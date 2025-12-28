Taco Hemingway z kolejnym międynarodowym sukcesem. Jego album jest numerem jeden w Wielkiej Brytanii

Foto: @tacohemingway

Album „Latarnie wszędzie dawno zgasły” od Taco Hemingwaya odniósł kolejny międzynarodowy sukces. Wydawnictwo zadebiutowało na 1. miejscu brytyjskiego zestawienia nowych albumów, potwierdzając silną pozycję rapera także poza Polską.

Pierwsze miejsce w brytyjskim rankingu nowych albumów

Najnowszy projekt Taco Hemingwaya znalazł się na szczycie listy TOP Album Debut UK, wyprzedzając zarówno rapowe premiery, jak i albumy artystów spoza hip-hopu. To wyraźny sygnał, że materiał „Latarnie wszędzie dawno zgasły” rezonuje z międzynarodową publicznością.

Taco Hemingway wyprzedził znane nazwiska

W tym samym zestawieniu znalazły się m.in.:

QuincyTellEm, TreezO, Groundworks – Trap Exhibition

Masicka – Her Name Is Love

Nick Cave & Warren Ellis – The Death of Bunny Munro

Divine – Walking on Water

Mimo mocnej konkurencji to właśnie Taco Hemingway zajął pierwszą pozycję, co jest jednym z największych zagranicznych sukcesów w jego karierze.

Polonia w UK również miała znaczenie

Wysoka pozycja albumu w Wielkiej Brytanii częściowo wynika z licznej społeczności Polaków mieszkających na Wyspach, jednak nie jest to jedyny czynnik. Coraz częściej polski rap – a w szczególności twórczość Taco Hemingwaya – trafia także do słuchaczy spoza polskojęzycznego kręgu.

Kolejny międzynarodowy sukces w karierze rapera

Pierwsze miejsce w brytyjskim rankingu nowych albumów to kolejny dowód na to, że Taco Hemingway konsekwentnie buduje pozycję artysty o międzynarodowym zasięgu. „Latarnie wszędzie dawno zgasły” to projekt, który wykracza poza lokalny rynek i potwierdza rosnącą siłę polskiego rapu za granicą.

Album Taco najchętniej słuchanym krążkiem na świecie

Przypomnijmy, że najnowszy album Taco Hemingwaya zatytułowany Latarnie wszędzie dawno zgasły odniósł bezprecedensowy sukces, zajmując pierwsze miejsce wśród nowych albumów na świecie w premierowy weekend. To wydarzenie, które zapisuje się w historii polskiego rapu i potwierdza globalny zasięg twórczości Filipa Szcześniaka.