Szukaj
CGM

Taco Hemingway użył fragmentu utworu Grzegorza Turnaua. Artysta zdradził ile można na tym zarobić

Taco wykorzystał najpopularniejszy utwór krakowskiego muzyka

2025.10.20

opublikował:

Taco Hemingway użył fragmentu utworu Grzegorza Turnaua. Artysta zdradził ile można na tym zarobić

Foto: @piotr_tarasewicz/@cgm.pl

Grzegorz Turnau w wywiadzie U kuby Wojewódzkieho zdradził, że dzięki samplowi użytemu przez Taco Hemingwaya zarabia tak dużo, że „mógłby już do końca życia nie pracować”. Słowa artysty wywołały poruszenie wśród fanów muzyki i ponownie otworzyły dyskusję o tym, ile można zarobić na samplu w Polsce.

Taco Hemingway wykorzystał „Cichoszę” Grzegorza Turnaua

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów Turnaua – „Cichosza” – został wykorzystany przez Taco Hemingwaya w jego twórczości. Samplowanie fragmentów klasycznych piosenek to częsta praktyka w świecie hip-hopu, jednak rzadko kiedy wiadomo, jakie przynosi to realne korzyści finansowe autorom oryginałów.

W rozmowie z mediami Grzegorz Turnau przyznał:

„Mogłbym już do końca życia nie pracować właściwie, z powodu, że Taco Hemingway wziął sample z mojej ‘Cichoszy’.”

Choć wypowiedź muzyka miała zabarwienie humorystyczne, artysta dał jasno do zrozumienia, że tantiemy z praw autorskich i wypłaty z ZAiKS-u mogą stanowić bardzo solidne źródło dochodu.

Ile można zarobić na samplu?

Choć Grzegorz Turnau nie ujawnił konkretnych kwot, jego słowa sugerują, że zyski z wykorzystania sampla w popularnym utworze Taco Hemingwaya są ogromne. Warto pamiętać, że dochody tego typu obejmują:

  • tantiemy z odtworzeń w serwisach streamingowych (Spotify, YouTube, Apple Music),

  • udział w zyskach z koncertów i publicznych wykonań,

  • licencje wydawnicze i medialne,

  • opłaty ZAiKS i STOART za prawa autorskie i pokrewne.

Eksperci szacują, że przy milionowych odtworzeniach i regularnych emisjach w mediach, twórca oryginału może zarobić od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy złotych rocznie.

Samplowanie – kontrowersje i zyski

Wypowiedź Turnaua pokazuje też drugą stronę samplowania. Wielu twórców z lat 90. i 2000. zyskuje dziś „drugie życie” swoich utworów, gdy młodzi raperzy sięgają po ich kompozycje.

Tagi


Popularne newsy

Czy Live Nation zapowiedziało właśnie koncert Wu Tang Clanu w Polsce?
NEWS

Czy Live Nation zapowiedziało właśnie koncert Wu Tang Clanu w Polsce?

Pitbull wraca do Polski. Live Nation zapowiedziało koncert na Stadionie Narodowym
NEWS

Pitbull wraca do Polski. Live Nation zapowiedziało koncert na Stadionie Narodowym

Kanye West sprzedaje swoje ranczo w Wyoming za 14 milionów dolarów. Posiadłośc wraca do rąk pierwotnych właścicieli
NEWS

Kanye West sprzedaje swoje ranczo w Wyoming za 14 milionów dolarów. Posiadłośc wraca do rąk pierwotnych właścicieli

Reprezentant Polski w piłce nożej, znany z ostrych komentarzy, pełen podziwu dla Pezeta
NEWS

Reprezentant Polski w piłce nożej, znany z ostrych komentarzy, pełen podziwu dla Pezeta

Bedoes 2115: „Od 18 roku życia napiłem się dwa razy (…) Nigdy w dorosłości nie brałem narkotyków”
NEWS

Bedoes 2115: „Od 18 roku życia napiłem się dwa razy (…) Nigdy w dorosłości nie brałem narkotyków”

Nie żyje muzyk Limp Bizkit. Artysta miał 48 lat
NEWS

Nie żyje muzyk Limp Bizkit. Artysta miał 48 lat

Post Malone pozwany przez byłego kierowcę limuzyny na miliony dolarów
NEWS

Post Malone pozwany przez byłego kierowcę limuzyny na miliony dolarów

Polecane

CGM
Britney Spears twierdzi, że ma uszkodzenie mózgu. Zaskakujące wyznanie gwiazdy na Instagramie

Britney Spears twierdzi, że ma uszkodzenie mózgu. Zaskakujące wyznanie ...

Britney Spears znów wzbudziła ogromne emocje wśród fanó

7 minut temu

CGM
I wszystko jasne. Wu Tang Clan wystąpi w marcu w Polsce

I wszystko jasne. Wu Tang Clan wystąpi w marcu w Polsce

Live Nation potwierdza weekendowe doniesienia na temat koncertu legendy w Łodzi

5 godzin temu

CGM
Michał Barański zapowiada nowy album „No Return No Karma” – Polish Jazz vol. 90

Michał Barański zapowiada nowy album „No Return No Karma” – Polish Jaz ...

Zapowiedź materiału pełnego odwagi, artystycznej wolności i dialogu kultur

6 godzin temu

CGM
Live Nation potwierdza: Pitbull wystąpi w Polsce z trasą „I’M BACK!” – szczegóły koncertu na Stadionie Narodowym

Live Nation potwierdza: Pitbull wystąpi w Polsce z trasą „I’M BACK!” & ...

Gościem specjalnym koncertu będzie Lil Jon

8 godzin temu

CGM
Fred Durst składa wzruszający hołd zmarłemu basiście Limp Bizkit

Fred Durst składa wzruszający hołd zmarłemu basiście Limp Bizkit

"Niezwykle utalentowany, wspaniały i wyjątkowy człowiek”

8 godzin temu

CGM
Czy Nas chciałby nagrać numer z Kendrickiem Lamarem?

Czy Nas chciałby nagrać numer z Kendrickiem Lamarem?

„To wszystko zależy"

8 godzin temu