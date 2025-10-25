Ten Typ Mes w „Onet Rano”:  „Dzięki mnie do polskiego rapu wraca pojęcie tematu piosenki”

W piątek rano Ten Typ Mes pojawił się na żywo w programie „Onet Rano” u Odety Moro, aby promować swoją czternastą płytę zatytułowaną „Bukowski”. To wyjątkowe wydarzenie miało miejsce w kontekście intensywnej promocji albumu, który spotkał się z kontrowersjami po premierze „EP.Itafium” TDF-a, zawierającej diss na Mesa.

Powrót do tematu poiosenki w polskim rapie

Podczas rozmowy w „Onet Rano”, Mes stwierdził:

„Mam nadzieję, że trochę państwo odetchną z ulgą, jak posłuchają mojej płyty, bo znowu do rapu polskiego – dzięki mojej jakże skromnej osobie – wraca pojęcie 'tematu piosenki’ – już zapomniane.”

Raper podkreślił, że jego album „Bukowski” skupia się na głębokich tematach, takich jak depresja, relacje międzyludzkie i refleksje nad życiem, co wyróżnia go na tle współczesnych produkcji hip-hopowych.

Ten Typ Mes z nowym albumem „Bukowski” – wydanym równo 20 lat po debiucie rapera

Po czterech latach przerwy od ostatniego wydawnictwa Ten Typ Mes powraca z nowym materiałem. Jego czternasty album studyjny zatytułowany „Bukowski” ukaże się dokładnie 20 lat po debiutanckich „Zapiskach typa”. To wyjątkowy moment w karierze jednego z najbardziej konsekwentnych i charyzmatycznych raperów w Polsce.

Nowy projekt jest nie tylko muzycznym wydarzeniem, ale również symbolicznym powrotem do korzeni i podsumowaniem dwóch dekad artystycznej drogi Mesa.

Goście na płycie „Bukowski” – hip-hop spotyka jazz

Na albumie „Bukowski” znalazło się miejsce zarówno dla uznanych postaci ze świata hip-hopu, jak i wybitnych muzyków jazzowych. Wśród zaproszonych artystów usłyszymy m.in.:

VNM-a

Karwela

Winiego

Kubę Więcka

Wuja HZG

Jana Pieniążka

To zestawienie osobowości i stylów tworzy wyjątkową mieszankę brzmień, łączącą rapową szczerość z muzyczną improwizacją i jazzową głębią.

Produkcja i brzmienie – Magiera i Worst Case w akcji

Za brzmienie projektu odpowiadają doświadczeni producenci Magiera i Worst Case, znani z perfekcyjnego warsztatu i różnorodnego podejścia do dźwięku. Ich udział w tworzeniu „Bukowskiego” gwarantuje najwyższą jakość produkcji oraz świeże, nowoczesne brzmienie.

Muzycznie album stanowi połączenie klasycznych inspiracji Mesa z nowymi rozwiązaniami produkcyjnymi, co sprawia, że płyta ma potencjał trafić zarówno do wiernych fanów, jak i nowych słuchaczy.

„Bukowski” – powrót do źródeł i artystyczne podsumowanie

„Bukowski” to nie tylko kolejny rozdział w dyskografii Ten Typ Mesa, ale także symboliczny pomost między przeszłością a teraźniejszością. Artysta wraca do swoich muzycznych korzeni, jednocześnie podejmując tematy bliskie jego dzisiejszej wrażliwości i doświadczeniu.

To płyta, która łączy refleksję, dojrzałość i świeżość. Można spodziewać się treści pełnych charakterystycznej dla Mesa ironii, szczerości i spostrzeżeń dotyczących współczesnego świata.