Taylor Swift sugeruje, że Ed Sheeran może wystąpić na jej weselu

Taylor Swift, zasugerowała, że jej długoletni przyjaciel i współpracownik Ed Sheeran może wystąpić podczas jej nadchodzącego wesela z Travisem Kelce. Wypowiedź artystki padła w rozmowie z UK Hits Radio Breakfast Show, gdzie żartobliwie dodała:

„Oh, trudno byłoby go od tego powstrzymać, myślę.”

Historia przyjaźni Taylor Swift i Eda Sheerana

Swift i Sheeran znają się od ponad dekady, kiedy Sheeran był supportem na trasie „Red Tour” Taylor Swift. Ich współpraca muzyczna obejmuje takie hity jak: „Everything Has Changed” z albumu Red, „End Game”, remix „The Joker And The Queen”.

Taylor Swift przyznała, że zarówno ona, jak i Sheeran często rozmawiają o swojej muzyce, zarówno podczas prób, jak i wspólnego pisania piosenek:

„Jest między nami dziwna telepatia umysłowa… zawsze tak było i zawsze będzie.”

Wspólne występy i spotkania

Swift przypomniała również o wspólnym występie Sheerana na Eras Tour w Wembley w 2024 roku, który był dla fanów niezapomnianym momentem. Niedawno para spotkała się także na weselu Seliny Gomez i Benny’ego Blanco w Kalifornii, gdzie miała okazję odświeżyć swoją przyjaźń i współpracę.

Nowy album Taylor Swift: „The Life Of A Showgirl”

Taylor Swift wydała niedawno swój 12. studyjny album, „The Life Of A Showgirl” (3 października 2025), będący kontynuacją emocjonalnej podróży rozpoczętej w albumie The Tortured Poets Department.

Artystka otwarcie przyznała, że obecnie czerpie inspirację z miejsca szczęścia i miłości: