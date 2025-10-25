Szukaj
CGM

Ten Typ Mes w „Onet Rano”:  „Dzięki mnie do polskiego rapu wraca pojęcie tematu piosenki”

Mes promuje nową płytę „Bukowski”

2025.10.25

opublikował:

Ten Typ Mes w „Onet Rano”:  „Dzięki mnie do polskiego rapu wraca pojęcie tematu piosenki”

W piątek rano Ten Typ Mes pojawił się na żywo w programie „Onet Rano” u Odety Moro, aby promować swoją czternastą płytę zatytułowaną „Bukowski”. To wyjątkowe wydarzenie miało miejsce w kontekście intensywnej promocji albumu, który spotkał się z kontrowersjami po premierze „EP.Itafium” TDF-a, zawierającej diss na Mesa.

Powrót do tematu poiosenki w polskim rapie

Podczas rozmowy w „Onet Rano”, Mes stwierdził:

„Mam nadzieję, że trochę państwo odetchną z ulgą, jak posłuchają mojej płyty, bo znowu do rapu polskiego – dzięki mojej jakże skromnej osobie – wraca pojęcie 'tematu piosenki’ – już zapomniane.”

Raper podkreślił, że jego album „Bukowski” skupia się na głębokich tematach, takich jak depresja, relacje międzyludzkie i refleksje nad życiem, co wyróżnia go na tle współczesnych produkcji hip-hopowych.

Ten Typ Mes z nowym albumem „Bukowski” – wydanym równo 20 lat po debiucie rapera

Po czterech latach przerwy od ostatniego wydawnictwa Ten Typ Mes powraca z nowym materiałem. Jego czternasty album studyjny zatytułowany „Bukowski” ukaże się dokładnie 20 lat po debiutanckich „Zapiskach typa”. To wyjątkowy moment w karierze jednego z najbardziej konsekwentnych i charyzmatycznych raperów w Polsce.

Nowy projekt jest nie tylko muzycznym wydarzeniem, ale również symbolicznym powrotem do korzeni i podsumowaniem dwóch dekad artystycznej drogi Mesa.

Goście na płycie „Bukowski” – hip-hop spotyka jazz

Na albumie „Bukowski” znalazło się miejsce zarówno dla uznanych postaci ze świata hip-hopu, jak i wybitnych muzyków jazzowych. Wśród zaproszonych artystów usłyszymy m.in.:

  • VNM-a

  • Karwela

  • Winiego

  • Kubę Więcka

  • Wuja HZG

  • Jana Pieniążka

To zestawienie osobowości i stylów tworzy wyjątkową mieszankę brzmień, łączącą rapową szczerość z muzyczną improwizacją i jazzową głębią.

Produkcja i brzmienie – Magiera i Worst Case w akcji

Za brzmienie projektu odpowiadają doświadczeni producenci Magiera i Worst Case, znani z perfekcyjnego warsztatu i różnorodnego podejścia do dźwięku. Ich udział w tworzeniu „Bukowskiego” gwarantuje najwyższą jakość produkcji oraz świeże, nowoczesne brzmienie.

Muzycznie album stanowi połączenie klasycznych inspiracji Mesa z nowymi rozwiązaniami produkcyjnymi, co sprawia, że płyta ma potencjał trafić zarówno do wiernych fanów, jak i nowych słuchaczy.

„Bukowski” – powrót do źródeł i artystyczne podsumowanie

„Bukowski” to nie tylko kolejny rozdział w dyskografii Ten Typ Mesa, ale także symboliczny pomost między przeszłością a teraźniejszością. Artysta wraca do swoich muzycznych korzeni, jednocześnie podejmując tematy bliskie jego dzisiejszej wrażliwości i doświadczeniu.

To płyta, która łączy refleksję, dojrzałość i świeżość. Można spodziewać się treści pełnych charakterystycznej dla Mesa ironii, szczerości i spostrzeżeń dotyczących współczesnego świata.

Tagi


Popularne newsy

Tede „robi” z Marcina Millera Nate Dogga i dissuje Mesa w dniu premiery jego albumu
NEWS

Tede „robi” z Marcina Millera Nate Dogga i dissuje Mesa w dniu premiery jego albumu

„Skoro masz uszy, może czas ich użyć?”- mamy cały tekst dissu Tedego i Marcina Millera na Mesa
NEWS

„Skoro masz uszy, może czas ich użyć?”- mamy cały tekst dissu Tedego i Marcina Millera na Mesa

Robert RS77 skazany na 15 lat więzienia. Kolega Jongmana miał kieroewać zorganizowaną grupą przestępczą
NEWS

Robert RS77 skazany na 15 lat więzienia. Kolega Jongmana miał kieroewać zorganizowaną grupą przestępczą

Kim Kardashian ma tętniaka mózgu. Winny ma być Kanye West
NEWS

Kim Kardashian ma tętniaka mózgu. Winny ma być Kanye West

Tede wręcza Mesowi mandacik, za „przekroczenie drętwości”
NEWS

Tede wręcza Mesowi mandacik, za „przekroczenie drętwości”

Quebo przeprasza swoich fanów: „Rozumiemy Wasze rozczarowanie i jesteśmy Wam winni wyjaśnienia, po raz kolejny”
NEWS

Quebo przeprasza swoich fanów: „Rozumiemy Wasze rozczarowanie i jesteśmy Wam winni wyjaśnienia, po raz kolejny”

Grimes zrobiła sobie tatuaż na twarzy. Na byłą partnerkę Elona Muska spadła fala krytyki
NEWS

Grimes zrobiła sobie tatuaż na twarzy. Na byłą partnerkę Elona Muska spadła fala krytyki

Polecane

CGM
Depeche Mode „DEPECHE MODE: M” i „MEMENTO MORI: MEXICO CITY” – premiera już 5 grudnia

Depeche Mode „DEPECHE MODE: M” i „MEMENTO MORI: MEXICO CITY” – p ...

Dwa wyjątkowe wydawnictwa od Depeche Mode

8 sekund temu

CGM
Shakira świętuje swój jubileusz specjalnym występem dla Spotify

Shakira świętuje swój jubileusz specjalnym występem dla Spotify

Ikona popu i Spotify w wyjątkowej współpracy

1 godzinę temu

CGM
Foo Fighters z nowym singlem „Asking For A Friend” i zapowiedzią stadionowej trasy koncertowej 2026

Foo Fighters z nowym singlem „Asking For A Friend” i zapow ...

Powrót legend rocka z nową energią

2 godziny temu

CGM
ReTo prezentuje „Dzieci Gorszego Boga” i ogłasza przerwę od muzyki

ReTo prezentuje „Dzieci Gorszego Boga” i ogłasza przerwę od muzyki

ReTo zaskoczył fanów premierą nowego projektu muzycznego

4 godziny temu

CGM
Manifestem kobiecości, siły i wspólnoty Tatiana Okupnik zapowiada nowy album

Manifestem kobiecości, siły i wspólnoty Tatiana Okupnik zapowiada nowy ...

„Toast” - nowy singiel od Tatiany

4 godziny temu

CGM
Sabrina Carpenter „aresztowała” Gigi Hadid za bycie zbyt seksowną

Sabrina Carpenter „aresztowała” Gigi Hadid za bycie zbyt seksowną

Zabawa na scenie „Short n' Sweet” Tour

4 godziny temu