Tekashi podśmiewa się z Lil Durk i używa do tego numeru Drake’a

Tekashi 6ix9ine ponownie wzbudza kontrowersje w hip-hopowym świecie, wykorzystując utwór Laugh Now Cry Later Drake’a, by zdissować Lil Durka.

Podczas livestreamu z N3on i Adin Rossem, po wyjściu z więzienia, 6ix9ine przywołał problemy prawne Durka, który od 2024 roku przebywa w areszcie w związku z zarzutami zlecenia morderstwa. Raper stwierdził: „Każdy, kto mówił o mnie źle, ma opinię, dopóki sam nie znajdzie się w podobnej sytuacji. Pooh Shiesty jest teraz w sytuacji, Gucci Mane jest teraz w sytuacji, Lil Durk jest teraz w sytuacji.”

6ix9ine wykorzystał fragment utworu Drake’a, w którym Durk rapuje:



„Can you not play that lil’ boy in the club? 'Cause we do not listen to rats”



i zadał pytanie:

„Kto teraz się śmieje, a kto płacze?” – sugerując, że role się odwróciły, a wcześniejsze ataki Durka na innych artystów wróciły do niego samego.