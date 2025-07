To ona opublikowała viralowe nagranie kochanków z koncertu Coldplay. Czy zrobiłaby to jeszcze raz i ile zarobiła na nagraniu?

fot. TikTok

Grace Springer i viralowe nagranie z koncertu Coldplay

Grace Springer, 28-letnia fanka Coldplay, stała się bohaterką internetu po opublikowaniu nagrania z koncertu zespołu w Bostonie. Na filmie uchwyciła romantyczne chwile między Andy’m Byronem, żonatym CEO firmy Astronomer, a Kristin Cabot, również będącą w związku. Nagranie błyskawicznie stało się viralem, wywołując poważne konsekwencje dla bohaterów – Byron zrezygnował z funkcji CEO, a jego żona usunęła go z mediów społecznościowych.

Czy Grace Springer ponownie opublikowałaby nagranie?

W wywiadzie dla programu This Morning Grace wyznała, że pierwotnie nagrywała z myślą o zobaczeniu siebie na ekranie stadionowego „kiss cam”. Początkowo nie zdawała sobie sprawy, co uchwyciła. Dopiero po koncercie, oglądając nagranie ze znajomymi, uświadomiła sobie powagę sytuacji. Zapytana, czy opublikowałaby filmik ponownie, znając skutki, odpowiedziała, że prawdopodobnie nie zdecydowałaby się na to jeszcze raz. Podkreśliła jednak, że na stadionie było ponad 50 tysięcy osób i ktoś inny i tak by nagrał tę scenę.

Ile zarobiła Grace Springer na viralowym nagraniu?

Pomimo ogromnej popularności nagrania na TikToku (ponad 125 milionów wyświetleń i 10 milionów polubień), Grace wyznała, że nie zarobiła na nim ani grosza. Brak aktywnej monetyzacji na jej koncie sprawił, że mimo popularności film nie przyniósł jej żadnych finansowych korzyści.