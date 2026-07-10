The Rolling Stones z widowiskową premierą albumu „Foreign Tongues”. Drony nad Londynem utworzyły znany na całym świecie język

The Rolling Stones z rozmachem zainaugurowali premierę swojego nowego albumu „Foreign Tongues”. W Londynie odbyło się wyjątkowe wydarzenie z udziałem Micka Jaggera, Ronniego Wooda oraz wielu znanych gości. Kulminacją wieczoru był imponujący pokaz 500 dronów nad Tamizą oraz kameralny występ zespołu.
The Rolling Stones świętują premierę „Foreign Tongues”
8 lipca w londyńskim hotelu St. Clement odbyła się oficjalna premiera nowego albumu „Foreign Tongues”. Mick Jagger i Ronnie Wood zaprosili na wydarzenie przyjaciół oraz przedstawicieli świata muzyki, filmu i sportu.
Wśród gości znaleźli się między innymi:
- Daniel Craig,
- Rachel Weisz,
- Sam Fender,
- Sacha Baron Cohen,
- John McEnroe,
- Glen Matlock,
- Vernon Kay.
Kameralny koncert z nowym utworem
Jednym z najważniejszych momentów wieczoru był kameralny występ Micka Jaggera, Ronniego Wooda oraz pianisty Matta Clifforda, wieloletniego współpracownika zespołu.
Artyści wykonali na żywo utwór „Ringing Hollow”, pochodzący z nowego albumu. Nagranie z koncertu szybko trafiło do mediów społecznościowych i spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem fanów.
Spektakularny pokaz dronów nad Londynem
Po występie goście mogli podziwiać wyjątkowy pokaz świetlny nad Tamizą.
Aż 500 dronów stworzyło na niebie charakterystyczne logo The Rolling Stones – słynny język – oraz grafikę nawiązującą do albumu „Foreign Tongues”. Widowisko rozświetliło okolice London Eye oraz Big Bena.
Za projekt odpowiadał uznany projektant Patrick Woodroffe, który przygotował pokaz zsynchronizowany z utworem „In The Stars”.
Nowy album trafi do fanów 10 lipca
„Foreign Tongues” to 25. album studyjny The Rolling Stones, który ukaże się 10 lipca 2026 roku nakładem Polydor/Universal Music.
Płyta zawiera 14 premierowych utworów, a za jej produkcję odpowiada Andrew Watt, który wcześniej współpracował z zespołem przy albumie „Hackney Diamonds”.
Gwiazdorscy goście na płycie
Na nowym wydawnictwie usłyszymy wielu znakomitych muzyków. Gościnnie pojawiają się między innymi:
- Paul McCartney,
- Robert Smith z The Cure,
- Steve Winwood,
- Chad Smith z Red Hot Chili Peppers.
Na albumie znalazły się również partie nagrane wcześniej przez zmarłego perkusistę Charliego Wattsa.
Nowe single i podcast zespołu
Przed premierą albumu The Rolling Stones opublikowali kilka singli, w tym:
- „Rough And Twisted”,
- „In The Stars”,
- „Jealous Lover”,
- „Divine Intervention” z udziałem Roberta Smitha.
Równolegle z premierą ruszył także oficjalny podcast „Speaking In Tongues”, w którym Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood i Charlie Watts opowiadają o pracy nad nową płytą.
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