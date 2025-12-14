CGM

Ten Typ Mes atakuje Tedego. Raper twierdzi, że jego rodzice otwierali szampana w dniu wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Mocne słowa Piotrka

2025.12.14

opublikował:

Ten Typ Mes atakuje Tedego. Raper twierdzi, że jego rodzice otwierali szampana w dniu wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Kontrowersyjny wpis Mes na Instagramie

W swoim wpisie na kanle nadawczym na Instagramie Ten Typ Mes zastanawia się nad tym, co robił mały Tede w grudniu 1981 roku:

„Ciekawe co mały Tede wtedy porabiał: patrzył jak rodzice odpalają szampana? Otwierał prezenty od wujka z ZSRR? Świecił przepustką taty, kiedy ten mijał posterunki wojskowe na ulicach Warszawy? Uczciwi ludzie chowali się przed godziną policyjną, a bohaterowie mieli wkrótce ginąć od kul.”

Mes w ostrych słowach podkreśla kontrast między tamtym okresem a obecną działalnością Tede:

„Dzisiaj bryluje w telewizji. Prawicowej i antykomunistycznej rzecz jasna XDe.”

Wpis Mesa szybko zdobył popularność w internecie i wywołał falę komentarzy wśród fanów polskiego rapu.

Stan wojenny w Polsce – przypomnienie faktów historycznych

Stan wojenny w Polsce został wprowadzony 13 grudnia 1981 roku przez Wojskową Radę Ocalenia Narodowego. Był to stan nadzwyczajny, wprowadzony niezgodnie z Konstytucją PRL, który trwał formalnie do 22 lipca 1983 roku, choć zawieszono go 31 grudnia 1982.

Podczas stanu wojennego:

  • Internowano ponad 10 000 działaczy Solidarności,

  • Ponad 70 osób straciło życie, w tym 9 górników z Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach,

  • Władza wojskowa przejęła faktyczną kontrolę nad wszystkimi organami państwowymi.

Decyzja o wprowadzeniu stanu wojennego została później zalegalizowana przez Sejm PRL uchwałą z 25 stycznia 1982 roku.

Tagi


Popularne newsy

Bedoes komentuje współpracę Żabsona z Wizem Khalifą: „To historyczne. Bardzo mnie to motywuje”
NEWS

Bedoes komentuje współpracę Żabsona z Wizem Khalifą: „To historyczne. Bardzo mnie to motywuje”

Eurowizja Junior 2025 zakończona. Znamy wyniki. Polska w tym roku bez sukcesu
NEWS

Eurowizja Junior 2025 zakończona. Znamy wyniki. Polska w tym roku bez sukcesu

Ring the alarm! Nowe gwiazdy dołączają do Open’er Festival 2026
NEWS

Ring the alarm! Nowe gwiazdy dołączają do Open’er Festival 2026

„Ty masz zakuty łeb, ja z wolnego wybiegu” – Paluch prezentuje pierwszy singiel z nowego albumu
NEWS

„Ty masz zakuty łeb, ja z wolnego wybiegu” – Paluch prezentuje pierwszy singiel z nowego albumu

Nowy dokument pokazuje moment załamania Taylor Swift po ataku nożownika w Southport
NEWS

Nowy dokument pokazuje moment załamania Taylor Swift po ataku nożownika w Southport

Gwen Stefani krytykowana za promocję „antyaborcyjnej” aplikacji modlitewnej
NEWS

Gwen Stefani krytykowana za promocję „antyaborcyjnej” aplikacji modlitewnej

Nie żyje Magda Umer – ikona polskiej sceny miała 76 lat
NEWS

Nie żyje Magda Umer – ikona polskiej sceny miała 76 lat

Polecane

CGM
Budda znika z YouTube i startuje ze swoją platformą streamingową. Do tej pory wydał na nią 9 milionów złotych

Budda znika z YouTube i startuje ze swoją platformą streamingową. Do t ...

Nowa era Buddy

19 minut temu

CGM
Elton John ujawnia listę swoich ulubionych utworów 2025 roku

Elton John ujawnia listę swoich ulubionych utworów 2025 roku

Olivia Dean, EsDeeKid, Lola Young, Chappell Roan i inni na liście Eltona Johna

1 godzinę temu

CGM
WHAM! wraca na szczyt listy przebojów z „Last Christmas”

WHAM! wraca na szczyt listy przebojów z „Last Christmas”

Wham! ponownie włącza się do walki o Christmas Number 1 2025

1 godzinę temu

CGM
Florence Welch bała się występu z Taylor Swift na Eras Tour. „Myślałam, że wszystko zepsuję”

Florence Welch bała się występu z Taylor Swift na Eras Tour. „Myślałam ...

„To było jak lądowanie na Marsie”

1 godzinę temu

CGM
Yungblud nazywa nominację do Grammy „tragiczną”. Wszystko przez śmierć Ozzy’ego Osbourne’a

Yungblud nazywa nominację do Grammy „tragiczną”. Wszystko przez śmierć ...

Ozzy Osbourne - idol, który zmienił jego życie

2 godziny temu

CGM
Eurowizja Junior 2025 zakończona. Znamy wyniki. Polska w tym roku bez sukcesu

Eurowizja Junior 2025 zakończona. Znamy wyniki. Polska w tym roku bez ...

Znamy wyniki

2 godziny temu