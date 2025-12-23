CGM

Taco sprzedał 130 tysięcy biletów w pięć godzin. Raper wzbudził większe zainteresowanie niż Taylor Swift

Taco Hemingway ponownie udowodnił swoją ogromną siłę na rynku muzycznym

2025.12.23

opublikował:

Taco sprzedał 130 tysięcy biletów w pięć godzin. Raper wzbudził większe zainteresowanie niż Taylor Swift

Taco Hemingway ponownie udowodnił swoją ogromną siłę na rynku muzycznym. W zaledwie pięć godzin raper sprzedał 130 tysięcy biletów na trasę koncertową †††OUR zaplanowaną na 2026 rok. Skala zainteresowania była tak duża, że według danych sprzedażowych przewyższyła nawet niedawne koncerty Taylor Swift w Polsce.

Rekordowa sprzedaż Taco Hemingwaya. „Nie umiemy tego inaczej skomentować!”

To, co wydarzyło się podczas dzisiejszej sprzedaży biletów na trasę Taco Hemingway 2026 †††our, przechodzi najśmielsze oczekiwania. Organizatorzy i platformy sprzedażowe nie kryją emocji – padły absolutnie wszystkie rekordy, a zainteresowanie było większe niż przy koncertach Taylor Swift w Polsce – czytamy na Instagramie ebiletu.

Więcej wejść niż przy koncertach Taylor Swift

Według oficjalnych danych, w trakcie sprzedaży na stronę weszło więcej użytkowników niż podczas sprzedaży biletów na trasę Taylor Swift. To wydarzenie bez precedensu na polskim rynku koncertowym i dowód na ogromną siłę marki, jaką przez lata zbudował Taco Hemingway.

90 biletów na sekundę – historyczny wynik

Skala sprzedaży robi piorunujące wrażenie. Co sekundę sprzedawało się aż 90 biletów, co w praktyce oznacza tysiące wejściówek znikających w mgnieniu oka. Tego typu tempo sprzedaży nie miało dotąd miejsca w Polsce i zapisuje się w historii rodzimej branży muzycznej.

Fani stworzyli coś wyjątkowego

Organizatorzy nie kryją wdzięczności wobec fanów, podkreślając, że czegoś takiego nie zrobił jeszcze nikt w Polsce. To właśnie społeczność skupiona wokół twórczości Taco Hemingwaya sprawiła, że trasa †††our już na etapie sprzedaży stała się legendą.

Preorder “LATARNIE WSZĘDZIE DAWNO ZGASŁY”

Przedsprzedaż fizycznego wydania “LATARNIE WSZĘDZIE DAWNO ZGASŁY” dostępna jest na stronie https://tacohemingway.store W skład każdego pakietu preorderowego wchodzi nie tylko bogate wydanie na CD, ale także starannie zaprojektowana i wykonana kaseta magnetofonowa z analogową wersją albumu. Na oficjalnej stronie rapera jak zawsze jest też dostępna do pobrania pełna wersja albumu w mp3: www.tacohemingway.com

