Tekashi podśmiewa się z Lil Durk i używa do tego numeru Drake’a

"Kto teraz się śmieje, a kto płacze?"

2026.04.07

Tekashi 6ix9ine ponownie wzbudza kontrowersje w hip-hopowym świecie, wykorzystując utwór Laugh Now Cry Later Drake’a, by zdissować Lil Durka.

6ix9ine komentuje sytuację Lil Durk

Podczas livestreamu z N3on i Adin Rossem, po wyjściu z więzienia, 6ix9ine przywołał problemy prawne Durka, który od 2024 roku przebywa w areszcie w związku z zarzutami zlecenia morderstwa. Raper stwierdził:

„Każdy, kto mówił o mnie źle, ma opinię, dopóki sam nie znajdzie się w podobnej sytuacji. Pooh Shiesty jest teraz w sytuacji, Gucci Mane jest teraz w sytuacji, Lil Durk jest teraz w sytuacji.”

Odwołanie do „Laugh Now Cry Later”

6ix9ine wykorzystał fragment utworu Drake’a, w którym Durk rapuje:

„Can you not play that lil’ boy in the club? 'Cause we do not listen to rats”

i zadał pytanie:

„Kto teraz się śmieje, a kto płacze?” – sugerując, że role się odwróciły, a wcześniejsze ataki Durka na innych artystów wróciły do niego samego.

 

Problemy prawne Lil Durk

Lil Durk został aresztowany w 2024 roku w związku z zarzutami zlecenia morderstwa na Quando Rondo. Artysta zaprzeczał winie, a jego pobyt w więzieniu wpłynął na kondycję psychiczną. W mediach społecznościowych podkreślał, że skupia się na samorozwoju, czytaniu i nauce cierpliwości, a także próbie pozytywnego wpływu na młodsze pokolenia.

Popularne newsy

Zara Larsson broni Chappell Roan przed seksistowską krytyką

Rapowa gwiazda z Polski dołącza do line-upu Openera

Kolejni sponsorzy wycofują się z Wireless Festival 2026 przez Kanye Westa

Nowe zdjęcia Michaela Jacksona z dziećmi wywołują burzę

Kanye West zagrał własnie najbardziej spektakularne koncerty w karierze, ale Pepsi wycofuje się ze sponsorowania festiwalu, na którym ma być headlinerem

50 Cent komentuje decyzję Pepsi o rezygnacji ze sponsorowania Wireless Festival

Po beefie z Drakem Meek Millowi przepowiadano koniec kariery. Od tamtej pory raper zarobił 80 milionów dolarów

OKI wydał EP-kę. Na niej numer z Machine Gun Kellym i diss na Kinny&#8 ...

Rapowa gwiazda z Polski dołącza do line-upu Openera

Malik Montana o Skolimie: „Jest bardziej raperski niż większość ...

Organizator Wireless Festival przerywa milczenie: „To, co Ye pow ...

Fani obracają się przeciwko Gucci Mane’owi. Po aresztowaniu Pooh ...

50 Cent komentuje decyzję Pepsi o rezygnacji ze sponsorowania Wireless ...

