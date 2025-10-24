Tede wręcza Mesowi mandacik, za „przekroczenie drętwości”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Tede zremixował Zenka Martyniuka i wręczył Mesowi mandacik. Nowy projekt Tede -EP.itafium

W dniu premiery albumu Tego Typa Mesa „Bukowski”, Tede wypuścił swój najnowszy projekt „EP.itafium”, w którym ostro uderza w swojego rywala. Jednym z najbardziej komentowanych numerów jest „Mandacik dla Mesa”, będący remixem hitu Zenka Martyniuka i zespołu Łobuzy.

Remix „Mandacik” – połączenie disco polo i rapu

Utwór „Mandacik dla Mesa” powstał przy współpracy z chłopakami ze składu Łobuzy, którzy współtworzą projekt producencki Favst. Numer łączy elementy disco polo z klasycznym brzmieniem rapu, tworząc zaskakującą mieszankę dla fanów obu gatunków.