Szukaj
CGM

The Weeknd razy dwa. Będzie dodatkowy koncert

Przedsprzedaż wejściówek już ruszyła.

2025.09.09

opublikował:

The Weeknd razy dwa. Będzie dodatkowy koncert

W ubiegłym tygodniu Live Nation ogłosiło, że 4 sierpnia na PGE Narodowym wystąpi The Weeknd. Przed chwilą pojawiła się kolejna dobra wiadomość – artysta zagra w Polsce nie jeden a dwa koncerty. Dodatkowa data to 5 sierpnia 2026 r. Gościem specjalnym podczas obu występów będzie Playboi Carti.

Informacje o biletach

Przedsprzedaż biletów na stronie artysty rozpoczęła się dziś o godz. 12:00. Dwie godziny później ruszyła przedsprzedaż dla klientów Citi Handlowego. 11 września w południe rozpocznie się przedsprzedaż dla klientów Ticketmastera i Nespresso, natomiast sprzedaż ogólna ruszy w piątek 12 września w południe.

Nowa część tournée, produkowana przez Live Nation i sponsorowana przez Nespresso, rozpocznie się 20 kwietnia (poniedziałek) w Mexico City na Estadio GNP Seguro, a następnie obejmie m.in. Rio de Janeiro, São Paulo, Paryż, Amsterdam, Mediolan, Londyn, Madryt, Warszawę i wiele innych miast.

Tagi


Popularne newsy

Ten Typ Mes odpuszcza beef?
NEWS

Ten Typ Mes odpuszcza beef?

Kazik do jednego z czołowych polityków lewicy: „Będziesz wisiał Biedroń, ty kur*o jeb*na”
NEWS

Kazik do jednego z czołowych polityków lewicy: „Będziesz wisiał Biedroń, ty kur*o jeb*na”

Ten Typ Mes wrócił do starych nawyków
NEWS

Ten Typ Mes wrócił do starych nawyków

Paluch „szukał Nitro i chciał mu zrobić krzywdę”?
NEWS

Paluch „szukał Nitro i chciał mu zrobić krzywdę”?

Tede i Warga nabijają się z Mesa. „Babcia Tedego z 1897”
NEWS

Tede i Warga nabijają się z Mesa. „Babcia Tedego z 1897”

Kristin Cabot i Coldplay Kiss Cam – mąż zabiera głos po głośnym skandalu
NEWS

Kristin Cabot i Coldplay Kiss Cam – mąż zabiera głos po głośnym skandalu

Mariah Carey wbiła szpilę MTV, odbierając pierwszą statuetkę VMA w historii
NEWS

Mariah Carey wbiła szpilę MTV, odbierając pierwszą statuetkę VMA w historii

Polecane

CGM
Ten Typ Mes wrócił do starych nawyków

Ten Typ Mes wrócił do starych nawyków

"Inaczej nie umiem sobie radzić ze smutkiem i gniewem".

47 minut temu

CGM
Havoc z Mobb Deep ujawnia dlaczego Tupac nagrał na nich diss „Hit Em Up”

Havoc z Mobb Deep ujawnia dlaczego Tupac nagrał na nich diss „Hit Em U ...

Skąd wziął się konflikt 2Paca z Mobb Deep?

7 godzin temu

CGM
Oskarżycielka Jaya-Z o gwałt walczy o zachowanie anonimowości w sądzie

Oskarżycielka Jaya-Z o gwałt walczy o zachowanie anonimowości w sądzie

Walka o anonimowość przed sądem

7 godzin temu

CGM
Bruce Springsteen i Donald Trump prawie na siebie wpadli na US Open

Bruce Springsteen i Donald Trump prawie na siebie wpadli na US Open

Pierwsze spotkanie od głośnego konfliktu

7 godzin temu

CGM
Mąż Rity Ory stworzy musical o Fyre Festival

Mąż Rity Ory stworzy musical o Fyre Festival

Taika Waititi wraca do teatru po 15 latach

7 godzin temu

CGM
Kristin Cabot i Coldplay Kiss Cam – mąż zabiera głos po głośnym skandalu

Kristin Cabot i Coldplay Kiss Cam – mąż zabiera głos po głośnym ...

Viralowa scena podczas koncertu Coldplay

8 godzin temu