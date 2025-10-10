Ten Typ Mes zapowiada „Bukowskiego” nowym singlem. „Jestem zjeb**y, te stany not funny” nawija rapera

Szukaj
2025.10.10

Ten Typ Mes powraca z „Detroit” – zwiastun albumu „Bukowski”

Ten Typ Mes powrócił z nowym singlem „Detroit”, który zapowiada nadchodzący album „Bukowski”. Album ukaże się 24 października 2025 roku, dokładnie 20 lat po debiucie artysty, stanowiąc wyjątkowe podsumowanie jego kariery. Premiera utworu wywołała duże zainteresowanie fanów oraz mediów muzycznych, którzy śledzą każdy ruch rapera.

„Detroit” – eksperymentalne podejście do rapu

Singiel „Detroit” wyróżnia się nieoczywistą strukturą muzyczną i abstrakcyjnymi tekstami. Raper eksperymentuje z rytmem i flow, łącząc klasyczne rapowe elementy z nowoczesnymi brzmieniami, co czyni „Detroit” jednym z najbardziej intrygujących singli w jego dorobku.

Wcześniejsze single zapowiadające „Bukowski”

Przed premierą „Detroit” Ten Typ Mes opublikował kilka singli – „GOD BLESS”, „LOS NIE CHCIAŁ INACZEJ”, „KSYWA TO MES” i „CHCIAŁBYM ZAKOCHAĆ SIĘ” , które wprowadzały słuchaczy w klimat nadchodzącego albumu. Każdy z tych singli pokazał różnorodność możliwości Mesa i przygotował fanów na pełne spektrum brzmień, które znajdą się na albumie „Bukowski”.

 

