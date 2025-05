To oni zawalczą w finale Must Be The Music

Już w piątek 16 maja na spektakularnej scenie wystąpią: Dawid Dubajka, Helena Ciuraba, Zosia Karbowiak i Miód, Kuba i Kuba, Bonaventura, Gracjana Górka, Alien x Majtis, Weronika Ryba.

Widzowie zaś będą świadkami narodzin kolejnych gwiazd polskiej sceny muzycznej, które swoim głosem oczarują niejednego słuchacza. Wielki Finał „Must Be The Music” – 16 maja o godz. 19:55 w Polsacie!

DAWID DUBAJKA, (30 l.), Borki, woj. małopolskie

Dawid Dubajka to wokalista i songwriter, który z pasją oddaje się tworzeniu muzyki. Na co dzień jego życie kręci się wokół dźwięków – zarówno na scenie, jak i poza nią. Artysta spełnia się także w teatrze, występując w spektaklach i musicalach. Jednak największą pasję Dawid odnajduje w pracy nad własną twórczością, która pozwala mu w pełni wyrazić siebie.

Wokalista śpiewa od dziesięciu lat. Wykonuje covery, ale także swoje autorskie utwory. Całe dzieciństwo marzył o zostaniu piłkarzem, jednak w wieku osiemnastu lat po jednym

z zimowych treningów dostał zapalenia nerwu twarzowego i lewa część jego twarzy została sparaliżowana. Decyzja o rezygnacji z uprawiania sportu była dla niego niezwykle bolesna, jednak nie poddał się, a w jego życiu miejsce piłki nożnej zajęła muzyka. To właśnie wtedy zaczął uczyć się śpiewu i pisać własne piosenki.

Dawid nie przypisuje się do jednej kategorii muzycznej, podąża za głosem serca i śpiewa to, co czuje, a jak sam określa „stara się robić muzykę po swojemu”. W muzyce bardzo istotne jest dla niego przekazywanie emocji oraz opowiadanie historii.

Ostatnie miesiące były dla niego czasem intensywnej pracy nad nowym projektem muzycznym. Efektem tych działań jest debiutancka EP-ka nagrana w Austrii. Materiał na płycie będzie niezwykle osobisty, pełen emocji i różnorodnych inspiracji, które ukształtowały jego muzyczną drogę.

W wolnych chwilach uwielbia aktywnie spędzać czas, a także relaksować się w towarzystwie swojego ukochanego psa. To właśnie te momenty spokoju w domowym zaciszu pozwalają mu zregenerować umysł i ciało, a także wracać z nową energią do swoich artystycznych projektów.

HELENA CIURABA, (14 l.), Warszawa, woj. mazowieckie

Helena Ciuraba ma czternaście lat i pochodzi z warszawskiego Wilanowa. Interesuje się muzyką od najmłodszych lat, obecnie uczęszcza na lekcje śpiewu, a w domu komponuje własne utwory i pisze do nich teksty. Jak sama podkreśla, zawsze marzyła o występowaniu na scenie, gdzie czuje się swobodnie i naturalnie. Ma już za sobą pierwsze koncerty w… lokalnej pizzerii.

Młodej artystce na scenie akompaniuje jej tata i to jemu zawdzięcza tworzenie muzyki.

Helena swoją pierwszą własną piosenkę skomponowała samodzielnie mając 10 lat. Od tego momentu cały czas tworzy nowe kompozycje. Wszystkie własne piosenki śpiewa po polsku. Stworzyła już kilkanaście utworów, które są odbiciem jej codziennego życia: radości, smutków, doświadczeń i tęsknot. Jej wrażliwość i unikalna umiejętność dostrzegania energii w relacjach między ludźmi potrafią wzruszyć jej rówieśników, ale także i osoby dorosłe.

O swoim śpiewaniu mówi: „Interesuję się muzyką od kiedy byłam mała. Zaczęło się od mojego taty, który często mi grał i śpiewał. To dzięki niemu teraz mogę tworzyć muzykę i cieszyć się nią”. Trzy lata temu zagrała mini koncert na Dniach Ursynowa, gdzie świetnie się bawiła i mogła zadedykować piosenkę swojej babci, która miała wtedy urodziny. To wydarzenie pokazało jej, że lubi występować i daje jej to dużo radości.

Scena jest dla niej czymś bardzo ciekawym i naturalnym. Uważa, że swobodnie się na niej czuje i zawsze o niej marzyła. Chciałaby dzięki temu programowi wykorzystać swój potencjał, ale też korzystać ze świetnej zabawy i adrenaliny programu telewizyjnego. Helena w walentynki opublikowała swój pierwszy utwór w serwisach streamingowych i na YouTube.

Helena edukację muzyczną rozpoczęła w Niepublicznej Szkole Muzycznej. Obecnie kontynuuje naukę gry na pianinie oraz rozwija się muzycznie i uczy wokalu pod opieką dr Iwony Kmiecik. Uczęszczała też na lekcje śpiewu do Studia Artystycznego Elżbiety Zapendowskiej „Fraza”.

ZOSIA KARBOWIAK & MIØD, (44 l.), Sianów, woj. zachodniopomorskie

ZoSia Karbowiak to wokalistka, kompozytorka i producentka, która swoją muzyką i pozytywną energią podbija serca słuchaczy. Nazywana królową dobrej energii mediów społecznościowych, inspiruje tysiące ludzi. Jej utwory, takie jak „Pełnia barw”, „Bo kochać trzeba tak” czy „Śpiewać będę”, stały się viralami, a społeczność jej miłośników rośnie w błyskawicznym tempie.

Wokalistka, jak sama twierdzi, śpiewała od zawsze. Od 20 lat koncertuje z mężem Tomkiem na scenach duńskich, współpracując z wieloma międzynarodowymi artystami. Polscy słuchacze coraz częściej odkrywają jej twórczość. Występowała w Opolu i dwukrotnie w preselekcjach do Eurowizji. Sama pisze teksty, gra na wielu instrumentach, aranżuje utwory i produkuje je, tworząc muzykę z serca i pasji. Na scenie występuje z grupą MIØD.

Jak sama przyznaje, jeśli ktoś powie, że w życiu potrzeba nam dobrych emocji i pozytywnej energii, odpowiedź może być jedna – ZoSia Karbowiak. Twierdzi, iż rozsiewać dobro może jedynie osoba, która ma je w sercu i ona właśnie nim się charakteryzuje. Odbiorcy piszą w wiadomościach i komentarzach (które z radością dokładnie czyta), że śpiewem naprawia życie innych i pytają, czy jej uśmiech może być przepisywany na receptę. Zwierzają się, że jej śpiew jest terapią antydepresyjną. Zosia sama również przeszła depresję i jest świadoma, że ten zdrowotny epizod pomógł jej uzmysłowić sobie, że warto żyć pełnią życia.

Prywatnie – spełniona żona i mama trzech córek, z którymi występuje na scenie. Miłośniczka natury i zwierząt. Mieszka nad morzem, gdzie znajduje harmonię między życiem rodzinnym i artystycznym.

KUBA I KUBA Jakub Mieczaj (23 l.) i Jakub Frankowski (24 l.), Szczecinek, woj. zachodniopomorskie

Kuba i Kuba to zespół zrodzony z pasji do rocka, popu i muzyki rozrywkowej. Kuba Frankowski i Kuba Mieczaj poznali się w 2018 roku w I Liceum Ogólnokształcącymi im. Księżnej Elżbiety

w Szczecinku. Grupa złożona była początkowo z dwóch muzyków o tych samych imionach, samouków, którzy grają i śpiewają od najmłodszych lat. Jeden z nich jest pasjonatem rockowych brzmień, a drugi poezji śpiewanej.

W drodze rozwoju w tym roku duet przekształcił się w pięcioosobowy zespół, w którym muzycy przyznają, że „są po prostu cały czas sobą – trochę głośni, trochę szybcy, ogromnie kreatywni – co przeradza się w tysiąc pomysłów na minutę”. Obecnie mają ukończonych osiem singli.

Liderami grupy są: Jakub Mieczaj – wokal i Jakub Frankowski – gitara. Od 2024 roku muzycy grają na stałe w składzie: Remigiusz Orłowski – gitara basowa, Michał Greszta – klawisze, Michał Ligęza – perkusja.

Utwory chłopaków emanują młodzieńczą dojrzałością i energią. W swojej twórczości odwołują się do rocka i poszerzają horyzonty muzyczne w stylu ambitnego popu, przechodząc między innymi przez RnB czy muzykę alternatywną.

W 2019 roku zespół zdobył główną nagrodę na ogólnopolskim M1 Talent Show w Krakowie. W 2022 roku wygrał ogólnopolski „Festiwal Garaże” w Szczecinie. Rok później, w 2023, otworzył szczecińskie juwenalia. W tym samym roku muzycy zagrali na wielu festiwalach m.in. na Great September Festival w Łodzi czy Festiwalu ArtPiknik w Szczecinku, a w roku kolejnym został nominowany do nagrody Odkrycia Empiku 2024.

Na przestrzeni lat muzycy dzielili scenę z takimi artystami jak Lady Pank, TSA, Stachursky, Karaś / Rogucki, Kalush Orchestra, Mrozu, Kacperczyk, Andrzej Rybiński czy Piotr Cugowski.

Poza muzyką Kuba Mieczaj pasjonuje się piłką nożną oraz jest fanem motoryzacji i szybkich aut.

W zespole Kuba i Kuba to on jest kierowcą.

Kuba Frankowski zaś uczy młodszych i starszych adeptów gitary – jest to dla niego niezwykle ważne, aby dzielić się pasją do grania i inspirować młodych ludzi. Oprócz tego zawsze związany ze sportem – uwielbia sporty rakietowe.

Obecnie panowie cały swój wolny czas poświęcają muzyce, bo sumiennie pracują nad pełnym, własnym, autorskim materiałem.

BONAVENTURA, (26l.), Legnica, woj. dolnośląskie

Karol Bonawentura Mieliński to wokalista, kompozytor i tekściarz z Legnicy, którego pasja do muzyki zaczęła się już od najmłodszych lat. Ukończył szkołę muzyczną, a potem Akademię Muzyczną w Krakowie, gdzie zdobył tytuł magistra sztuk wokalnych. Jego droga nie była łatwa – próbował sił na scenach operowych w Hanowerze, Kopenhadze i Teatrze Wielkim, a także pracował w różnych zawodach, by zarobić na własne utrzymanie. Jednak to właśnie uliczne muzykowanie pozwoliło mu zachować autentyczność i wierzyć w swoje marzenia.

W 2023 roku wydał swój debiutancki album „Bonaventura i jego ballady”, pełen emocji i szczerości. Przed udziałem w „Must Be The Music” pracował jako nauczyciel śpiewu, muzyki i gitary, jednocześnie rozwijając swoje artystyczne projekty, ale po emisji programu postanowił postawić wszystko na muzykę i skupić się na swojej karierze solowej.

Karol to nie tylko artysta – to człowiek mający głęboki przekonanie, że muzyka to narzędzie do budowania relacji i zmiany świata na lepsze. Często podkreśla, że „wszyscy i tak umrzemy, więc lepiej robić coś dobrego dla siebie i innych”. W wolnym czasie lubi spędzać czas z bliskimi, słuchać muzyki i szukać inspiracji w codziennym życiu.

Wokalista obecnie pracuje nad swoim drugim albumem, a jego historia to dowód na to, że pasja i wytrwałość mogą prowadzić do spełnienia marzeń, nawet jeśli droga do ich osiągnięcia jest pełna wyzwań. Muzyka Bonaventury to emocjonalna podróż – od szczerej wrażliwości po eksperymentalne poszukiwania, zawsze pełne prawdy i autentyczności.

GRACJANA GÓRKA, (11l.), Lublin, woj. zachodniopomorskie

Gracjana Górka to 11-letnia wokalistka i skrzypaczka z Lublina. Młoda artystka o wielkim sercu i niezwykłym talencie, pomimo młodego wieku, na każdym kroku okazuje swoją ogromną pasję do muzyki i sceny. W codziennym życiu łączy naukę w szkole muzycznej z występami i przygotowywaniem się do konkursów. Jej zaangażowanie i płynące prosto z serca emocje sprawiają, że muzyka, którą wykonuje przed publicznością, jest pełna pasji i autentyczności.

Gracjana od pięciu lat uczy się śpiewu pod okiem swojej nauczycielki Pani Anety Dębskiej. Kocha musicale i wie, że musi kształcić swój głos, żeby w przyszłości śpiewać jak jej muzyczne idolki: Barbara Streisand, Whitney Houston, Céline Dion czy Katy Perry. Marzy, by w przyszłości zostać „śpiewającą lekarką”, łącząc pasję do muzyki i troskę o innych. jest dojrzała jak na swój wiek, a jednocześnie pełna dziecięcej radości i ciekawości świata.

Młoda wokalistka, kiedy nie śpiewa ani nie gra na skrzypcach, czuje się dobrze w otoczeniu przyrody, zwierząt i swoich przyjaciół. Uwielbia pomagać innym, szczególnie swojej niepełnosprawnej siostrze Wiktorii, której dedykuje swoje sukcesy. W wolnym czasie spędza czas z rodziną, przyjaciółmi, czytając książki, pływając na windsurfingu zimą i jeżdżąc na nartach latem. Z radością sięga także po rysunek, rozwijając swoją kreatywność i pomysłowość.

Gracjana jest stypendystką Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Prezydenta Miasta Lublin, co świadczy o jej ogromnym potencjale naukowym.

ALIEN X MAJTIS Mateusz „Majtis” Przechrzta (23 l.) i Dawid „Alien” Falędysz (34 l.), Bielsko-Biała, woj. śląskie

Alien x Majtis to niezależny duet muzyczny tworzony przez Dawida „Aliena” Falędysza i Mateusza „Majtisa” Przechrztę, który z sukcesem łączy elektronikę, rap i śpiew. Ich styl, oparty na emocjonalnych tekstach i charakterystycznym brzmieniu, zdobywa coraz większą popularność wśród odbiorców w social mediach i poza nimi.

Alien był kiedyś tancerzem breakdance, zaś teraz uczy tańczyć innych. Majtis natomiast jest studentem analityki gospodarczej, obecnie na trzecim roku studiów licencjackich.

Ich trzy single – „Ona ma”, „VIP” i „Tajfun” – zdobyły status złotej płyty, a debiutancki album, wydany 31 stycznia 2025 roku i całkowicie wyprzedany w preorderze, dotarł do 4. miejsca na oficjalnej liście sprzedaży OLIS (albumy fizyczne). Utwór pt. „Tylko Ty” po raz pierwszy został zaprezentowany na antenie ogólnopolskiego radia w ramach konkursu dla młodych talentów.

Zespół intensywnie działa w internecie – prowadzi regularne transmisje na żywo, angażując fanów i wspierając akcje charytatywne, m. in. 24-godzinny livestream, z którego dochód (ponad 25 tys. zł) przeznaczony został na leczenie chorej dziewczynki. Jesienią zagrali trasę koncertową w Polsce (Sosnowiec, Poznań, Bydgoszcz) oraz pierwszy zagraniczny koncert w Anglii. W styczniu 2025 roku otworzyli własne studio nagraniowe, a ich najnowszy singiel pt. „Skarb”, wyprodukowany przez 4Money (współpracownika Gibbsa i Opała), spotkał się z ciepłym przyjęciem. Grono fanów Aliena i Majtisa nieustannie się powiększa, a wielbiciele duetu z całej Polski coraz liczniej przyjeżdżają na ich koncerty.

Alien x Majtis samodzielnie rozwijają swoją markę – tworzą muzykę, koncertują, produkują własną linię ubrań i budują silną społeczność słuchaczy. Ich uliczne koncerty przyciągają tłumy, a autentyczność i pasja sprawiają, że w ich twórczości każdy może odnaleźć coś dla siebie.

WERONIKA RYBA, (23l.), Katowice, woj. śląskie

Weronika Ryba już w pierwszej klasie szkoły podstawowej zaczęła ujawniać swoje zamiłowanie do muzyki, a także uczyła się gry na gitarze. Jako dziecko była ogromną fanką Ewy Farnej – po powrocie ze szkoły włączała płytę z koncertu osiemnastkowego swojej idolki na odtwarzaczu DVD i śpiewała razem wszystkie utwory z koncertu. To właśnie wtedy narodziło się w niej marzenie, aby kiedyś mogła wystąpić na wielkiej scenie.

Ważnym momentem w jej życiu był udział w lokalnym przeglądzie talentów, gdzie jurorzy docenili jej wrażliwość muzyczną. Wychowawczyni ze szkoły wspierała ją nie tylko w rozwoju wokalnym, ale także w trudnych latach nauki.

Okres szkolny dla Weroniki nie należał do najłatwiejszych. Spotykała się z odrzuceniem i przykrymi komentarzami na swój temat, ale wsparcie rodziny zawsze pomagało jej z uśmiechem na twarzy i podniesioną głową walczyć o swoje marzenia. Dodatkowe wyzwanie stanowiło dla niej także zdrowie, gdyż od urodzenia jej drugim domem był szpital. Urodziła się bowiem bez prawej stopy oraz z obustronnym rozszczepem podniebienia. Przeszła wiele operacji i wiedziała, że czekają ją jeszcze ciężkie chwile w życiu.

W szkole Weronika angażowała się w różne wydarzenia oraz organizowała małe koncerty z pomocą nauczycieli. Rozpoczęła także lekcje śpiewu i brała udział w konkursach lokalnych, wojewódzkich, a także koncertach.

Drugą pasją wokalistki jest makijaż. Od gimnazjum rozwijała swoje umiejętności w tej dziedzinie, szkoląc się i zdobywając wiedzę w tym zakresie.

Przełomowym okresem dla wokalistki był rok 2020, kiedy firma z Poznania opracowała dla niej bioniczną protezę stopy. Jej życie po raz kolejny ogromnie się zmieniło, ponieważ po dostosowaniu protezy mogła być bardziej samodzielna i aktywna fizycznie. Dotychczas korzystała z drewnianych protez, które powodowały zranienia i kontuzje.

Wokalistka na co dzień pracuje w call center, pomagając i doradzając klientom. Pisze własne teksty piosenek oraz tworzy autorską muzykę. Nagrywa covery i publikuje je w Internecie. Obecnie czuje się gotowa, by opowiedzieć światu swoją historię poprzez muzykę i udowodnić, że mimo przeciwności losu warto walczyć o marzenia i wierzyć w siebie.