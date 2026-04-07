Tekashi podśmiewa się z Lil Durk i używa do tego numeru Drake’a

Tekashi 6ix9ine ponownie wzbudza kontrowersje w hip-hopowym świecie, wykorzystując utwór Laugh Now Cry Later Drake’a, by zdissować Lil Durka.
6ix9ine komentuje sytuację Lil Durk
Podczas livestreamu z N3on i Adin Rossem, po wyjściu z więzienia, 6ix9ine przywołał problemy prawne Durka, który od 2024 roku przebywa w areszcie w związku z zarzutami zlecenia morderstwa. Raper stwierdził:
„Każdy, kto mówił o mnie źle, ma opinię, dopóki sam nie znajdzie się w podobnej sytuacji. Pooh Shiesty jest teraz w sytuacji, Gucci Mane jest teraz w sytuacji, Lil Durk jest teraz w sytuacji.”
Odwołanie do „Laugh Now Cry Later”
6ix9ine wykorzystał fragment utworu Drake’a, w którym Durk rapuje:
„Can you not play that lil’ boy in the club? 'Cause we do not listen to rats”
i zadał pytanie:
„Kto teraz się śmieje, a kto płacze?” – sugerując, że role się odwróciły, a wcześniejsze ataki Durka na innych artystów wróciły do niego samego.
Problemy prawne Lil Durk
Lil Durk został aresztowany w 2024 roku w związku z zarzutami zlecenia morderstwa na Quando Rondo. Artysta zaprzeczał winie, a jego pobyt w więzieniu wpłynął na kondycję psychiczną. W mediach społecznościowych podkreślał, że skupia się na samorozwoju, czytaniu i nauce cierpliwości, a także próbie pozytywnego wpływu na młodsze pokolenia.