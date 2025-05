Ten Typ Mes ponownie zaczepia Mezo? Nie, to przytyk choćby do Ryfy Ri i Białasa

fot. mat. pras.

Wkrótce na rynku ma się pojawić nowy album Tego Typa Mesa. Pierwszym singlem promującym krążek jest „God Bless”, który wywołał sporo dyskusji wśród słuchaczy. Z zapowiedzi artysty wynika, że w kolejnych kawałkach również pojawi się sporo rozliczeń, a tym samym również kontrowersji.

W „God Bless” Mes wraca do zjawiska hip-hopolo, nawijając: „W tle leci głośno Mezo 'Kryzys’ / A propos, co wy z tym hip-hopolo? / Którym playerem oszlifowałeś gusta, Napsterem? / Jak nie jest zerem, to badziewie z My Music / Jak jest zerem, idź k***o umyj uszy i to lepiej Karcherem”. Choć w tekście pada ksywka Mezo, z którym Mes przez lata prowadził beef, goszcząc w „RAP20” Eski artysta podkreślił, że nie należy się tutaj doszukiwać przytyku do byłego przeciwnika. W cytowanych wersach raper wyraża żal pod adresem tych, którzy „wybielają” dziś hip-hopolo.

Raper ma żal o rehabilitowanie hip-hopolo

– To nawiązanie do dokumentu o polskim rapie na popularnej platformie streamingowej na „N” (do serialu „Cały ten rap” – przyp. red.), gdzie np. Ryfa Ri, która w moim odczuciu zawsze była ideologiem WCK, ekipy, z którą byłem kiedyś blisko związany, np. wydając płyty jej członków (Kuby Knapa i członków Zetenwupe – przyp. red.). Ona jako naczelny ideolog, wyrocznia tego, co jest konkretnym, prawdziwym rapem a co nie, zdawała mi się zapędzona w kozi róg na zasadzie: to co, to było nędzne czy nie było nędzne, to hip-hopolo, halo? Zaczęła formułować jakieś okrągłe zdania. Dla mnie tam nie ma nic okrągłego, to było po prostu guano. Potem do tej wypowiedzi Ryfy doszło kilku innych – Białas i inni zaczęli rehabilitować to hip-hopolo. Zupełnie nie rozumiem tego wątku – komentuje raper.

Z drugiej strony artysta przekonuje, że hip-hopolo i tak było pod pewnymi względami lepsze od tego, co słyszymy obecnie. Wówczas każdy z przedstawicieli tego gatunku miał przynajmniej rozpoznawalny głos, tymczasem dziś, w dobie auto-tune’a wszyscy brzmią tak samo – taką tezę stawia Mes.