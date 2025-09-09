Szukaj
Ten Typ Mes wrócił do starych nawyków

"Inaczej nie umiem sobie radzić ze smutkiem i gniewem".

2025.09.09

opublikował:

Wygląda na to, że już po beefie. Mes przeszedł nad konfliktem do porządku dziennego i wrócił do promocji nadchodzącego albumu „Bukowski”. W nocy na platformy streamingowe i na YouTube trafił nowy singiel zatytułowany „KSYWA to MES”.

„Inaczej nie umiem sobie radzić ze smutkiem i gniewem”

Artysta deklarował jeszcze kilka miesięcy temu, że w grudniu ubiegłego roku rzucił alkohol. Nawet goszcząc u Winiego przyznał, że dziś zdecydowanie bliżej jest mu do zielonej używki. Wygląda jednak na to, że to już pieśń przeszłości i były szef Alkopoligamii wrócił do starych nawyków.

„Schodzę na dół po piwo z puszki, bo nie lubię, jak mi brzęczy szkło, piję duszkiem. I co fajnego w tym jest? Nie wiem, ale inaczej nie umiem se radzić ze smutkiem i gniewem” – nawija w nowym singlu artysta.

