Ten Typ Mes chciałby się zakochać

fot. mat. pras.

Ten Typ Mes chwilowo – albo na dłużej, nie wiadomo – odłożył beef z TDF-em na boczny tor i skupił się na promocji swojego nadchodzącego albumu „Bukowski”. W pierwszej połowie września opublikował singiel „Ksywa to Mes”, teraz poprawia kawałkiem „Chciałbym zakochać się”.

„Bukowski” w drodze

„Mogłem nie z nią, mogłem ją rzucić, mogłem staranniej dobierać ludzi” – śpiewa w zaskakującym stylistycznie kawałku artysta.

„Chciałbym się zakochać” jest już na platformach streamingowych. W ciągu dnia powinniśmy dostać klip, a wówczas prawdopodobnie ruszy preorder „Bukowskiego”. Na nowym albumie znajdą się również znane od pewnego czasu numery „God Bless” i „Los nie chciał inaczej”. Raper zapowiadał pierwotnie, że „Bukowski” ukaże się przed wakacjami, ale jak wiadomo nie od dziś – obsuwa piątym elementem hip-hopu.