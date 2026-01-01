The Weeknd pisze historię Spotify.  30 utworów gwiazdora z miliardem streamów

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

The Weeknd zapisał się na stałe w historii Spotify, stając się pierwszym artystą, który może pochwalić się aż 30 utworami z ponad 1 miliardem odtworzeń na tej platformie. To bezprecedensowy wynik, który potwierdza globalną pozycję Kanadyjczyka oraz jego ogromny wpływ na współczesną muzykę pop i R&B.

Największe hity The Weeknda

Wśród utworów, które przekroczyły magiczną barierę miliarda streamów, znajdują się takie hity jak:

„Blinding Lights” – jeden z najpopularniejszych utworów ostatnich lat i absolutny rekordzista platformy

„Starboy” – kultowy numer nagrany we współpracy z Daft Punk

„I Can’t Feel My Face” – singiel, który otworzył artyście drogę do światowego mainstreamu

Do grona miliardowych piosenek dołączył również utwór „Timeless”, nagrany wspólnie z Playboiem Cartim, co pokazuje, że nawet nowsze projekty artysty błyskawicznie zdobywają ogromne zasięgi.

Dominacja The Weeknda na Spotify

The Weeknd od lat znajduje się w ścisłej czołówce najczęściej słuchanych artystów świata. Regularnie notuje ponad 120 milionów miesięcznych słuchaczy, co czyni go jednym z najbardziej rozpoznawalnych wykonawców ery streamingu. Jego katalog obejmuje zarówno popowe przeboje, jak i bardziej mroczne, alternatywne brzmienia, które przyciągają kolejne pokolenia odbiorców.

Billions Club i sukces koncertowy

Rekordowe wyniki streamingowe przełożyły się także na sukces sceniczny. The Weeknd jest jedną z głównych gwiazd prestiżowego Billions Club, zrzeszającego artystów z utworami przekraczającymi miliard odtworzeń.

Artysta kontynuuje również światową trasę After Hours til Dawn Tour, która bije rekordy frekwencji i sprzedaży biletów. Kolejne koncerty zaplanowano na 2026 rok, a zainteresowanie fanów nie słabnie.

Streamingowy fenomen

30 utworów z miliardem streamów to wynik, który stawia The Weeknda w absolutnej elicie światowej muzyki. Jego sukces pokazuje, jak ogromną rolę odgrywa dziś streaming i jak konsekwentna, wieloletnia kariera może przekładać się na historyczne osiągnięcia.