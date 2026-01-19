CGM

Taco Hemingway ogłasza drugi koncert na Stadionie Narodowym

„Padły absolutnie wszystkie rekordy, a zainteresowanie było większe niż przy Taylor Swift"

2026.01.19

opublikował:

Taco Hemingway ogłasza drugi koncert na Stadionie Narodowym

Foto: @piotr_tarasewicz

Po wyprzedaniu pierwszego terminu Taco Hemingway zdecydował się na dodatkowy koncert na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wydarzenie odbędzie się 22 maja 2026 roku, a sprzedaż biletów ruszy wkrótce na stronie TUTAJ.

Trasa koncertowa 2026 †††OUR

Taco Hemingway wcześniej ogłosił także trasę koncertową, która obejmuje cztery duże miasta w Polsce:

  • 08.05 Hala Stulecia, Wrocław

  • 15.05 Ergo Arena, Gdańsk/Sopot

  • 22.05 Stadion Narodowy, Warszawa

  • 30.05 Tauron Arena, Kraków

Sprzedaż biletów ruszyła 21 grudnia 2025 roku i chwilę potem się zakończyła. Wszystkie ogłoszone występy zostały wyprzedane.

Rekordowa sprzedaż biletów – więcej niż Taylor Swift

Sprzedaż biletów na trasę †††OUR przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów.

„Padły absolutnie wszystkie rekordy, a zainteresowanie było większe niż przy koncertach Taylor Swift w Polsce” – podkreślają platformy sprzedażowe.

W szczytowym momencie sprzedawano aż 90 biletów na sekundę, co jest bezprecedensowym wynikiem w historii polskiej branży muzycznej.

Globalny sukces albumu „Latarnie wszędzie dawno zgasły”

Największym wydarzeniem ostatnich miesięcy na polskiej scenie muzycznej był premierowy sukces albumu Taco Hemingwaya, zatytułowanego Latarnie wszędzie dawno zgasły. Projekt Latarnie wszędzie dawno zgasły okazał się najczęściej odsłuchiwanym nowym albumem na świecie tuż po premierze.

Album szybko zdobył globalne listy TOP Songs na Spotify, a w ciągu pierwszej doby osiągnął blisko 18 milionów odtworzeń. Sukces potwierdza zarówno ogromną popularność rapera, jak i zaangażowanie jego fanów.

Tagi


Popularne newsy

Gwiazda OnlyFansa licytuje „nocowankę” u Julii Wieniawy. „Mój największy MOKRY SEN w końcu się spełni”
NEWS

Gwiazda OnlyFansa licytuje „nocowankę” u Julii Wieniawy. „Mój największy MOKRY SEN w końcu się spełni”

Julia Wieniawa wystawiła na aukcji WOŚP „Nocowankę z Julią”. Cena błyskawicznie przekroczyła 50 tys. zł
NEWS

Julia Wieniawa wystawiła na aukcji WOŚP „Nocowankę z Julią”. Cena błyskawicznie przekroczyła 50 tys. zł

Julia Wieniawa uspokaja fanów. „Nocowanka” wystawiona na aukcji WOŚP będzie dla niej w pełni bezpieczna
NEWS

Julia Wieniawa uspokaja fanów. „Nocowanka” wystawiona na aukcji WOŚP będzie dla niej w pełni bezpieczna

Kiszło Boruta współpracuje z policją. Bonus RPK i Ciemna Strefa się odcinają się od niego
NEWS

Kiszło Boruta współpracuje z policją. Bonus RPK i Ciemna Strefa się odcinają się od niego

Fokus dowiózł swój najważniejszy „projekt”. Raper został tatą
NEWS

Fokus dowiózł swój najważniejszy „projekt”. Raper został tatą

Smolasty pyta fanów czy chcieliby żeby nagrał numer z Klaudią Jóżwiak, która zastąpiła Dodę podczas sylwestrowego występu
NEWS

Smolasty pyta fanów czy chcieliby żeby nagrał numer z Klaudią Jóżwiak, która zastąpiła Dodę podczas sylwestrowego występu

Bajorson i Dawid Obserwator nagrali nową wersję hitu Majki Jeżowskiej. Management artystki momentalnie zablokował utwór
NEWS

Bajorson i Dawid Obserwator nagrali nową wersję hitu Majki Jeżowskiej. Management artystki momentalnie zablokował utwór

Polecane

CGM
Julia Wieniawa uspokaja fanów. „Nocowanka” wystawiona na aukcji WOŚP będzie dla niej w pełni bezpieczna

Julia Wieniawa uspokaja fanów. „Nocowanka” wystawiona na a ...

„Sensacyjne interpretacje mówią więcej o wyobraźni komentujących”

5 godzin temu

CGM
Suwal prezentuje nowy singiel „Tygrys”. Intymna opowieść o końcach i odwadze

Suwal prezentuje nowy singiel „Tygrys”. Intymna opowieść o końcach i o ...

Nostalgia, metafory i filmowy klimat

5 godzin temu

CGM
Gwiazda OnlyFansa licytuje „nocowankę” u Julii Wieniawy. „Mój największy MOKRY SEN w końcu się spełni”

Gwiazda OnlyFansa licytuje „nocowankę” u Julii Wieniawy. „Mój najwięks ...

Na Instagramie Lena pokazuje zdjęcia z amerykańskimi gwiazdami filmów dla dorosłych

10 godzin temu

CGM
Żona Kanye Westa pokazała swój muzyczny talent. Bianca Censori na handpanie

Żona Kanye Westa pokazała swój muzyczny talent. Bianca Censori na hand ...

Do sieci trafiło nagranie jak Bianca gra na "bębnie UFO"

11 godzin temu

CGM
Hania Rani z prestiżową nagrodą. Polka nagrodzona „europejskim Oskarem” za muzykę do jednego z najlepszych filmów roku

Hania Rani z prestiżową nagrodą. Polka nagrodzona „europejskim O ...

Polka została uhonorowana Europejską Nagrodą Filmową

11 godzin temu

CGM
Aphex Twin wyprzedza Taylor Swift pod względem miesięcznych słuchaczy na YouTube

Aphex Twin wyprzedza Taylor Swift pod względem miesięcznych słuchaczy ...

Gwałtowny wzrost słuchalności jest efektem wiralowego wykorzystania utworu „QKThr”

23 godziny temu