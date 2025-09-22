Taylor Swift z własną stacją radiową. „Taylor’s Channel 13” gra jej muzykę 24 godziny na dobę

Fani Taylor Swift w USA mogą teraz słuchać jej muzyki bez przerwy dzięki uruchomieniu stacji radiowej Taylor’s Channel 13. Kanał dostępny w aplikacji SiriusXM wystartował 20 września i będzie działał do 19 października.

Stacja prezentuje wszystkie etapy kariery artystki, a od premiery jej najnowszego albumu The Life Of A Showgirl będzie emitować całą płytę co dwie godziny.

Nowy album „The Life Of A Showgirl” już wkrótce

Premiera 12. albumu studyjnego Taylor Swift odbędzie się 3 października 2025 roku. Płyta została wyprodukowana we współpracy z Maxem Martinem, Shellbackiem oraz samą Swift. W trackliście znalazła się m.in. kolaboracja z Sabriną Carpenter w tytułowym utworze.

Artystka podkreśliła, że to projekt, który od dawna chciała stworzyć – album opowiada o jej wewnętrznych przeżyciach podczas rekordowej Eras Tour.

„Taylor’s Channel 13” – celebracja kariery Swift

Według władz SiriusXM, dedykowana stacja ma być wyjątkowym miejscem, gdzie fani mogą świętować wszystkie ery kariery Taylor. Kanał będzie prezentować zarówno największe hity, jak i utwory z nadchodzącego albumu.

Scott Greenstein, prezes SiriusXM, stwierdził: „Taylor Swift dominuje nie tylko w muzyce, ale też w całej popkulturze. Jej piosenki trafiają do każdej generacji słuchaczy, a my jesteśmy dumni, że możemy zaoferować fanom tak wyjątkową przestrzeń do świętowania jej twórczości”.

Wydarzenia towarzyszące premierze

Film kinowy: Taylor Swift: The Official Release Party Of A Showgirl (89 minut)

Specjalne wydania albumu – liczne warianty fizyczne

Występ w The Graham Norton Show w dniu premiery

Otwarcie 500 sklepów Target o północy w USA, by umożliwić zakup płyty od razu po premierze