Tede „robi” z Marcina Millera Nate Dogga i dissuje Mesa w dniu premiery jego albumu

Jak obiecał, tak zrobił. Diss na Mesa na g-funkowym bicie

2025.10.24

opublikował:

Tede i Marcin Miller (lider zespołu Boys) połączyli siły w zaskakującym projekcie muzycznym. Ich wspólny utwór „Wyrocznie” to diss na Ten Typ Mesa, utrzymany w klasycznym klimacie g-funku.

Diss Tede i Marcina Millera na Mesa

W dniu premiery najnowszego albumu Mesa „Bukowski”, Tede wypuścił projekt „EP.itafium” – zbiór kawałków, w których ostro uderza w swojego odwiecznego rywala.


Jednym z najbardziej komentowanych numerów jest właśnie „Wyrocznie”, w którym gościnnie pojawia się Marcin Miller z grupy Boys. Dla gwiazdroa disco polo to pierwsze tego typu wejście w świat rapowego beefu.

Refren śpiewany przez Millera, inspirowany brzmieniem Nate Dogga, to  nieoczekiwane połączenie, które ma szansę stać się viralem w sieci.

Czy Mes odpowie?

Jak na razie Ten Typ Mes nie odniósł się publicznie do diss-tracku Tede i Marcina Millera, ale znajac życie, raper nie pozostawi nowego dissu bez odpowiedzi.

