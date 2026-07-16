Tomb nagrał swoje 64 Bars: „Mam układy jakbym chlał z papieżem”

Line-up pierwszej polskiej edycji Red Bull 64 Bars Live powiększył się o kolejne głośne nazwisko. Do grona artystów, którzy 24 października wystąpią w TAURON Arenie Kraków, dołączył Tomb – jeden z najciekawszych przedstawicieli młodego pokolenia polskiego rapu.

Raper zasili skład, w którym znaleźli się już Białas, Paluch, Kaz Bałagane, Kukon oraz Avi. Jego występ zapowiada się jako jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń wieczoru.

Szpak zaprosił Tomba do projektu

Udział Tomba w projekcie nie jest przypadkowy. Artysta został wywołany do udziału przez Szpaka, który w jednym ze swoich wersów rapuje:

„Chcecie dobrą serię to zaproście T-O-M-B-A.”

Nagranie Tomba w ramach Red Bull 64 Bars jest już dostępne na kanale Red Bull Wersy w serwisie YouTube. Podczas październikowego wydarzenia publiczność po raz pierwszy usłyszy jego autorskie 64 wersy na żywo.

Czym jest Red Bull 64 Bars Live?

Red Bull 64 Bars Live to koncertowa odsłona globalnego formatu, który narodził się w 2015 roku w Red Bull Studios w Auckland z inicjatywy nowozelandzkiego rapera Davida Dallasa.

Zasada projektu pozostaje niezmienna – każdy artysta wykonuje 64 autorskie wersy, bez refrenów i bez kompromisów. Po sukcesie internetowej odsłony w Polsce format po raz pierwszy przenosi się na dużą scenę.

Polska jest dopiero drugim krajem po Włoszech, który organizuje wydarzenie Red Bull 64 Bars Live.

Red Bull 64 Bars Challenge daje szansę młodym raperom

Wraz z ogłoszeniem kolejnego artysty wystartował również Red Bull 64 Bars Challenge. To inicjatywa skierowana do początkujących raperów, którzy mogą zawalczyć o występ podczas Red Bull 64 Bars Live u boku największych gwiazd polskiej sceny.

Pierwsza aktywacja z mobilną budką nagraniową odbędzie się 25 lipca w Krakowie, a druga 8 sierpnia w Warszawie.

Aby wziąć udział w wyzwaniu, uczestnicy muszą zarejestrować się na stronie wydarzenia oraz przygotować własne 64 wersy do beatu Kubiego Producenta. W tekście obowiązkowo powinien znaleźć się wers:

„Ze studia na scenę, tylko surowe wersy.”

Kto wystąpi na Red Bull 64 Bars Live?

24 października na scenie TAURON Areny Kraków pojawią się między innymi:

Tomb,

Białas,

Paluch,

Kaz Bałagane,

Kukon,

Avi.

Organizatorzy zapowiadają, że kolejne nazwiska będą ujawniane w następnych odsłonach projektu Red Bull 64 Bars. Bilety na wydarzenie są już dostępne w sprzedaży.