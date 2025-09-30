Szukaj
Tede koncertowo trolluje Mesa, podszywając się pod jego preorder

Tak się dzieje, kiedy nie przedłuża się własnej domeny.

2025.09.30

opublikował:

fot. Karol Makurat / tarakum.pl

Ten Typ Mes opublikował dziś kolejny singiel, zapowiadający planowany na 24 października album „Bukowski”. Wraz z premierą kawałka ruszyła przedsprzedaż albumu. Wydawnictwo można już zamówić w oficjalnym sklepie rapera – na stronie tentypmes.com. Warto zwrócić uwagę szczególnie na końcówkę adresu, ponieważ jeśli się pomylicie i z rozpędu wpiszecie tentypmes.pl, traficie na… preorder wydawnictwa „EP.ITAFIUM”, czyli zbioru dissów, które Tede wypuścił na Mesa w ich beefie.

Tentypmes.com czy tentypmes.pl?

Jak do tego doszło? Mes nie dopilnował, by domena tentypmes.pl należała do niego, więc Tede i jego ekipa koncertowo strollowali go, podszywając się pod jego preorder swoim.

