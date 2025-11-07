CGM

Ten Typ Mes: „Nie raz nie dwa miałem ciary, jak Pono wjeżdżał ze swoją zwrotką”

"Potrafił mnie zaciekawić, zaskoczyć nawijką"

2025.11.07

opublikował:

Ten Typ Mes: „Nie raz nie dwa miałem ciary, jak Pono wjeżdżał ze swoją zwrotką”

Ten Typ Mes wspomina Pono: „Był skillem, miał nieśmiertelną nawijkę”

Od wczoraj cała polska scena hip-hopowa żegna Pono – legendę ZIP Składu i współtwórcę kultowej Zipery. Głos w tej sprawie zabrał również Ten Typ Mes, który w emocjonalnym wpisie na Instagramie podzielił się wspomnieniami o zmarłym raperze.

„Pono był skillem” – wspomnienie pełne szacunku

W swoim poście Mes podkreślił niezwykły warsztat i technikę raperską Pono:

„Pono był skillem. Nie czekał tylko na koniec wersu, żeby wrzucić rym – przestawiał słowa, bawił się szykiem. Dla mnie to było ważne, że ‘uliczny raper’ dbał nie tylko o przekaz, ale i formę.”

Artysta zwrócił uwagę, że Pono wyróżniał się na tle innych raperów – łączył autentyczność ulicznego przekazu z dbałością o język i brzmienie.

„Nie raz, nie dwa miałem ciary” – Mes o emocjach

Ten Typ Mes przyznał, że twórczość Pono potrafiła wywołać u niego prawdziwe emocje:

Nie raz, nie dwa miałem ciary, jak Pono wjeżdżał ze swoją zwrotką. Wyróżniał się pośród tysięcy, miał oryginalny pomysł na siebie i ‘pierdolił to stylowo’. Potrafił mnie zaciekawić i zaskoczyć nawijką. I wychodzi na to, że nieśmiertelną.”

Słowa te pokazują, jak silny wpływ miał Pono na młodsze pokolenie raperów – nie tylko jako artysta, ale także jako inspiracja i wzór do naśladowania.

„Pierdolę to” starzeje się jak wino

Mes nie zapomniał również o jednym z najbardziej kultowych kawałków Pono – „Pierdolę to”:

„Jego Pierdolę to starzeje się jak wino – seri0, jaki flow, jaki luzik i niespodziewane zakończenia linijek.”

Utwór, wydany ponad dwie dekady temu, wciąż brzmi świeżo i przypomina o charyzmatycznym stylu, który uczynił Pono jednym z najważniejszych głosów polskiego rapu.

 

Tagi


Popularne newsy

Pono nie żyje
NEWS

Pono nie żyje

Pono nagrał numer z warszawskim raperem. „To chyba ostatnią rzecz jaką nagrał”
NEWS

Pono nagrał numer z warszawskim raperem. „To chyba ostatnią rzecz jaką nagrał”

Kayah wspiera Ukrainę ale gra z prorosyjskim Goranem Bregoviciem. „Jemu jest wszystko jedno, gdzie gra, bo traktuje muzykę jako biznes”
NEWS

Kayah wspiera Ukrainę ale gra z prorosyjskim Goranem Bregoviciem. „Jemu jest wszystko jedno, gdzie gra, bo traktuje muzykę jako biznes”

Sokół zawiesza promocję swojej powieści: „Pozwólcie mi z chłopakami z ZIP Składu przeżyć tę stratę po swojemu”
NEWS

Sokół zawiesza promocję swojej powieści: „Pozwólcie mi z chłopakami z ZIP Składu przeżyć tę stratę po swojemu”

Jongmen nie wierzy w śmierć Pono. „Trzy godziny temu z nim pisałem”
NEWS

Jongmen nie wierzy w śmierć Pono. „Trzy godziny temu z nim pisałem”

Ruszył preorder powieści Sokoła. Zainteresowanie było tak duże, że padły serwery
NEWS

Ruszył preorder powieści Sokoła. Zainteresowanie było tak duże, że padły serwery

Prezydent Karol Nawrocki w bluzie PC Park od Peji
NEWS

Prezydent Karol Nawrocki w bluzie PC Park od Peji

Polecane

CGM
Hailey publikuje gorące zdjęcia w bikini. Justin Bieber komentuje

Hailey publikuje gorące zdjęcia w bikini. Justin Bieber komentuje

Fani nie mogą oderwać wzroku - a Justin Bieber?

5 minut temu

CGM
Sam Smith wspomina liposukcję w wieku 13 lat: „To był koszmar”

Sam Smith wspomina liposukcję w wieku 13 lat: „To był koszmar”

Zmagania z wagą od najmłodszych lat

17 minut temu

CGM
10 albumów Herberta von Karajana z Berliner Philharmoniker ekskluzywnie w Apple Music!

10 albumów Herberta von Karajana z Berliner Philharmoniker ekskluzywni ...

Legendarne albumy powracają po latach nieobecności na platformy streamingowe

21 minut temu

CGM
Krist Van D prezentuje „Fool for Love” – nowy klubowy banger, który podbije parkiety

Krist Van D prezentuje „Fool for Love” – nowy klubowy banger, kt ...

Międzynarodowa współpraca i wyjątkowy wokal

24 minuty temu

CGM
Gwiazda Netfixa oskażyła byłego Lily Allen o nękanie. Wczoraj pozowali razem do zdjeć

Gwiazda Netfixa oskażyła byłego Lily Allen o nękanie. Wczoraj pozowali ...

Serialowa Jedenastka, oskarżyła Davida Harboura o nękanie i prześladowanie na planie

29 minut temu

CGM
Sokół zawiesza promocję swojej powieści: „Pozwólcie mi z chłopakami z ZIP Składu przeżyć tę stratę po swojemu”

Sokół zawiesza promocję swojej powieści: „Pozwólcie mi z chłopak ...

Dwa dni temu ruszyła przedsprzedaż debiutanckiej książki rapera

1 godzinę temu