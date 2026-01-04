Stormzy sprzedał się McDonaldowi? Raper odpowiada na krytykę fanów

Stormzy postanowił zabrać głos w sprawie kontrowersji związanych ze współpracą z siecią McDonald’s. Artysta ujawnił, że 2025 rok był dla niego wyjątkowo trudny, a jednocześnie zaprzeczył zarzutom o „sprzedanie się” dla korzyści finansowych.

Kontrowersyjna współpraca z McDonald’s

W 2025 roku Stormzy nawiązał współpracę z McDonald’s w Wielkiej Brytanii i Irlandii, wprowadzając specjalny zestaw „Famous Order” wraz z limitowaną linią merchu. Niektórzy fani uznali tę współpracę za kontrowersyjną, wskazując na rzekome powiązania sieci z Izraelem, które wydawały się stać w sprzeczności z dotychczasowym poparciem rapera dla Palestyny. Stormzy wielokrotnie podkreślał, że usunięcie postu z 2023 roku dotyczącego wsparcia Palestyny było częścią porządkowania profilu i nie miało związku z kontraktem sponsorskich z McDonald’s.

Raper o trudnych chwilach i krytyce

W swoim obszernym poście na początku 2026 roku Stormzy opisał, jak trudny był dla niego 2025:

„Miałem kilka nieoczekiwanych zwrotów akcji, które uczyniły mnie odporniejszym i zakończyły potrzebę bycia zrozumianym przez wszystkich” – napisał.

Odniósł się również do krytyki związanej z umową z McDonald’s, podkreślając, że młodsza wersja niego czułaby potrzebę wyjaśniania się, ale obecnie „nie musi nic nikomu tłumaczyć”.

Opisał okres, w którym był „paraliżowany przez smutek”, ale dzięki wierze i wsparciu bliskich zdołał przetrwać trudny czas.

Raper zaznaczył, że 2025 był dla niego testem fizycznym, duchowym, zawodowym i kreatywnym, a doświadczenia te dały mu jasność co do własnej tożsamości jako człowieka i artysty.

Plany na 2026 i praca nad nowym albumem

Stormzy podkreślił, że w 2026 roku chce działać w zgodzie z uzyskaną jasnością i skupić się na realizacji swoich celów. Raper ogłosił również, że będzie stopniowo dystansować się od mediów społecznościowych i wciąż pracuje nad swoim czwartym albumem.

Sukcesy poza sceną muzyczną

Oprócz działalności artystycznej Stormzy zdobył także uznanie akademickie – latem 2025 roku otrzymał honorowy doktorat Uniwersytetu Cambridge w związku z Stormzy Scholarship, inicjatywą wspierającą edukację czarnoskórych studentów w Wielkiej Brytanii. Dzięki programowi 56 studentów mogło studiować na Cambridge z pełnym finansowaniem kosztów czesnego i utrzymania.