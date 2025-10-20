Taco Hemingway użył fragmentu utworu Grzegorza Turnaua. Artysta zdradził ile można na tym zarobić

Foto: @piotr_tarasewicz/@cgm.pl

Grzegorz Turnau w wywiadzie U kuby Wojewódzkieho zdradził, że dzięki samplowi użytemu przez Taco Hemingwaya zarabia tak dużo, że „mógłby już do końca życia nie pracować”. Słowa artysty wywołały poruszenie wśród fanów muzyki i ponownie otworzyły dyskusję o tym, ile można zarobić na samplu w Polsce.

Taco Hemingway wykorzystał „Cichoszę” Grzegorza Turnaua

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów Turnaua – „Cichosza” – został wykorzystany przez Taco Hemingwaya w jego twórczości. Samplowanie fragmentów klasycznych piosenek to częsta praktyka w świecie hip-hopu, jednak rzadko kiedy wiadomo, jakie przynosi to realne korzyści finansowe autorom oryginałów.

W rozmowie z mediami Grzegorz Turnau przyznał:

„Mogłbym już do końca życia nie pracować właściwie, z powodu, że Taco Hemingway wziął sample z mojej ‘Cichoszy’.”

Choć wypowiedź muzyka miała zabarwienie humorystyczne, artysta dał jasno do zrozumienia, że tantiemy z praw autorskich i wypłaty z ZAiKS-u mogą stanowić bardzo solidne źródło dochodu.

Ile można zarobić na samplu?

Choć Grzegorz Turnau nie ujawnił konkretnych kwot, jego słowa sugerują, że zyski z wykorzystania sampla w popularnym utworze Taco Hemingwaya są ogromne. Warto pamiętać, że dochody tego typu obejmują:

tantiemy z odtworzeń w serwisach streamingowych (Spotify, YouTube, Apple Music),

udział w zyskach z koncertów i publicznych wykonań,

licencje wydawnicze i medialne ,

opłaty ZAiKS i STOART za prawa autorskie i pokrewne.

Eksperci szacują, że przy milionowych odtworzeniach i regularnych emisjach w mediach, twórca oryginału może zarobić od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy złotych rocznie.

Samplowanie – kontrowersje i zyski

Wypowiedź Turnaua pokazuje też drugą stronę samplowania. Wielu twórców z lat 90. i 2000. zyskuje dziś „drugie życie” swoich utworów, gdy młodzi raperzy sięgają po ich kompozycje.