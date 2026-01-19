Taco Hemingway ogłasza drugi koncert na Stadionie Narodowym

Foto: @piotr_tarasewicz

Po wyprzedaniu pierwszego terminu Taco Hemingway zdecydował się na dodatkowy koncert na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wydarzenie odbędzie się 22 maja 2026 roku, a sprzedaż biletów ruszy wkrótce na stronie TUTAJ.

Trasa koncertowa 2026 †††OUR

Taco Hemingway wcześniej ogłosił także trasę koncertową, która obejmuje cztery duże miasta w Polsce:

08.05 Hala Stulecia, Wrocław

15.05 Ergo Arena, Gdańsk/Sopot

22.05 Stadion Narodowy, Warszawa

30.05 Tauron Arena, Kraków

Sprzedaż biletów ruszyła 21 grudnia 2025 roku i chwilę potem się zakończyła. Wszystkie ogłoszone występy zostały wyprzedane.

Rekordowa sprzedaż biletów – więcej niż Taylor Swift

Sprzedaż biletów na trasę †††OUR przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów.

„Padły absolutnie wszystkie rekordy, a zainteresowanie było większe niż przy koncertach Taylor Swift w Polsce” – podkreślają platformy sprzedażowe.

W szczytowym momencie sprzedawano aż 90 biletów na sekundę, co jest bezprecedensowym wynikiem w historii polskiej branży muzycznej.

Globalny sukces albumu „Latarnie wszędzie dawno zgasły”

Największym wydarzeniem ostatnich miesięcy na polskiej scenie muzycznej był premierowy sukces albumu Taco Hemingwaya, zatytułowanego Latarnie wszędzie dawno zgasły. Projekt Latarnie wszędzie dawno zgasły okazał się najczęściej odsłuchiwanym nowym albumem na świecie tuż po premierze.

Album szybko zdobył globalne listy TOP Songs na Spotify, a w ciągu pierwszej doby osiągnął blisko 18 milionów odtworzeń. Sukces potwierdza zarówno ogromną popularność rapera, jak i zaangażowanie jego fanów.