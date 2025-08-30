Tede wrócił i jak zwykle wyśmiał Mesa

fot. P. Tarasewicz

Dziś w nocy w internecie pojawił się nowy diss Tego Typa Mesa. Kawałek „Samica psa” jest dostępny wraz z klipem zrealizowanym przez Grzegorza Lipca.

W teledysku Mes przychodzi do Tedego i dzwoni domofonem. „A kto to się bał zejść na dół?” – czytamy na ekranie w tracie teledysku. I tutaj właśnie dochodzimy do momentu, w którym Tedef wyśmiał rywala.

Mes dobijał się do mieszkania Tedego?

Jacek przekonuje, że nie mógł zejść z prostego powodu – nie było go w domu. Ba, nie było go nawet w Warszawie.

– Dobrze, że od wtorku nie było w WWA – napisał w stories Tede, dołączając emoji facepalmu i rozbawienia do łez.

Oczywiście pozostaje pytanie – kiedy Mes kręcił klip?