Szukaj
CGM

Tede wręcza Mesowi mandacik, za „przekroczenie drętwości”

„Mam nadzieję, że nie ma nic bardziej poniżającego dla tej pały niż to.”

2025.10.24

opublikował:

Tede wręcza Mesowi mandacik, za „przekroczenie drętwości”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Tede zremixował Zenka Martyniuka i wręczył Mesowi mandacik. Nowy projekt Tede -EP.itafium

W dniu premiery albumu Tego Typa Mesa „Bukowski”, Tede wypuścił swój najnowszy projekt „EP.itafium”, w którym ostro uderza w swojego rywala. Jednym z najbardziej komentowanych numerów jest „Mandacik dla Mesa”, będący remixem hitu Zenka Martyniuka i zespołu Łobuzy.

Remix „Mandacik” – połączenie disco polo i rapu

Utwór „Mandacik dla Mesa” powstał przy współpracy z chłopakami ze składu Łobuzy, którzy współtworzą projekt producencki Favst. Numer łączy elementy disco polo z klasycznym brzmieniem rapu, tworząc zaskakującą mieszankę dla fanów obu gatunków.

Tagi


Popularne newsy

Polski producent, współpracujący z członkami Wu Tang Clanu brutalnie pobity w barze
NEWS

Polski producent, współpracujący z członkami Wu Tang Clanu brutalnie pobity w barze

Popek szokuje u Wojewódzkiego: „Wydałem 17 milionów na kokainę”
NEWS

Popek szokuje u Wojewódzkiego: „Wydałem 17 milionów na kokainę”

Tede „robi” z Marcina Millera Nate Dogga i dissuje Mesa w dniu premiery jego albumu
NEWS

Tede „robi” z Marcina Millera Nate Dogga i dissuje Mesa w dniu premiery jego albumu

Peja spotkał się z Prezydentem Karolem Naworckim
NEWS

Peja spotkał się z Prezydentem Karolem Naworckim

Kanye West jest wściekły na Kim Kardashian – poszło o ich córkę. „Wykorzystam to w sądzie”
NEWS

Kanye West jest wściekły na Kim Kardashian – poszło o ich córkę. „Wykorzystam to w sądzie”

Jeden z więźniów prawie podciął gardło Diddy’emu. Przyjaciel rapera ujawnia szczegóły 
NEWS

Jeden z więźniów prawie podciął gardło Diddy’emu. Przyjaciel rapera ujawnia szczegóły 

Wściekła Doda zrugała gości eventu, którzy zakłócali jej wywiad: „Ja pie*dolę, człowieku, co ty robisz?!”
NEWS

Wściekła Doda zrugała gości eventu, którzy zakłócali jej wywiad: „Ja pie*dolę, człowieku, co ty robisz?!”

Polecane

CGM
Kim Kardashian ma tętniaka mózgu. Winny ma być Kanye West

Kim Kardashian ma tętniaka mózgu. Winny ma być Kanye West

Celebrytka pozwoliła się sfilmować podczas rezonansu magnetycznego

8 minut temu

CGM
Grimes zrobiła sobie tatuaż na twarzy. Na byłą partnerkę Elona Muska spadła faja krytyki

Grimes zrobiła sobie tatuaż na twarzy. Na byłą partnerkę Elona Muska s ...

"Zrobiłaś sobie tatuaż grzybicy na twarzy?”

15 minut temu

CGM
Paula Roma porusza wrażliwością w nowym singlu „Już nigdy nie spojrzę na morze”

Paula Roma porusza wrażliwością w nowym singlu „Już nigdy nie spojrzę ...

Drugi singiel Pauli Romy - intymna ballada o tęsknocie

35 minut temu

CGM
„Skoro masz uszy, może czas ich użyć?”- mamy cały tekst dissu Tedego i Marcina Millera na Mesa

„Skoro masz uszy, może czas ich użyć?”- mamy cały tekst di ...

O czym nawijają Tede i Marcin Miller?

57 minut temu

CGM
Robert RS77 skazany na 15 lat więzienia. Kolega Jongmana miał kieroewać zorganizowaną grupą przestępczą

Robert RS77 skazany na 15 lat więzienia. Kolega Jongmana miał kieroewa ...

Robert RS77 stracił majątek wart ponad 11 milionów złotych

1 godzinę temu

CGM
Zgrzyt w relacjach Bambi i Young Leosi? Chłopak Leosi dolał oliwy do ognia

Zgrzyt w relacjach Bambi i Young Leosi? Chłopak Leosi dolał oliwy do o ...

Czy Bambi i Young Leosia naprawdę się pokłóciły?

2 godziny temu