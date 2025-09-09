The Weeknd razy dwa. Będzie dodatkowy koncert

W ubiegłym tygodniu Live Nation ogłosiło, że 4 sierpnia na PGE Narodowym wystąpi The Weeknd. Przed chwilą pojawiła się kolejna dobra wiadomość – artysta zagra w Polsce nie jeden a dwa koncerty. Dodatkowa data to 5 sierpnia 2026 r. Gościem specjalnym podczas obu występów będzie Playboi Carti.

Informacje o biletach

Przedsprzedaż biletów na stronie artysty rozpoczęła się dziś o godz. 12:00. Dwie godziny później ruszyła przedsprzedaż dla klientów Citi Handlowego. 11 września w południe rozpocznie się przedsprzedaż dla klientów Ticketmastera i Nespresso, natomiast sprzedaż ogólna ruszy w piątek 12 września w południe.

Nowa część tournée, produkowana przez Live Nation i sponsorowana przez Nespresso, rozpocznie się 20 kwietnia (poniedziałek) w Mexico City na Estadio GNP Seguro, a następnie obejmie m.in. Rio de Janeiro, São Paulo, Paryż, Amsterdam, Mediolan, Londyn, Madryt, Warszawę i wiele innych miast.