskie rymy” w dissie na Tede

Tomb wspomina uwagę Mesa i krytykuje „Sukę”

Tomb w ostrych słowach odniósł się do dissu Mesa nagranego przeciwko Tede. Według Tomba, styl w tym numerze opierał się na „częstochowskich rymach”, które znacząco obniżyły poziom całego utworu.

„Funfact – z 10 lat temu jak nie lepiej wysłałem Mesowi kawałek i spropsował mi go ale z jednym małym zastrzeżeniem, zresztą słusznym. Jako starszy kolega ze sceny wytknął mi błąd. Miałem tam takie wersy:

„Wczoraj już wybuchłaś, zabolało to za mocno i do czegoś to doszło i mimo, że z nim nie doszłaś, poszło” i wytknął mi, że jest zrymowane „doszło” z „poszło”, zresztą słusznie. Tam jest ogólnie zrymowane „to za mocno” z „doszłaś, poszło” a to „doszło” to jest tam w środku ale okej. Ja to przyjąłęm, czytałem książki i wiersze. Nazamawiałem tutaj słowników, czytałem to nocami, siadło mi to na bani.

Stałem się lepszym raperem dzięki tobie Mes, dzięki tej uwadze bo zwróciłeś mi na coś uwagę i ja nad tym pracowałem. Więc ja teraz chciałbym się odwdzięczyć. Myślę, że nabrałem trochę doświadczenia przez te lata – „zje*ie – ciebie”, „polubił – poślubił”, „zysk – pysk”, „wymarciu – wyparciu – żarciu – karciu”, „skuty – wczuty – luty – cuty”, „histerii – nigerii” – powiedział TOMB.