Ten Typ Mes nazywa Tedego „szpagatem z Kabat”

Po tym jak na YouTubie pojawił się diss Tedego wymierzony w Tego Typa Mesa, sam zainteresowany odniósł się do całej sytuacji.

Mes przypominał, że kilka miesięcy wcześniej to on zaatakował Tedego w kawałku „God Bless”. „I nie Jacek, na psiarni rozumu nie tracę / Piłsudski podsumować mógłby / Dorobek wspaniały, tylko ludzie to k***y” – nawijał w końcówce tego utworu Mes.

– Ludzie, wstaję. Spokojnie, powoli. Ten tutaj Jacełe chyba ze trzy miesiące kazał nam czekać na reakcję, ponieważ ja w piosence „God Bless” nazwałem Jacka Granieckiego k***ą ze wspaniałym dorobkiem. Trochę zbyt miłe z mojej strony, ale nie chciałem od razu tak przesadzać na początku – powiedział w nagraniu opublikowanym w stories na Instagramie Mes.

Raper zapowiedział także, że nagra odpowiedź tak szybko, jak to możliwe. Dzisiaj Mes ponownie jednak wrócił do tematu. Raper na czterech stokach wyjaśniał ponownie swoim fanom od czego zaczęła się całą awantura (na storce numer trzy Mes zamieścił film, na którym widzimy m.in. Onara i Pezeta pozdrawiających Tedego środowymi palcami).