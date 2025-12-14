Ten Typ Mes atakuje Tedego. Raper twierdzi, że jego rodzice otwierali szampana w dniu wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Kontrowersyjny wpis Mes na Instagramie

W swoim wpisie na kanle nadawczym na Instagramie Ten Typ Mes zastanawia się nad tym, co robił mały Tede w grudniu 1981 roku:

„Ciekawe co mały Tede wtedy porabiał: patrzył jak rodzice odpalają szampana? Otwierał prezenty od wujka z ZSRR? Świecił przepustką taty, kiedy ten mijał posterunki wojskowe na ulicach Warszawy? Uczciwi ludzie chowali się przed godziną policyjną, a bohaterowie mieli wkrótce ginąć od kul.”

Mes w ostrych słowach podkreśla kontrast między tamtym okresem a obecną działalnością Tede:

„Dzisiaj bryluje w telewizji. Prawicowej i antykomunistycznej rzecz jasna XDe.”

Wpis Mesa szybko zdobył popularność w internecie i wywołał falę komentarzy wśród fanów polskiego rapu.

Stan wojenny w Polsce – przypomnienie faktów historycznych

Stan wojenny w Polsce został wprowadzony 13 grudnia 1981 roku przez Wojskową Radę Ocalenia Narodowego. Był to stan nadzwyczajny, wprowadzony niezgodnie z Konstytucją PRL, który trwał formalnie do 22 lipca 1983 roku, choć zawieszono go 31 grudnia 1982.

Podczas stanu wojennego:

Internowano ponad 10 000 działaczy Solidarności ,

Ponad 70 osób straciło życie, w tym 9 górników z Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach,

Władza wojskowa przejęła faktyczną kontrolę nad wszystkimi organami państwowymi.

Decyzja o wprowadzeniu stanu wojennego została później zalegalizowana przez Sejm PRL uchwałą z 25 stycznia 1982 roku.