The Weeknd ustanawia nowy standard dla artystów dzięki katalogowi muzycznemu wartemu miliard dolarów

Foto: @piotr_tarasewicz

Abel Tesfaye, znany szerzej jako The Weeknd, doprowadził do jednej z najważniejszych transakcji katalogowych w historii współczesnej muzyki. Choć mówi się o wartości około 1 miliarda dolarów, umowa nie jest klasyczną sprzedażą katalogu – artysta zachowuje pełną kontrolę twórczą i udział we własnej twórczości.

Nowy model partnerstwa zamiast tradycyjnej sprzedaży katalogu

The Weeknd nawiązał współpracę z firmą Lyric Capital Group w formie strategicznego partnerstwa, które obejmuje katalog muzyczny stworzonego przez niego materiału do 2025 roku. Zamiast przekazać prawa na stałe, Abel i jego zespół pozostają współwłaścicielami oraz udziałowcami przedsięwzięcia, a artysta ma decydujący głos w realizowaniu swojej wizji artystycznej.

Przedstawiciele The Weeknd i Lyric podkreślają, że to innowacyjna umowa, która różni się od typowych transakcji, w których przenosi się własność katalogu za jednorazowy zysk. Tutaj artysta nie traci kontroli nad swymi nagraniami ani prawami wydawniczymi i może korzystać z nich na własnych warunkach, co daje mu znacznie większą swobodę i długoterminową wartość.

Katalog wart miliard dolarów i nowe podejście do praw autorskich

Choć szczegółowa kwota nie została oficjalnie potwierdzona, wiele źródeł medialnych i branżowych wskazuje, że wartość umowy oscyluje wokół 1 miliarda dolarów. Na rynku muzycznym taki wynik stawia tę transakcję wśród największych pojedynczych umów dotyczących katalogów artystów w historii.

Umowa obejmuje zarówno prawa do materiałów muzycznych (publishing), jak i prawa do oryginalnych nagrań (masterów) stworzonych do 2025 roku. Katalog ten zawiera wiele z największych hitów Weeknda, które przez lata zdobyły globalne uznanie.

Znaczenie dla przemysłu muzycznego

To partnerstwo jest szeroko komentowane jako przełomowy model monetyzacji zasobów artysty bez konieczności utraty jego twórczych praw. Eksperci branżowi podkreślają, że transakcja może posłużyć jako wzór dla innych wykonawców, którzy chcą uzyskać finansowanie, nie oddając pełnej własności do swojej muzyki.

Nowy model dealu Weeknda pokazuje, że w erze streamingowej katalog muzyczny może być nie tylko źródłem dochodów, ale też narzędziem inwestycyjnym – z korzyścią zarówno dla artysty, jak i inwestorów.