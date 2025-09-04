The Weeknd wraca do Polski

fot. Wagner Meier / Getty Images for Live Nation)

Spekulacje na ten temat pojawiały się w przestrzeni publicznej od pewnego czasu. Dziś wszystko stało się już jasne – latem 2026 r. The Weeknd wróci do Polski na stadionowy koncert. 4 sierpnia artysta wystąpi na PGE Narodowym w ramach trasy „After Hours Til Dawn”. Gościem specjalnym Abla będzie Playboi Carti.

The Weeknd w Polsce – informacje o biletach

Przedsprzedaż biletów na stronie artysty zaczyna się we wtorek, 9 września o godz. 12:00. Dwie godziny później wejściówki będą mogli nabyć klienci Citi Handlowego. 11 września w południe rozpocznie się przedsprzedaż dla klientów Ticketmastera i Nespresso, natomiast sprzedaż ogólna ruszy w piątek 12 września w południe.

Nowa część tournée, produkowana przez Live Nation i sponsorowana przez Nespresso, rozpocznie się 20 kwietnia (poniedziałek) w Mexico City na Estadio GNP Seguro, a następnie obejmie m.in. Rio de Janeiro, São Paulo, Paryż, Amsterdam, Mediolan, Londyn, Madryt, Warszawę i wiele innych miast.