Tede wrócił i jak zwykle wyśmiał Mesa

fot. P. Tarasewicz
Dziś w nocy w internecie pojawił się nowy diss Tego Typa Mesa. Kawałek „Samica psa” jest dostępny wraz z klipem zrealizowanym przez Grzegorza Lipca.
W teledysku Mes przychodzi do Tedego i dzwoni domofonem. „A kto to się bał zejść na dół?” – czytamy na ekranie w tracie teledysku. I tutaj właśnie dochodzimy do momentu, w którym Tedef wyśmiał rywala.
Mes dobijał się do mieszkania Tedego?
Jacek przekonuje, że nie mógł zejść z prostego powodu – nie było go w domu. Ba, nie było go nawet w Warszawie.
– Dobrze, że od wtorku nie było w WWA – napisał w stories Tede, dołączając emoji facepalmu i rozbawienia do łez.
Oczywiście pozostaje pytanie – kiedy Mes kręcił klip?