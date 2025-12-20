Timothée Chalamet kończy spekulacje o byciu EsDeeKidem dzięki wspólnej kolaboracji

CGM

2025.12.20

Timothée Chalamet w końcu rozwiał plotki, jakoby był EsDeeKidem, występując wspólnie z nim w nowym teledysku. Wideo powstało do remixu hitu EsDeeKid „4Raws”, który znajduje się w brytyjskiej Top 40.

Spekulacje pojawiły się wcześniej, gdy niektórzy fani zauważyli podobieństwo oczu aktora do zamaskowanego artysty. Chalamet wcześniej odpowiadał na pytania BBC:

Bez komentarza… Zobaczycie wszystko w swoim czasie.”

Teledysk i odniesienia do plotek

W klipie Chalamet pojawia się początkowo jedynie z oczami widocznymi zza bandany, tak jak EsDeeKid. Następnie odsłania twarz i rapuje:

„It’s Timothée Chalamet chillin’, tryin’ to stack $100 million.”

Nie zabrakło także wzmianki o partnerce Kylie Jenner:

„Girl got $1 billion.”

Teledysk został nakręcony w Andover Minimarket Off Licence w północnym Londynie i udostępniony przez EsDeeKida.

Od Lil Timmy Tim do współpracy z EsDeeKid

Chalamet przyznał wcześniej, że w liceum używał pseudonimu Lil Timmy Tim, co podsycało plotki o jego podwójnym życiu muzycznym. W nowym klipie dał wyraźny sygnał, że współpraca jest gościnnym udziałem, a nie dowodem na bycie EsDeeKid.

Reakcje fanów i gwiazd

Kolaboracja szybko stała się viralem. Brytyjski raper Central Cee zareagował emotikonami śmiechu i płaczu, Tinie Tempah napisał: „Hahha, to jest świetne”, a amerykańska gwiazda Shaboozey stwierdziła: „To idzie na #1”.

