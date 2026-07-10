The Rolling Stones z widowiskową premierą albumu „Foreign Tongues”. Drony nad Londynem utworzyły znany na całym świecie język

The Rolling Stones z rozmachem zainaugurowali premierę swojego nowego albumu „Foreign Tongues”. W Londynie odbyło się wyjątkowe wydarzenie z udziałem Micka Jaggera, Ronniego Wooda oraz wielu znanych gości. Kulminacją wieczoru był imponujący pokaz 500 dronów nad Tamizą oraz kameralny występ zespołu.

The Rolling Stones świętują premierę „Foreign Tongues”

8 lipca w londyńskim hotelu St. Clement odbyła się oficjalna premiera nowego albumu „Foreign Tongues”. Mick Jagger i Ronnie Wood zaprosili na wydarzenie przyjaciół oraz przedstawicieli świata muzyki, filmu i sportu.

Wśród gości znaleźli się między innymi:

Daniel Craig,

Rachel Weisz,

Sam Fender,

Sacha Baron Cohen,

John McEnroe,

Glen Matlock,

Vernon Kay.

Kameralny koncert z nowym utworem

Jednym z najważniejszych momentów wieczoru był kameralny występ Micka Jaggera, Ronniego Wooda oraz pianisty Matta Clifforda, wieloletniego współpracownika zespołu.

Artyści wykonali na żywo utwór „Ringing Hollow”, pochodzący z nowego albumu. Nagranie z koncertu szybko trafiło do mediów społecznościowych i spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem fanów.

Spektakularny pokaz dronów nad Londynem

Po występie goście mogli podziwiać wyjątkowy pokaz świetlny nad Tamizą.

Aż 500 dronów stworzyło na niebie charakterystyczne logo The Rolling Stones – słynny język – oraz grafikę nawiązującą do albumu „Foreign Tongues”. Widowisko rozświetliło okolice London Eye oraz Big Bena.

Za projekt odpowiadał uznany projektant Patrick Woodroffe, który przygotował pokaz zsynchronizowany z utworem „In The Stars”.

Nowy album trafi do fanów 10 lipca

„Foreign Tongues” to 25. album studyjny The Rolling Stones, który ukaże się 10 lipca 2026 roku nakładem Polydor/Universal Music.

Płyta zawiera 14 premierowych utworów, a za jej produkcję odpowiada Andrew Watt, który wcześniej współpracował z zespołem przy albumie „Hackney Diamonds”.

Gwiazdorscy goście na płycie

Na nowym wydawnictwie usłyszymy wielu znakomitych muzyków. Gościnnie pojawiają się między innymi:

Paul McCartney,

Robert Smith z The Cure,

Steve Winwood,

Chad Smith z Red Hot Chili Peppers.

Na albumie znalazły się również partie nagrane wcześniej przez zmarłego perkusistę Charliego Wattsa.

Nowe single i podcast zespołu

Przed premierą albumu The Rolling Stones opublikowali kilka singli, w tym:

„Rough And Twisted” ,

, „In The Stars” ,

, „Jealous Lover” ,

, „Divine Intervention” z udziałem Roberta Smitha.

Równolegle z premierą ruszył także oficjalny podcast „Speaking In Tongues”, w którym Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood i Charlie Watts opowiadają o pracy nad nową płytą.