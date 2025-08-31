Szukaj
Tede odwołał koncert na festiwalu TVN-u przez Mesa i Numera?

Mes odniósł się do tego, że kiedy odwiedzi Tedego, jego rywala nie było w domu.

2025.08.31

fot. Karol Makurat / tarakum.pl

Beef Tego Typa Mesa z TDF-em toczy się nie tylko na płaszczyźnie muzycznej, ale również w mediach społecznościowych. W nocy z piątku na sobotę Mes opublikował diss „Samica psa”. Utworowi towarzyszy teledysk, w którym Ten Typ stoi pod budynkiem, w którym mieszka Tede i próbuje dzwoni domofonem. Bez skutku. Tede wyśmiał ruch Mesa, pisząc: – Dobrze, że od wtorku nie było w WWA. Wracamy z Czech & dziś gramy w Mielcu.

Tede był w domu, kiedy odwiedził go Mes?

Mes nie przyjmuje tego tłumaczenia, przekonując, że kiedy odwiedzi Tedego, ten był w domu.

Światło też włączał i wyłączał twój kot, co? – szydzi autor „Ała.”, sugerując, że jego oponent kłamie.

Mes idzie dalej i przekonuje, że przez to, że wspólnie z Numerem Raz znaleźli się w line-upie tegorocznego Top Of The Top Sopot Festivalu.

To se graj knedlu w Czechach i w Mielcu, a odwołuj Sopot w ostatniej chwili, bo tam grał Numer Raz i ja – kontruje Tedego Mes.

Problem w tym, że w momencie ogłoszenia line-upu imprezy TVN-u nie było tam mowy o koncercie TDF-a, więc trudno mówić o „odwoływaniu w ostatniej chwili”

