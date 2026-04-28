Taylor Swift chroni swoją tożsamość. Trwa walka z AI i deepfake’ami

Taylor Swift podjęła kolejny krok w walce z nieautoryzowanym wykorzystaniem jej wizerunku przez sztuczną inteligencję. Artystka złożyła wnioski o rejestrację znaku towarowego obejmującego jej głos oraz wizerunek.

Ochrona głosu i wizerunku przed AI

Według zagranicznych mediów, Swift złożyła w USA trzy wnioski trademarkowe. Mają one zabezpieczać jej tożsamość przed kopiowaniem przez systemy AI, które coraz częściej wykorzystują znane osoby bez ich zgody.

Wśród zgłoszonych elementów znalazły się m.in.:

fragmenty audio z jej głosem,

hasła promocyjne używane przez artystkę,

zdjęcia z trasy koncertowej „Eras Tour”.

Rosnący problem deepfake’ów

Decyzja Swift nie jest przypadkowa. W ostatnich latach artystka była wielokrotnie celem tzw. deepfake’ów, czyli realistycznych, ale fałszywych materiałów generowanych przez AI.

Niektóre z nich rozprzestrzeniały się viralowo w internecie, wywołując duże kontrowersje i dyskusję o granicach wykorzystania sztucznej inteligencji w mediach.

Gwiazdy walczą o swoje prawa

Taylor Swift nie jest jedyną osobą, która reaguje na rozwój AI. Podobne kroki podejmują także inni artyści i aktorzy, którzy obawiają się utraty kontroli nad swoim wizerunkiem.

Coraz więcej celebrytów decyduje się na prawne zabezpieczenie swojej tożsamości, aby ograniczyć możliwość jej nieautoryzowanego wykorzystania.

AI a przemysł muzyczny

Spór o sztuczną inteligencję staje się jednym z najważniejszych tematów w branży muzycznej. W Wielkiej Brytanii wprowadzono już przepisy ograniczające wykorzystywanie twórczości artystów przez firmy AI bez ich zgody.

Jednocześnie przedstawiciele branży muzycznej podkreślają, że obecne regulacje są niewystarczające i potrzebne są dalsze zmiany.

Artyści domagają się nowych przepisów

Znane postacie świata muzyki, takie jak Paul McCartney, Dua Lipa czy Elton John, apelują o większą ochronę praw autorskich.

Organizacje branżowe domagają się wprowadzenia jasnych zasad dotyczących:

licencjonowania danych przez AI,

wynagradzania twórców,

ochrony głosu i wizerunku artystów.

Przyszłość muzyki w erze AI

Sprawa Taylor Swift pokazuje, że sztuczna inteligencja staje się realnym wyzwaniem dla przemysłu kreatywnego. Granica między inspiracją a kopiowaniem coraz bardziej się zaciera, a artyści muszą szukać nowych sposobów ochrony swojej tożsamości.